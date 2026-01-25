Число домов без света из-за снежной бури в США превысило 750 тыс.

Tекст: Ольга Иванова

Число домов в США, оставшихся без электричества в результате снежной бури, превысило 750 тыс., передает РИА «Новости». По данным сайта Poweroutage, общее количество отключений составило 779 669. Наиболее сильно пострадали штаты Теннесси, где без света остались 278 585 домов, а также Техас, Миссисипи и Луизиана.

В воскресенье было зафиксировано более 523 тыс. отключений, однако ситуация быстро усугубилась. Власти предупреждают, что стихия продолжает набирать силу, а число пострадавших домов растет.

Национальная метеорологическая служба США прогнозирует, что сильные снегопады и опасный гололед охватят регион от восточного Техаса до Северной Каролины. В результате в 21 штате уже объявлено чрезвычайное положение, чтобы оперативно реагировать на последствия стихии.

