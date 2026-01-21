Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.0 комментариев
Фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС ответить на пошлины США
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о решимости Евросоюза принять ответные меры против новых тарифов США на европейские товары из-за ситуации вокруг Гренландии.
Европейский союз готов ответить на введение новых тарифов президентом США Дональдом Трампом, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед Европарламентом, передает Bloomberg.
По ее словам, Европа предпочитает диалог и поиск решений, но при необходимости «полностью готова действовать с единством, срочностью и решимостью».
Фон дер Ляйен отметила, что возврата к прежнему мировому порядку, который строился десятилетиями при сотрудничестве с США, больше не будет. Она подчеркнула: «Перемены в международном порядке не только тектонические – они необратимы. Мы теперь живем в мире, определяемом грубой силой».
Дональд Трамп ранее объявил о введении десятипроцентного тарифа на товары из восьми европейских стран с 1 февраля, с ростом до 25% в июне, если ему не позволят приобрести Гренландию – автономный регион Дании, которая является членом НАТО и ЕС. В ответ на это лидеры ЕС проведут экстренное заседание в Брюсселе, чтобы обсудить возможные ответные меры.
По словам фон дер Ляйен, дополнительные тарифы были бы «просто ошибкой», учитывая общий интерес ЕС и США к безопасности Арктики. Она подчеркнула, что торговая эскалация между союзниками только усилит внешних противников, которых обе стороны стремятся не допустить в свою стратегическую сферу.
В связи с кризисом вокруг Гренландии Европарламент уже собирается отложить ратификацию крупного торгового соглашения с США. Фон дер Ляйен также заявила, что ЕС готовит масштабные инвестиции в экономику и инфраструктуру Гренландии, а также намерен укреплять сотрудничество по вопросам безопасности с Британией, Канадой, Норвегией и Исландией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Финляндии и Нидерландов до достижения договоренностей о приобретении Гренландии.
Европейский парламент готов приостановить одобрение торгового соглашения с США из-за новых возможных тарифов. Германия на экстренном саммите ЕС в Брюсселе призвала Еврокомиссию применить «торговую базуку» против США по ситуации вокруг Гренландии.