Маск назвал ИИ единственным решением долгового кризиса США

Маск заявил о решающей роли ИИ и роботизации для выхода США из долгового кризиса

Tекст: Мария Иванова

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что только искусственный интеллект и роботизация смогут разрешить долговой кризис США, передает РИА «Новости».

По его словам, «это (искусственный интеллект и роботизация) – единственное, что решит долговой кризис США. Потому что сейчас долг США безумно высок, а процентные платежи по долгу превышают размеры оборонного бюджета», – подчеркнул Маск в подкасте с индийским предпринимателем Нихилом Камата.

Маск также указал, что массовое внедрение ИИ и робототехники приведет к дефляции, объясняя это разницей между объемом выпускаемых товаров и услуг и имеющейся денежной массой на рынке.

Глава компании xAI напомнил о проекте Grok: этот искусственный интеллект был представлен осенью 2023 года, а в марте 2024 года компания открыла его исходный код. xAI планирует активно развивать технологии нового поколения.

Долг США остается одной из самых обсуждаемых экономических проблем – к 11 августа он впервые превысил 37 трлн долларов, показав рекордный рост. Американский бюджетный дефицит сохраняется более 20 лет, а США продолжают занимать крупные суммы как на внутреннем, так и на внешнем рынках. За это время потолок государственного долга повышался более 100 раз, что позволяет экономике страны справляться с масштабной перестройкой во внешнеторговой политике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, чат-бот Grok назвал Илона Маска величайшим человеком, а сам бизнесмен после этого публично назвал себя «кретином».

Маск также прогнозировал, что в будущем роботы и искусственный интеллект полностью заменят людей в производственных процессах.

В то же время NBC сообщил о недостоверности большинства тестов, по которым сегодня оценивают работу искусственного интеллекта.