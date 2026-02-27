Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.25 комментариев
Трамп сообщил о разговоре с Путиным и выразил надежду на мир
Трамп заявил о разговоре с Путиным и желании завершения войны
Дональд Трамп рассказал о своем разговоре с Владимиром Путиным и выразил желание скорейшего окончания военного конфликта.
Президент США Дональд Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, однако не уточнил, когда именно он прошел, передает РИА «Новости».
Во время общения с журналистами у Белого дома Трамп сказал: «Я разговаривал с Путиным… Я хотел бы, чтобы эта война уже закончилась».
В Женеве 17-18 февраля состоялся очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной, по итогам которых помощник президента РФ Владимир Мединский анонсировал новую встречу в ближайшее время.
Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров сообщил о достигнутом прогрессе на переговорах.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва готова искать переговорное решение украинского кризиса, основываясь на договоренностях, достигнутых президентами России и США на саммите на Аляске.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России продолжает формулировать позицию по организованному США «Совету мира» с учетом мнения дружественных государств.
Госсекретарь США Марк Рубио отметил, что участие Китая, России и США в ядерном соглашении принесло бы пользу всему миру, однако стороны нельзя принуждать.
Трехсторонняя встреча России, США и Украины на уровне глав государств имеет смысл только на заключительном этапе переговоров.