    Британия и Франция делают из Украины страну-смертника
    26 февраля 2026, 08:38

    Британия и Франция делают из Украины страну-смертника

    Есть силы, желающие взорвать не только Россию, но и весь мировой порядок. Возможная цель их провокации – детабуирование ядерного оружия, как минимум тактического. Если его начнут применять в одной точке планеты, то что помешает сделать это в других?

    Игорь Караулов

    поэт, публицист

    Как Одесса вернется на Родину

    Тревожное заявление СВР о том, что Великобритания и Франция готовятся тайно предоставить киевскому режиму ядерную бомбу, выдав её за разработку талантливых украинских учёных, возвращает нас на четыре года назад. Тогда, в феврале 2022 года, ядерная риторика Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции послужила одним из самых наглядных и бесспорных доводов, обосновывающих начало специальной военной операции. И вот призрак ядерной Украины вновь возник на пороге нашего дома.

    Стоит вспомнить, что независимая Украина в течение нескольких лет была ядерной державой – до 1994 года, когда безъядерный статус этой страны был закреплён Будапештским меморандумом. В то время у Украины не было ни денег, ни достаточного числа специалистов для содержания доставшейся ей доли советского ядерного арсенала и даже для её надлежащей охраны, поэтому отказ от смертоносных боеголовок был необходимостью, а не наивным жестом доброй воли, как теперь это пытаются представить в Киеве. Без такого отказа Украина выглядела бы как страна-самоубийца. Похоже, что именно так она и выглядит в настоящее время.

    Не сомневаюсь, что новость от СВР вызвала в рядах украинских патриотов волну радости, хотя вообще-то должна была вызвать панику. Учитывая, что в отвоевание утраченных территорий при нынешнем положении дел на фронте никто из них давно не верит, требовалось какое-то оправдание: ради чего затягивать войну, бессчётно класть своих граждан? Теперь можно сказать: потерпите ещё немного, и нам дадут вундерваффе, чудо-оружие. Надежда на такое оружие – характерный признак проваливающегося режима.

    Идею ядерной бомбы для Киева можно воспринимать и как часть торговли, которая развернулась вокруг «гарантий безопасности», вымогаемых Зеленским у Запада в качестве предварительного условия мира. С этими гарантиями пока всё безрадостно. В НАТО Украину брать не хотят, это однозначно. Принимать на себя обязательства, аналогичные пресловутой «пятой статье», союзники Киева вроде бы согласны, но все понимают, что это кот в мешке, ведь данная статья ещё ни разу не применялась, поскольку ни на одну страну НАТО никакие враги ни разу не нападали и поди знай, как на практике сработает обязательство о взаимной обороне. НАТО ведь никогда не было оборонительным блоком, а было, как справедливо писали в советских газетах, блоком агрессивным.

    Втянуть на свою территорию иностранные войска Киев стремился с самого начала конфликта, и существует даже «коалиция желающих», которые этого-то как раз и желают. Чего не желают «желающие», так это воевать с Россией вместо украинцев, поэтому они постоянно повторяют: мы, наверное, встанем где-нибудь с краешку, поближе к границе, а лучше бы всё-таки обойтись без этого.

    И вот рождается «гениальная» идея: вместо того, чтобы заниматься военно-политической клоунадой, нужно дать Украине небольшое количество ядерных зарядов, пусть русские боятся нашего «стального дикобраза» с атомными грибочками на иголках.

    А дальше возникают варианты, выходящие за рамки ядерного сдерживания, выработанные человечеством за 80 лет, прошедших после первого и пока что последнего применения самого страшного оружия.

    Перспектива взаимного уничтожения порождает сложную игру нервов между странами, которым есть что терять. Ради чего стоило бы хоронить историю своей нации, насчитывающую сотни или тысячи лет, и накопленные ею богатства? Таких причин до сих пор не находилось ни у кого, даже Пакистан всё-таки не решился применить «ядерку» против своего смертельного врага Индии.

    А вот в том, что киевский режим дорожит своей нацией, есть большие сомнения. Там принцип «сгорел сарай, гори и хата» может возобладать. Как минимум можно ожидать провокации со взрывом «грязной бомбы» на украинской земле с целью обвинить в этом Россию. Подумаешь, ещё один Чернобыль. О последствиях удара по российской территории и говорить не стоит, в этом случае наша страна просто обязана будет ответить зеркально.

    Возникает вопрос: а что делает информацию СВР правдоподобной? Понятно, что власти Франции и Великобритании её уже опровергают и будут опровергать, иного ожидать было бы странно. Но в этот коварный план легко поверить, потому что Украина – это та страна, которую Западу совершенно не жалко. Нам жалко, им – нет.

    То, что началось в 2014 году чёрной воронкой Евромайдана, сегодня превратилось в столь же мрачную воронку вымирания. Западная пресса не стесняется говорить о катастрофической депопуляции Украины, приводить страшные цифры. Нет людей, нет экономики, нет будущего. Казалось бы, европейские лидеры должны по-человечески реагировать на эти сигналы и выступать с пламенными речами в поддержку прекращения войны. Однако их всё устраивает. Поэтому логично: раз уж превратили страну в смертника, то надо дать ей в руки орудие окончательного уничтожения – пойди и умри, взорвав Россию.

    Впрочем, мне кажется, есть силы, желающие взорвать не только Россию, но и весь мировой порядок. Возможная цель их провокации – детабуирование ядерного оружия, как минимум тактического. Если его начнут применять в одной точке планеты, то что помешает сделать это в других?

    Что за мир нас ожидает в этом случае? Это был бы мир Джеффри Эпштейна, доведённый до предельной резкости. Мир, в котором большинство, предоставленное самому себе, копошится в развалинах постапокалипсиса, а элита под противоракетным зонтиком кайфует на своих островах блаженства. Развитие ИИ и массовое производство человекоподобных роботов делают множество людей ненужными, а значит, атомный гриб над городом среднего размера, который прежде служил символом абсолютного ужаса, будет восприниматься всего лишь как сброс очередного неприбыльного актива. Трудно поверить в это? Посмотрите, как быстро меняется мир.

    Россия – ответственная ядерная держава. У неё было полное право на ядерный ответ и после вторжения ВСУ в Курскую область, и после диверсии против нашей стратегической авиации. Россия проявила сдержанность. Принимать эту сдержанность за слабость может только сумасшедший. Хотелось бы думать, что в ядерных державах Старого Света критическая масса безумия всё же не будет достигнута.

    Убыточную «Почту России» зальют деньгами

    Власти всерьез взялись за решение финансовых проблем «Почты России», и готовы выделить на это 5 млрд рублей. В планах разрешить новую деятельность на почте, на которой она сможет зарабатывать. Почему власти так пекутся о вечно убыточном предприятии и не сдают его в руки конкурентов? Подробности

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Киев ударил по дорогому для Вашингтона

    Украина ударом беспилотников по порту Новороссийска затронула экономические интересы США в Казахстане. Вашингтон даже направил ноту протеста Киеву, причем сделал это конфиденциально. Как недовольство Белого дома повлияет на Банковую и удастся ли Штатам удержать Киев от дальнейших попыток атаковать нефтяные терминалы на Черном море? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

