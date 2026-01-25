Полиция Ирана задержала более 200 участников массовых беспорядков

Tекст: Ольга Иванова

Полиция Ирана задержала более 200 участников и лидеров беспорядков в различных провинциях страны, передает РИА «Новости». Особое внимание уделялось Йезду, где были арестованы более 150 человек, которых связывают с антиреволюционными организациями, включая секту бахаитов, группировку Restart, а также агентов, связанных с монархистами и зарубежными СМИ. В сообщении отмечается: «На настоящий момент в Йезде были обнаружены и задержаны более 150 человек из числа лидеров и основных участников беспорядков, связанных с антиреволюционными группировками, в частности, с сектой бахаитов, группировкой Restart, а также агентов, связанных с монархистами и израильскими СМИ, такими как Iran International».

В провинции Семнан были задержаны еще 19 человек, пятнадцать из которых арестовали в городе Шахруд по обвинению в вандализме, направленном против пожарных станций, банков и транспорта полиции. В северной провинции Голестан сотрудники разведки задержали 40 человек, у которых обнаружили автомат Калашникова, три пистолета Colt, три ружья, сотни патронов, а также различные виды холодного оружия, электрошокер, монархический флаг и сотни литров алкоголя.

Кроме того, иранские пограничники за последние 20 дней изъяли у нарушителей более 300 единиц огнестрельного оружия. Полицейские действия проходят на фоне усиления контроля за деятельностью оппозиционных и антиреволюционных групп в стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские стражи порядка провели операцию по задержанию лидеров мятежников и еще 53 человек в провинции Семнан.

В ходе недавних вооруженных беспорядков в Иране погибли более 3 тыс. человек, включая гражданских, силовиков и террористов.