Президент США пригрозил Кубе и призвал поскорее заключить с ним сделку

Трамп заявил в социальных сетях о том, что Куба долгое время жила за счет венесуэльской нефти и денег и предлагала взамен безопасность, но больше этого не будет.

«Больше не будет нефти и денег, поступающих на Кубу, ноль! Я настоятельно рекомендую им заключить сделку, пока не поздно», – написал Трамп, не уточняя, о какой сделке он вещает.

Спустя несколько часов президент Кубы Мигель Диас-Канель ответил в социальных сетях, что «те, кто превращает всё в бизнес, даже человеческие жизни, не имеют морального права указывать пальцем на Кубу ни в каком смысле».

Трамп и высокопоставленные чиновники администрации заняли всё более агрессивную позицию по отношению к Кубе, которая экономически держалась на плаву благодаря Венесуэле.

Задолго до ареста Мадуро масштабные отключения электроэнергии парализовали жизнь на Кубе, где люди вынуждены были стоять в очередях на заправках и в супермаркетах на фоне самого тяжелого экономического кризиса на острове за последние десятилетия, отметило AP.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявлял, что Куба «висит на волоске», а ее руководство переживает критический момент. Трамп также высказался о том, что Куба больше не будет получать нефть из Венесуэлы, а Соединенные Штаты Америки будут обеспечивать безопасность Венесуэлы вместо кубинских военных.

Президент США восхитился идеей назначить госсекретаря США Марко Рубио кубинским «президентом». Однако президент Кубы Диас напомнил, что Гавана будет до последней капли крови защищать свободу.