Путин заявил о необходимости повысить престиж российской юрисдикции
Путин призвал усиливать качество и конкурентоспособность российской юрисдикции
Президент России Владимир Путин обратил внимание на важность совершенствования деловой среды и повышения привлекательности отечественной юрисдикции.
Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД призвал сосредоточиться на формировании более конкурентоспособной российской юрисдикции, передает РИА «Новости».
Путин отметил, что необходимо не только развивать деловую среду, но и работать над повышением качества и престижа национальной юрисдикции.
«Нужно создавать конкурентоспособность национальной юрисдикции и деловой среды. Что касается национальной юрисдикции – нужно повышать и качество, и престиж национальной юрисдикции», – подчеркнул президент.
Путин ранее призвал Верховный суд формировать единые подходы к рассмотрению дел в периоды перемен.
Также Путин поставил цель к 2030 году вывести Россию в двадцатку мировых лидеров по условиям ведения бизнеса.