Tекст: Антон Тройницкий

Традиционно символом Франции является галльский петух, но французские власти пытаются вести себя по отношению к России как непримиримые ястребы. Не отстают от них и местные СМИ. «Открытие новых фронтов позволяет перехватить инициативу у российского противника и поколебать его уверенность», – поучала в августе 2024-го популярная французская газета «Фигаро» и выдвигала предположение (больше похожее на пожелание), что вторжение станет «поворотным моментом в войне».

Но в марте 2025-го тон резко изменился. «Ситуация стала катастрофической: в Курской области украинские войска терпят поражение под ударами российской армии», – под таким заголовком «Фигаро» выпускает 13 марта очередной материал о Курской области.

«Украинские войска сдают позиции в Курской области под растущим давлением российского наступления, начатого 7 марта… Министерство обороны России заявило, что… захвачено около десятка населенных пунктов и более 100 квадратных километров территории, в том числе город Суджа, главная украинская база в регионе».

В отличие от «Фигаро», который старается проявлять объективность, «Монд» в первую очередь занят тем, чтобы найти оправдания для украинской армии. «Украинские войска, которые и так находились под давлением российских, превосходивших их в шесть раз по количеству личного состава, оказались жертвами принятого 5 марта американского решения более не предоставлять им разведданные».

Во-первых, с тех пор уже и решение было пересмотрено, а во-вторых, не проще ли французскому журналисту написать прямо, что Запад является заинтересованной стороной конфликта и без него на Украине уже давно наступил бы мир?

Наряду с Францией Великобритания позиционирует себя противницей России номер один, и британская пресса, когда случилось нападение на Курскую область, не скрывала радости. Журналист «Гардиан» чуть ли не с удовлетворением отметил, что «впервые с окончания Второй мировой войны территория России оккупирована врагом».

8 марта этого года тот же «Гардиан» в телеграфном стиле написал, что «украинские силы в Курской области почти окружены», после чего лишь сухо сообщал о дальнейшем продвижении российских войск. Когда украинские солдаты наступали, «Гардиан» не скупился на материалы, но когда в Суджу вернулась российская армия, журналисты издания нашли в себе силы сообщить только самые общие сведения.

Справедливости ради, не все британские издания предпочитают делать вид, что они не понимают, что значит для Украины потеря плацдарма в Курской области. Например, Spectator без всяких околичностей берет быка за рога уже в заголовке: «Потеря курского плацдарма – большой удар для Зеленского».

«После восьми месяцев боевых действий на российской территории украинские войска отступают из Курской области. Сегодня утром российские войска подняли свой флаг над Суджей… Худшего времени для отступления у Киева и быть не могло…

Зеленский надеялся обменять Курский плацдарм на украинскую землю в ходе переговоров. Теперь этот рычаг давления почти сошел на нет… Настоящий прорыв произошел в последние две недели, когда российские войска получили огневой контроль над единственной дорогой, соединяющей Суджу с Сумской областью Украины, перекрыв украинскую логистику и сжигая колонны снабжения ударами беспилотников. В то время как русские давили с флангов, штурмуя украинские позиции на мотоциклах, квадроциклах и даже гольфкарах, двигаясь прямо по минным полям, около сотни солдат провели два дня, ползая по пустому газопроводу, чтобы проскользнуть в тыл украинских позиций под Суджей».

Швейцарская Neue Züricher Zeitung сообщила, что «в среду российские войска захватили районный центр Суджа, что, вероятно, положило конец украинскому военному присутствию в приграничной российской области… Для кремлевского руководства летнее украинское наступление на российскую территорию было неприятным, но не стало серьезной проблемой в военно-стратегическом плане».

Как отмечает издание, «украинцы в настоящее время все еще контролируют территорию площадью 140 квадратных километров в Курской области. Однако эта территория больше не включает в себя ни одного крупного населенного пункта и, вероятно, продолжит уменьшаться или вскоре будет полностью оставлена».

«Украина потерпела еще одно поражение в Курской области, – написал немецкий «Штерн». – Атака из подземного газопровода привела к развалу курского фронта – данное событие, "штурм из трубы", войдет в историю этой войны».

Анализируя неудачные попытки украинских войск расширить плацдарм после захода в Курскую область в августе прошлого года, автор пришел к выводу, что «когда военные действия зашли в тупик, линия фронта (здесь) утратила свое значение. Этот регион уже не имел никакого стратегического значения, после того как угасла надежда добраться до Курска или хотя бы до местной электростанции. Остался только глобальный пиар-успех… и идея использования территории в качестве разменной монеты на переговорах…

Затем российские войска начали оттеснять украинские… и по газопроводу проникли далеко за украинские позиции. Эта операция, величайший подвиг войны, напоминает современного троянского коня».

В итоге, как пишет автор, «Суджа обернулась катастрофой: большая часть техники попала в руки российских военных, раненые были брошены на произвол судьбы, а кадры с беспилотников показали, как небольшие группы солдат отступают пешком под российским огнем. Для России это триумф… Суджа останется в памяти как символ российской смелости и как свидетельство неспособности украинского высшего командования своевременно вывести войска – катастрофа с далеко идущими военными и политическими последствиями».

New York Times в подробном материале проанализировала причины и следствия украинского вторжения в Курскую область, констатировав, что сейчас «медленное отступление Украины внезапно превратилось в разгром».

Стоит отметить, что на Западе огромный интерес вызвала операция российских войск с выходом в тыл противнику по пустому газопроводу, значение которой украинские пропагандисты всячески пытаются свести на нет. Однако, как дипломатично написал американской журналист, «хотя эффективность похода по газопроводу вызывает споры, он совпал с прорывом российскими войсками украинской обороны в нескольких районах Курской области».

Хотя в западной прессе и любят рассуждать о том, что освобождение Курской области лишает Зеленского его козыря, на самом деле важнее всего, что люди, обычные люди, которые там живут, вернутся в мирную жизнь. О чем угодно писали западные СМИ – о геополитике, о помощи США, о том, сможет ли ее возместить Европа, но о людях не написал никто. А между тем, это и только это и есть самое главное.