Синоптик объяснил появление эффекта множественной Луны на фото
Синоптик Леус объяснил появление эффекта «тройной» или «четверной» Луны
Так называемый эффект «тройной» или «четверной» Луны на фотографиях возникает из-за отражений света при съемке через стеклопакеты, а не из-за редкого атмосферного явления, пояснил синоптик Михаил Леус.
Эффект «тройной» или «четверной» Луны, который активно обсуждается в соцсетях и СМИ последние дни, на самом деле представляет собой оптический обман, передает Telegram-канал Михаила Леуса.
По словам синоптика, подобные фотографии появляются при съемке Луны через стекло окна с двойным или тройным стеклопакетом.
Михаил Леус отмечает: «Тройная», «четверная» и более Луна – не более чем оптический обман». Он объяснил, что когда яркий объект, например Луна, снимается через несколько слоев стекла, происходит переотражение света между ними, в результате чего каждый слой создает свой дубликат изображения.
Существующее в природе явление парселена, или «ложная Луна», также является оптическим эффектом, однако выглядит иначе. В этом случае настоящая Луна находится по центру, а по бокам, на расстоянии примерно 22°, появляются менее яркие двойники из-за преломления света в кристаллах льда в облаках. В случае «тройной Луны» на фото дубликаты Луны расположены рядом, а не по обе стороны, что указывает именно на эффект стеклопакетов, а не на атмосферное явление.
