Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.22 комментария
Путин заявил об отставании России по беспилотному транспорту
Путин указал на отставание России по автономному транспорту от ряда стран
Россия пока отстает по развитию автономного транспорта и массового внедрения беспилотных такси от ряда других государств, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию автономных систем.
Россия пока отстает от ряда стран по развитию автономного транспорта, включая беспилотные такси, передает ТАСС. По словам президента Владимира Путина, в некоторых городах мира беспилотные такси уже массово перевозят пассажиров, а не работают лишь в формате экспериментов.
«Сделаны важные шаги, но по отдельным направлениям в этой сфере мы все еще существенно отстаем от некоторых других стран. Например, в определенных городах, в отдельных городах мира уже не в рамках отдельных экспериментов, а массово задействованы и перевозят пассажиров беспилотные такси», – сказал Путин.
Путин также подчеркнул, что в ряде государств достигнут полный суверенитет в производстве всех компонентов для автономной техники, что, по его мнению, еще более значимо. Он напомнил, что вопрос беспилотного транспорта и автономных систем особенно важен для конкурентоспособности стран как в гражданской, так и в оборонной сферах.
Президент сообщил, что год назад в Тольятти было принято решение, открывающее путь к массовому внедрению гражданских авиадронов, что имеет значение для развития беспилотного транспорта во всех сферах. По оценке Путина, у России есть необходимый научный, кадровый и промышленный потенциал, чтобы стать одним из мировых лидеров в этой области.
«Эти ключевые технологии наряду с цифровыми платформами и искусственным интеллектом определяют будущее всего мира. И, безусловно, успешное осуществление наших важнейших планов и инициатив также будет от этого зависеть», – заявил президент.
Он напомнил, что успешная реализация важных национальных инициатив напрямую зависит от развития именно этих направлений, и этот вопрос поднимался на недавнем заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству разработать комплекс мероприятий для внедрения беспилотных систем в приоритетных секторах экономики.
Путин поручил срочно урегулировать правовой статус роботов-доставщиков.
Внедрение автономных беспилотных решений Владимир Путин назвал необходимостью, а не модой.