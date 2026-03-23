Авиакатастрофа в аэропорту Нью-Йорка: самолет на ВПП врезался в пожарную машину
В воскресенье вечером в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке самолет CRJ-900 компании Jazz Aviation, выполнявший рейс под брендом Air Canada, во время посадки врезался в пожарную машину на взлетно-посадочной полосе. В результате два пилота погибли, еще 41 человек получил травмы (фото: OLGA FEDOROVA/EPA/ТАСС)
На борту находилось 72 пассажира и четыре члена экипажа, он выполнял рейс из Монреаля в Нью-Йорк. В результате столкновения носовая часть самолета оторвалась. Одну из стюардесс выбросило из салона на ВПП, она осталась жива, но потеряла сознание (фото: OLGA FEDOROVA/EPA/ТАСС)
Аудиозаписи свидетельствуют, что пожарной машине разрешили пересечь взлетно-посадочную полосу до столкновения. При этом за несколько секунд до удара слышно, как диспетчер кричит: «Стоп, стоп, стоп! Грузовик №1, стоп!». После инцидента он признал: «Я допустил ошибку» (фото: OLGA FEDOROVA/EPA/ТАСС)