Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.0 комментариев
Маск заявил о превращении Британии в полицейское государство
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Великобритания стала полицейским государством.
«Соединенное Королевство – полицейское государство», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).
Маск прокомментировал пост, в котором говорится, что Королевский суд Кардиффа приговорил британца к 20 месяцам тюремного заключения за публикации в X с расистскими высказывания в адрес темнокожих.
В сообщении отмечается, что ведущая процесс судья Трейси Ллойд-Кларк ранее постановила также из-за «переполненности тюрем» освободить мужчину, осужденного за изнасилование несовершеннолетней.
Ранее Маск заявил о беспокойстве из-за сокращения доли белого населения в мире.