Президент Кубы заявил об отсутствии переговоров с США

Президент Кубы Диас-Канель: Гавана не ведет переговоров с Вашингтоном

Tекст: Дарья Григоренко

Диас-Канель в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирована в России) подчеркнул, что его страна сохраняет открытую позицию для серьезных обсуждений, передает ТАСС.

«Не существует никаких переговоров с правительством США, за исключением технических контактов в сфере миграции. Мы всегда были готовы вести серьезный и ответственный диалог с различными правительствами США, включая нынешнее, на основе суверенного равенства, взаимного уважения, принципов международного права и взаимной выгоды, без вмешательства во внутренние дела и при полном уважении нашей независимости», – написал он.

Ранее американский президент Дональд Трамп выступил в воскресенье с очередным предупреждением в адрес правительства Кубы, близкого союзника Венесуэлы, призвав поскорее заключить с Вашингтоном сделку.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявлял, что Куба «висит на волоске», а ее руководство переживает критический момент. Трамп также высказался о том, что Куба больше не будет получать нефть из Венесуэлы, а Соединенные Штаты Америки будут обеспечивать безопасность Венесуэлы вместо кубинских военных.