Выгнанный с ОИ украинец призвал лишить олимпийского чемпиона Бубку званий

Выгнанный с ОИ Гераскевич призвал лишить олимпийского чемпиона Бубку званий

Tекст: Вера Басилая

Владислав Гераскевич на пленарном заседании Верховной рады обвинил олимпийского чемпиона Сергея Бубку в коллаборационизме, передает РИА «Новости».

«Призываю содействовать тому, чтобы господин Бубка был лишен награды путем введения против него санкций», – заявил Гераскевич.

По словам спортсмена, Бубка сотрудничает с Россией, что, по его мнению, делает неприемлемым его пребывание среди героев Украины.

Ранее Владимир Зеленский своим указом прекратил выплату государственных стипендий Сергею Бубке и другим титулованным украинским атлетам. В документе отмечается, что Бубка, олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира по прыжкам с шестом, лишается государственной поддержки.

Сергей Бубка известен как первый спортсмен, преодолевший планку в шесть метров в прыжках с шестом. Ему 62 года, он числится соучредителем ООО «Монблан», зарегистрированного в Донецке, а также двух других компаний, работающих на территории России. С 2005 по 2022 год Бубка возглавлял Олимпийский комитет Украины, а в 2024 году был переизбран членом Международного олимпийского комитета. По информации СМИ, Бубка проживает в Монако.

Международный олимпийский комитет запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу участвовать в Олимпийских играх 2026 года.

Атлет надел на соревнования шлем с фотографиями погибших военных и политическими лозунгами.

МОК обратился к спортсменам Украины с просьбой не устраивать акции протеста против российских участников.