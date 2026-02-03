Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте СССР. Как же получилось, что спустя 30 лет почти монополистом стал Китай?14 комментариев
Компании Маска SpaceX и xAI объединились
Маск сообщил о покупке xAI компанией SpaceX
Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что его компании SpaceX, производитель космической техники, и xAI, которая занимается разработкой искусственного интеллекта, объединились.
Маск объявил о покупке компанией SpaceX фирмы xAI. По его словам, цель сделки – создание «самого амбициозного, вертикально интегрированного инновационного двигателя инноваций на Земле (и за ее пределами)», передает РИА «Новости».
Он сообщил, что речь идет об «искусственном интеллекте, ракетах, космическом интернете, прямой связи с мобильными устройствами». Кроме того, он заявил о «ведущей в мире платформе для информации в режиме реального времени и свободы слова».
Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что компании Илона Маска SpaceX и xAI обсуждают возможность объединения перед IPO SpaceX. SpaceX планирует вывести на орбиту 1 млн спутников для создания солнечной вычислительной сети в интересах искусственного интеллекта.