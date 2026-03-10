Москалькова призвала международные структуры отреагировать на удар ВСУ по Брянску

Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.6 комментариев
Москалькова потребовала реакции международных структур на атаку ВСУ на Брянск
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова выступила с требованием к мировому сообществу осудить ракетный удар ВСУ по жилым районам Брянска.
Москалькова в Telegram-канале выступила с призывом к международным структурам жестко отреагировать на ракетный удар Вооружённых сил Украины по Брянску.
«Осуждаю очередное подлое преступление нацистского режима – варварские удары по мирному населению Брянска», – заявила Москалькова.
Она отметила, что власти региона уже принимают все меры для оказания помощи пострадавшим.
Москалькова выразила глубокие соболезнования семьям погибших и пожелала скорейшего выздоровления раненым. Уполномоченный добавила, что ожидает жесткой реакции международных организаций на этот инцидент, который она назвала бесчеловечным преступлением киевского режима против мирных граждан.
В результате ракетной атаки на предприятие в Брянске погибли шесть человек и еще 37 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.
Полиция перекрыла часть улиц в Брянске из-за последствий атаки, а в городе наблюдается задымление.