    26 марта 2026, 08:40 Мнение

    Русская свобода как шаг в пропасть

    Сегодня 120-летний юбилей русского парламентаризма. У самодержавия и впрямь было множество недостатков. Но у него было одно важнейшее достоинство. Вовсе не городская интеллигенция, а именно власть доподлинно знала, как, собственно, обустроена внутренняя русская жизнь. Не теоретически, а практически.

    Ольга Андреева Ольга Андреева

    журналист

    «Почта России» получит сверхспособности
    Патрушев: Торговые суда получили защиту российских мобильных огневых групп
    Иран пригрозил закрытием Баб-эль-Мандебского пролива
    В Нидерландах нашли возможные останки мушкетера д’Артаньяна

    Первая в истории Российской империи Государственная Дума «стоит в памяти как милая мечта юности – чистая, светлая, прекрасная». Так вспоминал о выборах 1906 года один из депутатов. Иронии в этих словах куда больше, чем романтики. Сегодня мы отмечаем 120-летний юбилей русского парламентаризма.

    К 1906 году, когда вопрос о создании парламента в России был наконец поднят, фраза «долой самодержавие!» обрела статус едва ли не народной поговорки. Гимназисты, студенты, вся столичная интеллигенция требовали свободы, причем немедленной. Свобода, впрочем, представлялась чисто теоретически по западным образцам и прежде всего исключала наличную в России форму власти – самодержавие.

    У самодержавия и впрямь было множество недостатков. Но у него было одно важнейшее достоинство. Вовсе не городская интеллигенция, а именно власть доподлинно знала, как, собственно, обустроена внутренняя русская жизнь. Не теоретически, а практически. Пока в столичных гостиных гордые интеллигенты обсуждали опыт Америки, Англии, Франции, с виду неказистая и всеми презираемая власть занималась скучными делами – формированием бюджета, поддержкой экономики, армии и прочего сложнейшего государственного хозяйства. Русская «свобода» между тем выражалась в массовом терроре. Только в первые месяцы 1906 года жертвами террористов в стране стали около 700 человек убитых и раненых. Как потом скажет Столыпин, Россия находится в эпицентре девятибалльного шторма, какого русская история до сих пор не знала. Однако все попытки власти сохранить порядок воспринимались обществом как еще одно проявление «тирании». Вопреки всякой логике, террористов и убийц общество считало героями, а их судей – преступниками.

    Первый русский парламент должен был восстановить разрушенное доверие между властью и обществом. Идея была хорошая, но в той ситуации трудно исполнимая.

    Выборы, назначенные на 26 марта 1906 года, не были ни прямыми, ни всеобщими, ни равными. И тем не менее это был первый случай, когда население так или иначе могло принять участие в управлении страной. В день выборов в столицах царило бурное оживление. «Утро русской свободы!», – кричали газетчики. Однако на выборных участках, где граждане должны были решать судьбу страны, высокий пафос исторического момента ощущался странно. «Вся эта обстановка напоминает отнюдь не всенародное святое дело, а какое-то громадное торжище, какую-то ярмарку, где торговцы на разные лады выкрикивают свой товар, расхваливают его всячески, стараются заманить покупателя только к себе и отвлечь от соседей, – вспоминал консерватор Борис Назаревский, – Это базар, и невольно приходишь к заключению, что здесь кто-то кого-то хочет обмануть». 

    «Во глубине России» выборы и вовсе восприняли как некое народное наказание, как что-то вроде нового налога, куда более тяжелого, чем все прежние. «За эти дни у меня в гостях перебывали все цензовые выборщики: лавочники, владельцы ветряных мельниц, кирпичных заводов, кожевник, овчинник, – вспоминал депутат от Войска Донского Крюков, – Приходили за советом: нельзя ли как уклониться от исполнения высокого гражданского долга? Очень уж труден путь до окружной станицы: через две реки переправляться надо, а переправы у нас – не дай Господи! К тому же и время рабочее, каждый час дорог».

    Тогдашний премьер-министр Сергей Витте в канун выборов опасался, что «в крестьянской стране, где большинство населения не искушено в политическом искусстве, свободные и прямые выборы приведут к победе безответственных демагогов и в законодательном органе будут заседать по преимуществу адвокаты». Именно так и получилось. В Думе оказались как раз те, кого власти там хотели видеть меньше всего, то есть люди слова, а не дела.

    В итоге в Думу «от земли» проходили весьма странные личности, вполне оправдывавшие страх Витте. «Возьмём хоть Аладьина, – вспомиинал Назаревский, – что он из себя представляет? Учился в гимназии, был исключён, примкнул к революционерам, надолго уехал из России за границу — там окончательно на улицах Лондона потерял свой русской облик и свою русскую душу, вернулся в Россию и какими-то неисповедимыми путями попал в выборные от земли Русской в Думу. О чём же он мог говорить там, как не о требованиях той революционной партии, к какой он принадлежал и которая ничего общего с русским народом не имеет». Голос крестьянства, которое тогда составляло 77% населения России, вообще не был слышен.

    Когда ажиотаж прошел и выборы все-таки состоялись, стало ясно, что Россия, пройдя через это мучительное испытание, в общем и целом поступила правильно. Инстинкт самосохранения народ не подвел. Из почти 500 депутатов большинство составляли конституционные демократы. Кадеты среди разгула левых и правых экстремистов казались самыми разумными. Они отрицали полное обобществление средств производства, стояли за конституционную монархию и требовали государственного регулирования экономики.

    Однако, как очень быстро выяснилось, у кадетов было один, но принципиальный, недостаток – они шли в Думу вовсе не для того, чтобы помочь правительству, но для того, чтобы декларировать неспособность власти управлять Россией. Никакого диалога они вести не хотели. Их главным требованием был созыв Учредительного собрания и принятие Конституции. «Мы, – говорил видный кадет Прокопович, – не должны ставить партию в положение «правительства» и сообразовываться с тем, что, может быть, нужно ему. Это значило бы рассуждать «применительно к подлости». Мы должны все вопросы решать не как представители власти, а как защитники народных прав». «Война с властью до полной победы» – такова была стратегия кадетов, самой «миролюбивой» тогдашней партии.

    Первая Дума начала заседать 27 апреля 1906 года. Левые (большевики, кстати, с легкой руки Ленина выборы проигнорировали) сделали все, чтобы лишить парламент какого бы то ни было авторитета, сразу заявив, что «рабочим нечего от Думы ждать». Правые вообще не верили в парламент. Власть же честно выполняла обещания и пыталась договориться, предлагая Думе приняться за решение первостепенных проблем. Такой проблемой был, разумеется, террор и общий разгул экстремизма. Министр внутренних дел Столыпин заявил, что прежде всего «надлежит справедливо и твёрдо охранять порядок в России». Однако, когда он зачитывал списки жертв среди простых городовых и мещан, думцы в зале ревели: «Мало! Надо больше!». Трижды он пытался выступать в Думе и каждый раз зал в ответ кричал: «Долой!» «Отставка!».

    Парламентарии не только не желали выполнять своих прямых обязанностей законодателей, они вообще не признавали права властей принимать любые решения. Трибуну Думы использовали исключительно для демагогии. Депутатами двигали партийные, карьерные, личные, но только не государственные интересы. На любое предложение властей думцы отвечали насмешками, протестами и бесконечными речами. Работа правительства была парализована. Уже в мае газеты писали: «Присмотритесь к нашей новорожденной Думе. Разве это не капище либеральной фразы, прикрывающей стремление захватить власть над Россией? Немудрено, если попавшие случайно в Думу настоящие крестьяне и живые люди живой жизни начали бегство из Думы – один сошёл с ума ещё по дороге, другой отказался, третий умер от нервного перенапряжения». У властей не оставалось другого выбора, кроме как распустить это сборище болтунов. В итоге первая Дума просуществовала всего 102 дня. В числе ее достижений был только один принятый законопроект.

    Не парламент, воплощавший абстрактную общественную любовь к свободе, а именно власть и правительство встали тогда на сторону серьезных реформ и демократического преображения страны. Первая дума привела не к свободе, а лишь к разгулу теоретических споров и параличу реальной политической жизни, сделав революцию или, как тогда говорили, Ахеронта, еще более реальным. Ахеронт – это в греческой мифологии одна из рек подземного мира, через которую Харон перевозит души умерших, в данном случае – символ перехода из одного мира в другой. Только очень немногие умели предвидеть: «В победоносном Ахеронте соединилось бы все, что было нетерпимо и в старом режиме: бесправие личности, произвол, презрение к законности и справедливости, – писал консерватор Василий Маклаков, – Революция есть торжество «взбунтовавшихся рабов», а не царство «детей свободы»».

    Возглавивший кабинет министров Столыпин дал важный совет Второй думе: «Бывают, господа, роковые моменты в жизни государства, когда государственная необходимость стоит выше права и когда надлежит выбирать между целостью теорий и целостью отечества». Но и Вторая дума его не послушала. В итоге Ахеронт все-таки победил. Таков был первый опыт русского парламентаризма. Именно тогда был сделан первый шаг в пропасть 1917 года.

    Главное
    Песков: Растущий мировой спрос может сделать российскую нефть дефицитом
    Патрушев: Россия потребует возмещения ущерба за атаку на «Арктик-Метагаз»
    Великий Новгород остался без водоснабжения
    Экс-замгубернатора обвинил в хищениях на укреплениях Курской области покойного Старовойта
    Иран заявил об уничтожении американского F-18
    Захарова: Запад реагирует на русскую народную музыку и танцы как черт на ладан
    В Одесской области запретили русский язык в культуре и образовании

    «Почта России» получит сверхспособности

    Минцифры подготовило законопроект о масштабной поддержке «Почты России» в надежде вывести ее из тотальной убыточности. С одной стороны, власти наделяют предприятие сверхспособностями, например, монопольным правом на посылки до 20 кг. С другой стороны, расчищают рынок от конкурентов, делая сильнее маркетплейсов. Что из этого получится? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Перейти в раздел

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Перейти в раздел

    Тегеран вступает в диалог с Вашингтоном с позиции силы

    Вашингтон настаивает на переговорах с Тегераном и даже направил план из 15 пунктов, но Иран называет его оторванным от реальности. В ответ иранская сторона выдвинула жесткие условия, включая выплату репараций и признание своей власти над Ормузским проливом. При этом Пентагон перебрасывает на Ближний Восток дополнительные силы. Чем закончится противостояние и кто кого переигрывает? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Иран потребовал от США невозможного

      В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

      Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    Перейти в раздел

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
