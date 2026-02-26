В Совфеде пообещали поддержку Ирану в защите суверенитета

Зампред СФ Косачев заявил о поддержке Россией суверенитета Ирана

Tекст: Тимур Шайдуллин

Россия поддерживает Иран в вопросе защиты суверенитета и национальных интересов, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев на встрече с послом Ирана в РФ Каземом Джалали. Как сообщает пресс-служба СФ, сенатор отметил, что на протяжении многих десятилетий республика сталкивается с давлением со стороны США.

«Все это время народ и руководство страны демонстрируют уважение собственного суверенитета, своих национальных интересов, отстаивая позиции Ирана в современном мире. В этом вы твердо можете рассчитывать на поддержку России», – подчеркнул Косачев.

В ходе встречи обсуждались вопросы двусторонней и международной повестки. Отдельно затрагивалась тема проходящего в Женеве третьего раунда непрямых переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Косачев отметил, что наилучшим результатом этих переговоров могла бы стать деэскалация ситуации вокруг Ирана.

Сенатор добавил, что Иран имеет полное право на развитие своей мирной ядерной программы и пообещал, что Россия готова оказать Тегерану необходимую поддержку при достижении в Женеве конкретных договоренностей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский предупредил о недопустимости военных ударов по мирным ядерным объектам Ирана и призвал к дипломатии.

Ранее на встрече в Тегеране министр энергетики России Сергей Цивилев, заявил, что президент России Владимир Путин выделяет стратегическое значение укреплению сотрудничества с Ираном.

Напомним, что в декабре 2025 года Иран и Россия договорились о поставке 500 установок «Верба» и 2500 ракет «9М336» на сумму 500 млн евро.