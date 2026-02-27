Трамп сообщил о разговоре с Путиным и выразил надежду на мир

Трамп заявил о разговоре с Путиным и желании завершения войны

Tекст: Денис Тельманов

Президент США Дональд Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, однако не уточнил, когда именно он прошел, передает РИА «Новости».

Во время общения с журналистами у Белого дома Трамп сказал: «Я разговаривал с Путиным… Я хотел бы, чтобы эта война уже закончилась».

В Женеве 17-18 февраля состоялся очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной, по итогам которых помощник президента РФ Владимир Мединский анонсировал новую встречу в ближайшее время.

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров сообщил о достигнутом прогрессе на переговорах.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва готова искать переговорное решение украинского кризиса, основываясь на договоренностях, достигнутых президентами России и США на саммите на Аляске.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России продолжает формулировать позицию по организованному США «Совету мира» с учетом мнения дружественных государств.

Госсекретарь США Марк Рубио отметил, что участие Китая, России и США в ядерном соглашении принесло бы пользу всему миру, однако стороны нельзя принуждать.

Трехсторонняя встреча России, США и Украины на уровне глав государств имеет смысл только на заключительном этапе переговоров.