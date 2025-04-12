  • Новость часаПутин поздравил россиян с Днем космонавтики
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мы помогаем Западу поддерживать мифы о нём и о нас
    12 апреля 2025, 12:00 Мнение

    Мы помогаем Западу поддерживать мифы о нём и о нас

    Проведите маленький эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и обычно мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что вообще-то он был работорговцем.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов

    писатель

    Что даст России новая орбитальная станция
    Каллас признала провал встречи «коалиции желающих» по Украине
    Стало известно, что Путин сказал Уиткоффу при встрече
    Российские подлодки «Палтус» напугали страны НАТО

    Желание Европы в лице Англии и Франции воевать с Россией стало для многих из нас неприятной неожиданностью. Однако идея победы над нашей страной приобрела на Западе навязчивый характер еще в эпоху Просвещения. Именно тогда конфликт между христианами разных конфессий был объявлен несущественным, и демаркационную линию стали проводить между «цивилизацией» и «варварством». «Цивилизацией» западные европейцы, конечно, назначили себя, а Россия и Восточная Европа должны были сыграть роль варвара и значимого Другого. Именно поэтому России было отказано в праве на средиземноморское наследство: ее объявили наследницей скифов, татар и монголов, не знавшей искусств и наук, усвоившей только самые грубые и неправильные представления о христианской вере.

    С тех пор Запад держал свой идеологический порох сухим, старательно поддерживая миф о «дикости» русских. Герцен называл это «платонической ненавистью». Удивительно, но мы поступали с точностью до наоборот: предпочитали не развенчивать западные мифы, закрывали глаза на очевидную ложь, постоянно преувеличивали «цивилизованность» и «просвещенность» западных соседей. Именно поэтому очередное нападение всегда заставало нас врасплох – и во времена англо-французской агрессии при Николае I, и в наши дни, когда Запад в очередной раз показал, что желание покончить с Россией для него важнее не только пресловутой «цивилизованности», но и самой обычной бытовой честности.

    Можно ли было избежать этого потрясения?

    Да, конечно.

    Задача культуры – предостерегать общество, знакомить его с угрозами. Наша культура, увы, с этой задачей не справилась: мы представляли врага неправильно.

    Запад, как любая другая цивилизация, имеет ряд достижений, но эти достижения нельзя было превращать в фетиш, отрывать от конкретных условий, в которых они были достигнуты.

    Прогремевшие на весь мир идеи западной демократии, экономической свободы и либерализма были прекрасной витриной, за которой прятался мир военной экспансии, колониального хищничества, насилия и обмана.

    Интересно, что главные идеи западного процветания сформулировал еще Рабле, представив в романе «Гаргантюа и Пантагрюэль» европейскую утопию – Телемское аббатство. В этом аббатстве каждый делает то, что хочет его самоценная личность, (наслаждается свободой и достатком, играет на музыкальных инструментах, посещает библиотеку, театр, бассейн, бани и манежи для игры в мяч, гуляет среди скульптур и фонтанов, вступает в брак с кем угодно и когда угодно и т.д.), а немногих счастливчиков обеспечивает целый город бесплатных служителей.

    Эти идеи, высказанные еще в 1532 году, оказались на Западе очень востребованными. Именно их воплотил в собственной жизни английский философ Джон Локк, отец либерализма, разрабатывавший идеи политического равенства, личной свободы и правления на основе народного волеизъявления, но при этом кормившийся с доходов от работорговли. (Локк владел долями в Королевской африканской компании, обладавшей монополией на торговлю рабами на западном побережье Африки). Вольтер – другой творец западного мифа – вкладывал свои средства во французскую Ост-Индскую компанию, которая также занималась работорговлей, и его именем был назван корабль, перевозивший невольников. Джордж Вашингтон и Томас Джефферсон – отцы-основатели американской демократии – были крупными рабовладельцами. Расцвет парламентаризма в Англии пришелся на то время, когда британцы использовали в колониях рабский труд, грабили Индию, осуществляли политику геноцида в колониях от Ирландии до Тасмании и подсаживали на наркотики многомиллионный Китай.

    Почему мы так мало об этом говорим? Наши школьные учебники с вольтерами на обложках до сих пор полны восторгов по поводу достижений западной цивилизации, но почти не рассказывают о тех, кто оплачивал телемский банкет.

    Проведите маленький эксперимент: спросите детей, изучавших на уроках литературы роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и обычно мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был владельцем плантации в Бразилии и работорговцем. Да-да, подчинявший дикую природу и людей с другим цветом кожи англичанин из Йорка был именно работорговцем! Дефо абсолютно верно передает исторический контекст: в его романе, ставшем манифестом Просвещения, чернокожие обитатели Африки представлены не как люди, (в отношении которых должны действовать моральные нормы), но как природный ресурс.

    Эпоха Просвещения и вправду восстановила в правах рабовладение и работорговлю, покончив с великими достижениями христианского Средневековья в интересах так называемого «трансатлантического обмена». Но откройте школьные учебники по истории и просмотрите главы, посвященные Европе Нового времени. Вы увидите гимн в адрес «научных открытий», «экспедиций», «модернизации» и «потрясающего роста заморской торговли».

    Западный мир, объявивший нам войну и укравший российские активы, продолжает оставаться Телемским аббатством. По-человечески наших соседей можно понять: если тебе удалось устроить хорошую жизнь за чужой счет, почему бы не держаться за свой «цветущий сад» (Ж. Боррель) руками и ногами? Однако невозможно понять, почему посетители из другого мира, обозревая это аббатство, замечают красивые парки, скульптуры, театры и манежи для игры в мяч, но не хотят видеть город рабов. Стыдливо вымарывая сведения о темной стороне процветания «цивилизованных» и «просвещенных», мы уподобляемся именно таким посетителям. А в этом случае шока при столкновении с неприятной правдой, действительно, не избежать.

    Другие материалы автора

    Главное
    Эксперты: Россия сейчас закладывает фундамент для освоения дальнего космоса
    NYT: Трамп раскрыл «уязвимое место» перед Китаем
    Киев потерял техники на 7,8 млрд долларов в Курской области
    Шнуров высмеял идею штрафов за мат
    Радикалы напали на вице-спикера парламента Грузии из-за войны-2008
    Российские погранслужбы дважды не пустили украинца из-за контактов в телефоне
    В Москве открыли наследственное дело после смерти Левкина

    Кто помог Китаю стать великой промышленной державой

    Американские корпорации еще полвека назад стали перетаскивать в КНР свои мощности и активы. Тогда сложно было представить, что эта развивающаяся бедная страна через полвека превратится не в «придаток» США, а в главную опасность для мирового гегемона. Однако без Китая и у американцев не было бы их знаменитых брендов, в том числе продукции Apple. Производить ее в Штатах вдвое дороже, чем в Китае. Подробности

    Перейти в раздел

    Брюссель решил повторить российский «поворот на Восток»

    Евросоюз пытается пойти на сближение с Китаем – сперва в вопросах торговли. К этому обе стороны подталкивает тарифная война Дональда Трампа. При этом между Брюсселем и Пекином остается масса идеологических и политических разногласий. Удастся ли сторонам преодолеть эти разногласия, и как подобное развитие событий отразится на отношениях между Пекином и Москвой? Подробности

    Перейти в раздел

    Что даст России новая орбитальная станция

    12 апреля, в День космонавтики, стоит вспомнить не только великое прошлое советской космической программы, но и то, какие перспективы сегодня стоят перед Россией в космосе. Ближайшая из них – строительство собственной орбитальной станции вместо скоро уходящей в историю МКС. Какой она будет и что даст нашей стране? Подробности

    Перейти в раздел

    Чехия призвала Урсулу для проведения репрессий

    Власти Чехии бьют тревогу. Уже осенью правительство страны может возглавить экс-премьер Андрей Бабиш – политик, который якобы «распространяет российскую пропаганду» и «перестанет помогать Украине». Украине он и впрямь не поможет. Но боятся Бабиша по другой причине. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Китай внезапно помог Трампу

      Китай объявил, что одной из ответных мер на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, станет отказ от американской кинопродукции. Это больно ударит по Голливуду. Но это именно то, что нужно Трампу.

    • Новый раунд переговоров России и США

      В Кремле анонсировали новую встречу президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом, которого Трамп использует для особо деликатных поручений. Российская сторона предупредила: прорывов ждать не стоит. А почему?

    • США приостановили экономическую войну

      Президент США Дональд Трамп приостановил «тарифную войну» против мира: всем странам снизили таможенные сборы до 10%, кроме Китая, которому повысили до 125%. Почему Трамп так странно себя ведет? Почему отступил? Чего добивается?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............