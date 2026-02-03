Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте СССР. Как же получилось, что спустя 30 лет почти монополистом стал Китай?14 комментариев
РБК: Раскрыт маршрут поездок Эпштейна на ЧМ-2018 в Россию
Обвиненный в секс-торговле детьми финансист из США Джеффри Эпштейн, согласно данным минюста США, посещал российские города во время чемпионата мира по футболу в 2018 году, и рассматривал анкеты местных девушек.
В файлах, раскрытых американским ведомством, упоминаются десятки российских городов, пишет РБК.
Финансист, обвиненный в секс-торговле, лично приезжал в страну или оплачивал путешествия своим гостям.
В 2018 году он посетил несколько матчей чемпионата мира по футболу. В Петербурге Эпштейн смотрел игру Марокко – Иран, а в Нижнем Новгороде наблюдал за встречей Уругвая и Франции. Также он побывал в Казани и, предположительно, в Ростове-на-Дону.
Помощники присылали ему отчеты с пометкой «Кандидатки» и резюме девушек. В архиве найдены анкеты «Мисс Тольятти 2008» Анастасии Богушевской и финалистки реалити-шоу Ольги Пономарь-Бекер.
Ранее сообщалось, что в раскрытых файлах Эпштейна обнаружили анкету российской модели и переписку с девушкой из Саратова, которой финансист предлагал визит.
Напомним, власти США обнародовали 3 млн страниц документов по делу Эпштейна.
Там выявили десятки неотредактированных снимков обнаженных людей с частного острова Эпштейна.