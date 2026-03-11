Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.6 комментариев
Захарова заявила о преднамеренной атаке ВСУ на гражданское население в Брянске
Киевский режим преднамеренно нанес удар по гражданскому населению Брянска, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Киевский режим наносил удар по гражданскому населению преднамеренно», – заявила Захарова в Telegram, комментируя сообщение о погибших и пострадавших мирных жителях.
По ее словам, секретариат ООН, который часто комментирует ситуацию вокруг украинского кризиса, не может не замечать подобных атак и количества убитых и раненых мирных жителей.
Она добавила, что постоянное представительство России обязательно доведет эту информацию до представителей ООН. «Неужели в очередной раз Генсек и его представители отмолчатся?» – заявила она.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате украинской ракетной атаки в Брянске погибли шесть человек. Еще 37 мирных жителей получили ранения. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова выступила с требованием к мировому сообществу осудить ракетный удар ВСУ по жилым районам Брянска.