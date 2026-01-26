Главным интересом Китая в Иране и одновременно главной угрозой для доминирования США был и остается китайский мегапроект по переустройству мира «Один пояс – один путь». В котором Иран занимает одно из центральных мест.0 комментариев
Паромы Нью-Йорка приостановили работу из-за снежной бури
Паромное сообщение в Нью-Йорке временно прекращено в связи с сильной снежной бурей, сообщил мэр города Зохран Мамдани.
«Паромы Нью-Йорка приостанавливают свою работу из-за снежной бури», – сообщил Мамдани в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).
Паромы прекратили движение по большинству направлений. Исключение сделано только для паромов на остров Стейтен-Айленд, поскольку это единственный транспорт, соединяющий его с остальными районами мегаполиса, передает ТАСС.
Городские власти объявили, что в понедельник очные занятия в школах Нью-Йорка отменены, образовательный процесс будет продолжен в дистанционном формате. В мегаполисе открыты десять пунктов обогрева для желающих переждать непогоду. По оценке телеканала NBC News, в городе ожидается до 30 см выпавшего снега.
Жители Нью-Йорка используют лыжи для передвижения по улицам после снежной бури. Один из мужчин рассказал, что он с друзьями пересек Бруклинский мост на лыжах, чтобы попасть из Бруклина в Манхэттен, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, сильный снежный шторм в США стал причиной отмены около 12 тыс. авиарейсов и массовых перебоев с электроснабжением в нескольких штатах. В национальном аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне остановили все вылеты на неопределенное время из-за неблагоприятных погодных условий.
В нескольких штатах США на фоне сильных морозов и снежной бури была зафиксирована гибель как минимум семи человек. Более 1 млн домов остались без электричества.