    Блэкаут откалывает от Зеленского регионы
    Россия передала США свои предложения по нормализации отношений
    В московском метро начали проверять телефоны пассажиров
    ИИ-агентов в соцсети для ботов поймали за обсуждением мира без человечества
    Африканский корпус Минобороны помог отразить атаку боевиков на аэропорт Ниамеи
    МИД назвал интервенцией возможное размещение западных военных на Украине
    Суд Лондона вынес приговор российскому капитану контейнеровоза Solong
    Страны ЕС не согласовали механизм кредита Украине на 90 млрд евро
    Эксперты отреагировали на слова боксера Махмудова о нацизме на Кавказе
    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Как капитализм мешает добывать редкоземы

    Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте СССР. Как же получилось, что спустя 30 лет почти монополистом стал Китай?

    14 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем США пытаются создать альтернативу БРИКС

    Что же получается: стоит США только свистнуть, и государства Глобального Юга тут же десятками перебегают под вашингтонскую крышу в Совет мира? Думаю, не стоит паниковать и преждевременно хоронить БРИКС.

    2 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Понятия «совесть» в России и на Западе разные

    Стыдить наших западных партнеров бессмысленно. Для них совесть – это пустой звук, даже с точки зрения лингвистики. Мы, конечно, тоже можем ее отменить. Но, согласитесь, не хочется.

    24 комментария
    3 февраля 2026, 06:47 • Новости дня

    РБК: Раскрыт маршрут поездок Эпштейна на ЧМ-2018 в Россию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Обвиненный в секс-торговле детьми финансист из США Джеффри Эпштейн, согласно данным минюста США, посещал российские города во время чемпионата мира по футболу в 2018 году, и рассматривал анкеты местных девушек.

    В файлах, раскрытых американским ведомством, упоминаются десятки российских городов, пишет РБК.

    Финансист, обвиненный в секс-торговле, лично приезжал в страну или оплачивал путешествия своим гостям.

    В 2018 году он посетил несколько матчей чемпионата мира по футболу. В Петербурге Эпштейн смотрел игру Марокко – Иран, а в Нижнем Новгороде наблюдал за встречей Уругвая и Франции. Также он побывал в Казани и, предположительно, в Ростове-на-Дону.

    Помощники присылали ему отчеты с пометкой «Кандидатки» и резюме девушек. В архиве найдены анкеты «Мисс Тольятти 2008» Анастасии Богушевской и финалистки реалити-шоу Ольги Пономарь-Бекер.

    Ранее сообщалось, что в раскрытых файлах Эпштейна обнаружили анкету российской модели и переписку с девушкой из Саратова, которой финансист предлагал визит.

    Напомним, власти США обнародовали 3 млн страниц документов по делу Эпштейна.

    Там выявили десятки неотредактированных снимков обнаженных людей с частного острова Эпштейна.

    31 января 2026, 20:35 • Новости дня
    Дмитриев оценил встречу с делегацией США

    Дмитриев назвал конструктивной встречу с делегацией США

    Tекст: Вера Басилая

    Встреча с американской делегацией, занимающейся урегулированием украинского кризиса, прошла в конструктивном ключе, сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Встреча с делегацией из США, которая занимается вопросами урегулирования ситуации на Украине, прошла в конструктивном ключе, передает ТАСС. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев отметил, что обсуждение было продуктивным и охватило вопросы как миротворчества, так и американо-российской экономической рабочей группы.

    Ранее Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым по Украине продуктивными.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев встретился с представителями США в Майами.

    Комментарии (18)
    2 февраля 2026, 03:55 • Новости дня
    Лавров объяснил старания Европы «вбивать клинья» между Россией и США
    Лавров объяснил старания Европы «вбивать клинья» между Россией и США
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Европа пыталась и продолжает вбивать клинья между Москвой и Вашингтоном, сетуя на то, что американский президент Дональд Трамп якобы заинтересован в России больше, чем в европейских странах, отметил глава МИД России Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    «Нас трудно обвинить в том, что мы вбивали клинья. Это Европа пыталась и пытается до сих пор вбивать клинья между Россией и Соединенными Штатами, усматривая в политике США и в президенте Трампе некий, как они считают, крен в пользу России в ущерб интересам Европы», – сказал Лавров в комментарии Зарубину.

    Глава МИД России обратил внимание на слово «интересы» в своём высказывании, так как оно особенно актуально в данном контексте.

    «Когда страна, как это делает Россия, наши друзья в Китае, ОАЭ, Индии, в других государствах, отстаивает свои интересы, к ней и относятся соответственно. Когда же, как в случае с большинством европейских элит, они свои интересы поменяли на интересы украинского режима, всячески используют его, чтобы воевать против России, напрямую готовятся к войне со своим участием», – добавил Лавров.

    Он вспомнил, как в 2025 году на встрече с госсекретарём США Марко Рубио услышал о том, что Вашингтон будет всегда отстаивать позицию своей страны на основе национальных интересов. и с уважением относиться к мировым державам, следующим подобной политике.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Европа сочла процветание невозможным без восстановления отношений с Россией. Лавров пояснил посылы Запада о третьей мировой. Он также перечислил три случая, когда Европа имела возможность повлиять на урегулирование ситуации на Украине, но этим не воспользовалась.

    Комментарии (4)
    2 февраля 2026, 19:15 • Видео
    Распаковка файлов Эпштейна. Стыд и позор элиты

    Очередная порция опубликованных материалов по делу Джеффри Эпштейна, на частном острове которого мировая элита устраивала оргии с несовершеннолетними, перевозбудила не только Америку: скандал обсуждает весь мир.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 09:55 • Новости дня
    Зеленского обвинили в срыве переговоров в Абу-Даби

    JW: Зеленский выдвинул ультиматум по переговорам в Абу-Даби

    Tекст: Вера Басилая

    На переговорах в Абу-Даби обсуждение вопроса территориальных уступок оказалось невозможным из-за позиции Владимира Зеленского, который отказался делегировать это право, сообщает Junge Welt.

    Как передает Junge Welt, в ходе второй раунда переговоров в Абу-Даби представители Украины и России должны были обсудить вопрос территориальных уступок. Однако Владимир Зеленский заявил, что такие вопросы нельзя обсуждать без его личного присутствия и согласия.

    Украинский лидер отметил, что решения по этим вопросам могут принимать только он и президент России Владимир Путин, а не технические делегации, даже если в них входят глава офиса президента Украины и министр обороны страны. Такая позиция фактически свела переговоры к обмену мнениями и снизила их значимость.

    Кроме того, Зеленский публично продемонстрировал недовольство в адрес Соединенных Штатов, которые выступили инициатором переговоров и от которых Киев требует усиления гарантий безопасности. Журналисты отмечают, что подобное поведение украинского лидера указывает на его стремление сохранить личную власть, ведь на время вооруженного конфликта любые выборы на Украине запрещены, и Зеленский остается в должности.

    В публикации также говорится, что Россия не признает легитимность Зеленского после истечения его официального срока полномочий в 2024 году.

    Переговоры между представителями России, США и Украины, которые должны были пройти в воскресенье в Абу-Даби, отложены.

    Причиной называли недавнюю встречу российской и американской сторон в США.

    Зеленский после разговора с секретарем Совета нацобороны и безопасности Рустемом Умеровым назначил совещание на 2 февраля для согласования переговоров, на которые в тот же день украинская делегация отправится в Абу-Даби.

    Комментарии (8)
    2 февраля 2026, 13:00 • Новости дня
    Кремль анонсировал второй раунд переговоров в Абу-Даби

    Песков анонсировал второй раунд переговоров в Абу-Даби в среду–четверг

    Кремль анонсировал второй раунд переговоров в Абу-Даби
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Абу-Даби на неделе состоится второй раунд переговоров по безопасности с участием представителей России, США и Украины, который ранее был перенесен из-за различий в графиках сторон, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Второй раунд работы трехсторонней группы России, США и Украины по вопросам безопасности состоится в Абу-Даби в среду–четверг, передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил: «Сейчас среда–четверг, действительно, вот этот второй раунд состоится. Он состоится в Абу-Даби, это мы можем подтвердить».

    По словам представителя Кремля, переговоры изначально планировались на минувшее воскресенье, однако потребовалась дополнительная «стыковка графиков трех сторон».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры России, США и Украины в Абу-Даби были перенесены на несколько дней после неожиданной встречи российских и американских представителей во Флориде.

    На переговорах в Абу-Даби стороны не смогли обсудить вопрос территориальных уступок из-за позиции Владимира Зеленского.

    Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов идти на уступки по Донбассу и Запорожской АЭС и не сдаст эти территории без боя.

    Комментарии (12)
    2 февраля 2026, 21:36 • Новости дня
    Россия передала США свои предложения по нормализации отношений
    Россия передала США свои предложения по нормализации отношений
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия направила США предложения, направленные на снижение барьеров в отношениях между странами, сообщило Министерство иностранных дел РФ в ответах на вопросы журналистов, подготовленных к пресс-конференции главы МИД Сергея Лаврова по итогам работы российской дипломатии в 2025 году.

    В ведомстве подчеркнули: «Американцам переданы предложения по устранению этих серьезных барьеров на пути к полноценному оздоровлению отношений между Москвой и Вашингтоном», передает ТАСС.

    Ранее в МИД России сообщили, что Киев в настоящее время пытается отвлечь внимание от обсуждения американского плана урегулирования, основанного на пониманиях, достигнутых в Анкоридже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что процесс урегулирования ситуации на Украине остается сложным, но по ряду вопросов удалось достичь сближения позиций сторон.

    Комментарии (3)
    31 января 2026, 10:06 • Новости дня
    МИД России осудил санкции США против Кубы

    МИД России осудил чрезвычайное положение США против Кубы

    МИД России осудил санкции США против Кубы
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский МИД выразил резкое несогласие с решением США ввести чрезвычайное положение против Кубы и назвал это рецидивом давления.

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает последние запретительные меры Вашингтона в отношении Кубы.

    Как сообщается на сайте МИД, она подчеркнула, что речь идет о новом и радикальном проявлении стратегии максимального давления на Кубу с целью ее экономического удушения.

    Захарова отметила: «Решительно осуждаем нелегитимные запретительные шаги в отношении Гаваны, давление на кубинское руководство и граждан этой страны». Она напомнила, что позиция России остается неизменной – любые односторонние санкции против независимых государств, минуя ООН и нормы международного права, считаются категорически неприемлемыми.

    Захарова также подчеркнула, что сотрудничество России и Кубы носит всесторонний характер, имеет глубокие исторические корни и широкую поддержку общества. Она добавила, что взаимодействие Москвы и Гаваны не направлено против третьих стран и не может рассматриваться как угрожающее чьим-либо интересам. МИД России выразил намерение и дальше развивать отношения с Кубой ради благополучия народов двух стран и укрепления международной стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент США Дональд Трамп подписал указ о возможности введения импортных пошлин на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, и объявил чрезвычайное положение из-за угрозы национальной безопасности со стороны Гаваны.

    Также СМИ отмечали, что США готовят полную морскую блокаду Кубы для усиления давления на Гавану. Кроме того, Вашингтон рассматривает вариант полной изоляции Кубы с моря, чтобы прекратить импорт энергоносителей и добиться смены политического руководства.

    В ответ власти Кубы ввели чрезвычайное положение, назвав действия США «экстраординарной угрозой». А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждение блокадных мер США против Кубы вызывает обеспокоенность в России.


    Комментарии (15)
    31 января 2026, 19:27 • Новости дня
    Источник: Встречу по Украине в Абу-Даби не отменяли
    Источник: Встречу по Украине в Абу-Даби не отменяли
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Информации об отмене запланированной на 1 февраля встречи по Украине в Абу-Даби нет, сообщил источник.

    Источник сообщил, что встреча по урегулированию ситуации на Украине, которая должна пройти 1 февраля в Абу-Даби, остается в расписании, передает ТАСС.

    По его словам, что на данный момент нет информации об отмене этих переговоров.

    Ранее Владимир Зеленский высказывал опасения, что запланированные переговоры могут быть перенесены из-за роста напряженности между США и Ираном.

    Кремль оценил старт прямых контактов в Абу-Даби положительно.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что МИД России пока не комментирует предстоящую встречу по Украине в Абу-Даби.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби планируется продолжить 1 февраля.

    Комментарии (2)
    31 января 2026, 16:46 • Новости дня
    Дмитриев отправился на переговоры с делегацией США
    Дмитриев отправился на переговоры с делегацией США
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев отправился на встречу с представителями США в Майами.

    Дмитриев выехал на переговоры в Майами с делегацией США в составе кортежа из нескольких автомобилей, передает РИА «Новости».

    Встреча началась в 8 утра по местному времени, что соответствует 16.00 по московскому времени. Переговоры проходят в рамках инвестиционно-экономического сотрудничества между Россией и зарубежными странами.

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибыл в Майами.

    Агентство Reuters сообщило, что Дмитриев посетит Майами в субботу и встретится с членами американской администрации.

    На прошлой неделе Дмитриев встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    Комментарии (3)
    31 января 2026, 14:27 • Новости дня
    Дмитриев сообщил о прилете в Майами

    Дмитриев показал фото карты с приближающегося к Майами самолета

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев разместил в соцсетях фотографию карты полета, на которой видно приближение самолета к Майами.

    Кирилл Дмитриев опубликовал фото карты с борта самолета, передает РИА «Новости».

    На снимке бортовой системы отображается маршрут полета, указывающий на приближение к Майами. Дмитриев сопроводил публикацию подписью: «Снова в Майами».

    Фото появилось на фоне сообщений о его возможных переговорах в США.

    Ранее агентство Reuters сообщило, что Дмитриев посетит Майами в субботу и встретится с членами американской администрации.

    На прошлой неделе Дмитриев встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    Комментарии (2)
    31 января 2026, 13:10 • Новости дня
    Джеффри Сакс назвал продление лимитов ДСНВ крайне важным

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Продление действия лимитов Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3) крайне важно, заявил американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета (Нью-Йорк) профессор Джеффри Сакс.

    По его словам, продление действия лимитов Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3) является крайне важным шагом, передает ТАСС. Сакс добавил, что сотрудничество России и США в сфере контроля над ядерными вооружениями должно быть возобновлено.

    Сакс подчеркнул, что «Россия ясно обозначила свою готовность» к диалогу о продлении лимитов. Он добавил: «Теперь все зависит от США. К сожалению, в настоящее время США управляются крайне некомпетентно, поэтому в американской внешней политике, включая политику в области безопасности и ядерного разоружения, отсутствует стабильность».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о трудностях в создании нового договора по СНВ.

    Соединенные Штаты объявили о пересмотре директив по ядерной безопасности.

    Для России и США завершается эпоха ядерных ограничений.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 07:17 • Новости дня
    США закупили рекордный объем российского медоборудования за последние годы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Экспорт медицинских и ветеринарных инструментов на американский рынок из России резко вырос в ноябре, достигнув наиболее высоких значений за три с половиной года, свидетельствуют данные статслужбы США.

    Стоимость закупок таких товаров составила 216,7 тыс. долларов, что стало рекордом с марта 2022 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на американское ведомство.

    В месячном выражении показатели подскочили втрое, а в годовом исчислении поставки выросли в 3,9 раза.

    Американская сторона приобрела электродиагностическую аппаратуру на 19 тыс. долларов и стоматологические устройства на 17,2 тыс. долларов. Основная часть суммы пришлась на прочие виды приборов, конкретные названия которых не уточняются.

    Всего за 11 месяцев импорт этих аппаратов достиг 809,5 тыс. долларов. По сравнению с аналогичным периодом показатель увеличился на 32%.

    Вашингтон также нарастил отправку медицинского оборудования в Россию. Ноябрьские продажи составили 8,9 млн долларов, превысив прошлогодние значения на 21%. Это стало максимальным показателем с сентября 2024 года.

    Осенью прошлого года министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт отмечал, что американская сторона пока не может полностью отказаться от поставок обогащенного урана из России.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 13:55 • Новости дня
    Кремль раскрыл детали визита Дмитриева в Майами

    Песков: Дмитриев в контактах с США отвечает за экономические связи

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев курирует вопросы экономического взаимодействия с зарубежными странами и возглавляет рабочую группу по этим вопросам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что Дмитриев курирует рабочую группу по экономическому взаимодействию и отвечает за контакты с зарубежными странами, в том числе с США, по вопросам экономических связей, передает ТАСС.

    Таким образом Песков ответил на просьбу раскрыть детали визита Дмитриева в Майами.

    Песков дал позитивную оценку переговорам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, состоявшимся в Майами.

    Дмитриев вылетел в Москву после переговоров с делегацией США в Майами.

    До этого Дмитриев заявил, что встреча с американской делегацией, занимающейся урегулированием украинского кризиса, прошла в конструктивном ключе.

    Специальный посланник России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи в рамках посреднических усилий США по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 20:45 • Новости дня
    МИД заявил о попытках Киева и ЕС сорвать обсуждение плана США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев в настоящее время пытается отвлечь внимание от обсуждения американского плана урегулирования, основанного на пониманиях, достигнутых в Анкоридже, заявили в МИД России.

    По данным российского внешнеполитического ведомства, украинские власти действуют в тесной координации с Евросоюзом и Британией, передает ТАСС.

    «Сейчас Киев в тесной координации с британцами и еэсовцами в очередной раз пытается торпедировать инициативы по урегулированию. Задача – через перенос внимания на сопутствующие сюжеты постконфликтного обустройства уйти от обсуждения содержательной части «плана» Белого дома, основанной на аляскинских пониманиях урегулирования конфликта», – указали в МИД.

    Ранее МИД сообщил о согласовании в Анкоридже основ для урегулирования на Украине.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 09:10 • Новости дня
    Дмитриев сообщил о возвращении в Москву после встречи в США

    Дмитриев улетел в Москву после переговоров с делегацией США

    Tекст: Вера Басилая

    После переговоров с делегацией США в Майами глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев вылетел в Москву, опубликовав фото из самолета в соцсети.

    Кирилл Дмитриев сообщил, что вылетает в Москву после встречи с делегацией США в Майами, передает РИА «Новости».

    Он опубликовал снимок карты авиамаршрута и подписал его словами: «В Москву».

    Дмитриев в субботу провел встречу с делегацией США в Майами и назвал ее конструктивной.

    Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что США воодушевлены работой России над достижением мира на Украине.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 13:07 • Новости дня
    Песков заявил о позитивной оценке переговоров Дмитриева в Майами

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Встреча главы РФПИ, спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева с американскими представителями в Майами прошла в позитивном ключе, однако подробности раскрыты не будут. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что обе стороны дали концептуальные, но положительные оценки результатам встречи, передает РИА «Новости».

    «Нет, никакой детализации здесь не будет. Вы слышали оценки, они в целом концептуальные с двух сторон – и от Дмитриева, и от (спецпредставителя президента США Стива) Уиткоффа. Это были достаточно позитивные конструкции, конструктивные разговоры», – уточнил Песков, отвечая на вопросы журналистов о результатах визита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев вылетел в Москву после переговоров с делегацией США в Майами.

    Встреча с американской делегацией, занимающейся урегулированием украинского кризиса, прошла в конструктивном ключе. Специальный посланник России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи в рамках посреднических усилий США по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (0)
