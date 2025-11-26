Диалог между БРИКС и странами ЕС сегодня носит достаточно условный характер, но может стать шагом к построению новой системы отношений в Евразии. Особенно если Европа вовремя одумается.0 комментариев
Совбез и Генассамблея запустили процедуру выборов нового генсека ООН
Совместное письмо Совбеза и Генассамблеи положило начало процессу выдвижения новых кандидатов на пост главы ООН, рекомендовано уделить внимание женским кандидатам.
Документ о запуске процедуры выборов генерального секретаря ООН распространила пресс-служба постпредства Сьерра-Леоне при ООН. Сьерра-Леоне исполняет в ноябре функции председателя Совбеза, передает ТАСС.
Письмо призывает страны-члены рассматривать кандидатуры женщин, отмечая, что ни разу женщина не возглавляла организацию. В письме подчеркивается важность регионального разнообразия в этом процессе.
Кандидаты выдвигаются государствами-членами организации, причем каждая страна может предложить одного претендента. Для этого необходимо направить письмо председателям Совбеза и Генассамблеи, а кандидат должен представить свое видение развития ООН и раскрыть источники доходов. Сотрудникам ООН, решившим баллотироваться, предлагается приостановить работу на период кампании, чтобы избежать конфликта интересов.
Процесс непосредственного избрания нового генерального секретаря начнется в конце июля. На данный момент публично о намерении выдвигаться объявили глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспан. Срок полномочий действующего генсека ООН Антониу Гутерриша завершится 31 декабря 2026 года.
Пост генсека избирается Совбезом ООН и утверждается Генассамблеей сроком на пять лет с правом переизбрания. Ограничений по числу сроков нет, однако ни один руководитель не возглавлял организацию более 10 лет. По устоявшейся практике, генсека не выбирают из стран-постоянных членов Совбеза.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия инициирует процесс выбора генерального секретаря ООН в период своего председательства в Совбезе. В октябре Россия председательствовала в Совете Безопасности ООН.