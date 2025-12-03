Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.5 комментариев
Маск заявил об угрозе исчезновения белого населения мира
Предприниматель Илон Маск выразил обеспокоенность сокращением доли белого населения, напомнив о снижении этого показателя до 8% от общемировой численности.
Маск прокомментировал публикацию Wall Street Apes, касающуюся необходимости помощи «белому меньшинству». Он написал об этом на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).
На размещенной картинке показана динамика сокращения доли белого населения в мире за последние 100 лет. Согласно приведенным данным, сто лет назад белые составляли примерно 35% населения Земли, пятьдесят лет назад – 20%, двадцать пять лет назад – 15%, а сейчас – только 8%.
Маск заявил: «Если сегодняшние тенденции сохранятся, то белые превратятся из небольшого меньшинства мирового населения в практически вымершее!».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск заявил, что только внедрение искусственного интеллекта и роботизации поможет решить проблему госдолга США, который превысил 37 трлн долларов.
Чат-бот Grok, созданный Маском и интегрированный в соцсеть X, выдавал ему хвалебные характеристики, называя Маска величайшим человеком в истории.