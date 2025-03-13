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Харьков, Сумы и Чернигов в буферной зоне обезопасят приграничье России
Президент Владимир Путин на совещании в Курской области поручил военным проработать создание зоны безопасности вдоль госграницы. По мнению экспертов, ее формирование может пройти в несколько этапов – например, поначалу Cумы окажутся в зоне досягаемости российской артиллерии, а затем демилитаризованная зона уйдет вглубь территории Украины на 50-80 км. Таким образом Россия исключит возможность ударов по своей территории.
Накануне президент России Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой, сообщает Кремль. На совещании глава государства был одет в военно-полевую форму. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, таким образом Путин послал сигнал «решимости в самое ближайшее время завершить операцию на отдельном участке по освобождению Курской области от боевиков».
Сам Путин в ходе разговора с военными поставил задачу «в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего здесь еще боевые действия». «И, конечно, нужно подумать, попросил бы подумать в будущем о создании зоны безопасности вдоль государственной границы – об этом тоже нужно подумать», – обратился он к начальнику Генштаба Валерию Герасимову.
Путин также указал, что все боевики на территории региона, которые «совершают здесь преступления против гражданского населения, противодействуют нашим Вооруженным силам, правоохранительным органам и специальным службам, в соответствии с законами России являются террористами». Что же касается пленных, к ним, по словам президента, необходимо относиться гуманно.
«То, что Путин во время посещения штаба в Курской области надел армейский камуфляж, – признак ужесточения позиции Москвы на предстоящих переговорах с США и, возможно, украинской стороной. Это демонстрация того, что на преступления украинских боевиков реакция должна быть жесткой», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
По его мнению, Путин «собран, мобилизован, и для него дело чести выбить вражеские войска с территории Российской Федерации». При этом собеседник признался: появление президента в камуфляже напомнило ему визит Путина в Дагестан в августе 1999 года. Тогда он встретился с местными жителями, принимавшими участие в контртеррористической операции на территории республики.
В свою очередь, Андрей Медведев, политолог и депутат Мосгордумы, выделил два «важнейших момента из заявлений Верховного Главнокомандующего: это его слова про террористов, а также слова о том, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции». «Это ведь не про вээсушников или наемников, по большому счету. Это вообще отношение Верховного к тем, кто пришел с войной на русскую землю», – написал он.
В этом контексте особого внимания заслуживает поручение президента Генштабу подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы. «Эта тема поднимается на высшем уровне не в первый раз», – указал военный корреспондент Федор Громов. Он напомнил, что в мае 2024 года российские войска начали реализацию этой задачи в отдельных районах Харьковской области. На этом направлении задача была частично решена, замечает собеседник.
«Тогда массированные обстрелы противником Белгорода осуществлялись из трех населенных пунктов – это Волчанск, Липцы и Казачья Лопань, из которых можно дотянуться залпом установки "Вампир". Сейчас территории находятся под огневым контролем ВС России», – пояснил спикер.
Когда ВСУ вторглись в Курскую область, силы группировки «Север» получили новую задачу – освободить российский регион. Сейчас операция подходит к завершению, поэтому Путин предложил создать зону безопасности.
Громов допускает, что речь может идти о дальнейшем продвижении российских войск в Сумской области, а также укрупнении действий на севере Харьковской области. «На первых порах нам следует занять передовые позиции так, чтобы Сумы оказались в зоне досягаемости российской артиллерии. Наша способность накрывать противника значительно уменьшит его возможности по накоплению сил. То есть задача – блокировать украинскую армию», – детализировал собеседник.
При этом создание зоны безопасности в регионе не обойдется без трудностей. «В Сумской области достаточно сложный рельеф – там много лесов и рек, а самое главное – перепады высот. В таких условиях осуществлять наступательные действия очень сложно», – уточнил военкор. Как бы то ни было, «буферизация» пограничья – один из весомых аргументов стабилизации ситуации.
«Я думаю, что в ходе мирных переговоров одним из условий урегулирования конфликта может оказаться создание демилитаризованной зоны на территории Украины в 50-80 км. Таким образом мы исключим возможность ударов по нашей территории. Причем эта зона, вероятно, охватит Харьков, Сумы и Чернигов», – заключил Громов.
С военкором соглашается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». По его мнению, президент неслучайно надел военную форму. «Это сигнал западным странам: мы не собираемся действовать на переговорном треке исключительно мягкой силой. Россия – военная сверхдержава, и мы мобилизованы для решения любых задач в области защиты национальных интересов», – пояснил собеседник.
И если ранее США и Украина громогласно заявляли, что «мяч на стороне России», то сейчас Москва сыграла свою партию. Политолог также обратил внимание на заявление Путина о необходимости создать зону безопасности вдоль границы. «Вопрос "буферизации" приграничья станет крайне важным на будущих переговорах. Позиция Москвы состоит в том, что для нашей страны не должно создаваться дополнительных рисков», – отметил Ткаченко.
В этом контексте аналитик указал на сообщения, согласно которым по официальным и неофициальным каналам в США и России происходит обмен информацией в контексте урегулирования конфликта на Украине. Оппоненты услышат сигналы российской стороны, считает он. «Другое дело, как они их интерпретируют и к каким выводам придут», – добавил спикер.
Впрочем, визит Путина в Курскую область и его заявления стали важным показателем и для внутренней российской аудитории. «Президент четко дал понять, что итоги американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии имеют лишь отдаленное отношение к реальному завершению конфликта. Москва же намерена вести конструктивный диалог, отражающий наши интересы», – заключил Ткаченко.