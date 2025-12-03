Маск заявил об угрозе исчезновения белого населения мира

Tекст: Елизавета Шишкова

Маск прокомментировал публикацию Wall Street Apes, касающуюся необходимости помощи «белому меньшинству». Он написал об этом на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

На размещенной картинке показана динамика сокращения доли белого населения в мире за последние 100 лет. Согласно приведенным данным, сто лет назад белые составляли примерно 35% населения Земли, пятьдесят лет назад – 20%, двадцать пять лет назад – 15%, а сейчас – только 8%.

Маск заявил: «Если сегодняшние тенденции сохранятся, то белые превратятся из небольшого меньшинства мирового населения в практически вымершее!».

