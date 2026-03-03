Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.2 комментария
Кремль сообщил о планах Путина открыть новые школы в регионах 4 марта
Президент России Владимир Путин 4 марта в режиме видеоконференции примет участие в церемонии открытия новых школ и детсадов в различных регионах страны, сообщила пресс-служба Кремля.
4 марта президент России Владимир Путин в формате видео-конференц-связи проведет совещание с членами правительства, передает РИА «Новости».
В рамках совещания Владимир Путин примет участие в открытии новых образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации.
Ранее Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых объектов здравоохранения на Кубани, в Приморье, Смоленской области и Ставропольском крае.