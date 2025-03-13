Харьков, Сумы и Чернигов в буферной зоне обезопасят приграничье России

Tекст: Анастасия Куликова

Накануне президент России Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой, сообщает Кремль. На совещании глава государства был одет в военно-полевую форму. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, таким образом Путин послал сигнал «решимости в самое ближайшее время завершить операцию на отдельном участке по освобождению Курской области от боевиков».

Сам Путин в ходе разговора с военными поставил задачу «в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего здесь еще боевые действия». «И, конечно, нужно подумать, попросил бы подумать в будущем о создании зоны безопасности вдоль государственной границы – об этом тоже нужно подумать», – обратился он к начальнику Генштаба Валерию Герасимову.

Путин также указал, что все боевики на территории региона, которые «совершают здесь преступления против гражданского населения, противодействуют нашим Вооруженным силам, правоохранительным органам и специальным службам, в соответствии с законами России являются террористами». Что же касается пленных, к ним, по словам президента, необходимо относиться гуманно.

«То, что Путин во время посещения штаба в Курской области надел армейский камуфляж, – признак ужесточения позиции Москвы на предстоящих переговорах с США и, возможно, украинской стороной. Это демонстрация того, что на преступления украинских боевиков реакция должна быть жесткой», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

По его мнению, Путин «собран, мобилизован, и для него дело чести выбить вражеские войска с территории Российской Федерации». При этом собеседник признался: появление президента в камуфляже напомнило ему визит Путина в Дагестан в августе 1999 года. Тогда он встретился с местными жителями, принимавшими участие в контртеррористической операции на территории республики.

В свою очередь, Андрей Медведев, политолог и депутат Мосгордумы, выделил два «важнейших момента из заявлений Верховного Главнокомандующего: это его слова про террористов, а также слова о том, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции». «Это ведь не про вээсушников или наемников, по большому счету. Это вообще отношение Верховного к тем, кто пришел с войной на русскую землю», – написал он.

В этом контексте особого внимания заслуживает поручение президента Генштабу подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы. «Эта тема поднимается на высшем уровне не в первый раз», – указал военный корреспондент Федор Громов. Он напомнил, что в мае 2024 года российские войска начали реализацию этой задачи в отдельных районах Харьковской области. На этом направлении задача была частично решена, замечает собеседник.

«Тогда массированные обстрелы противником Белгорода осуществлялись из трех населенных пунктов – это Волчанск, Липцы и Казачья Лопань, из которых можно дотянуться залпом установки "Вампир". Сейчас территории находятся под огневым контролем ВС России», – пояснил спикер.

Когда ВСУ вторглись в Курскую область, силы группировки «Север» получили новую задачу – освободить российский регион. Сейчас операция подходит к завершению, поэтому Путин предложил создать зону безопасности.

Громов допускает, что речь может идти о дальнейшем продвижении российских войск в Сумской области, а также укрупнении действий на севере Харьковской области. «На первых порах нам следует занять передовые позиции так, чтобы Сумы оказались в зоне досягаемости российской артиллерии. Наша способность накрывать противника значительно уменьшит его возможности по накоплению сил. То есть задача – блокировать украинскую армию», – детализировал собеседник.

При этом создание зоны безопасности в регионе не обойдется без трудностей. «В Сумской области достаточно сложный рельеф – там много лесов и рек, а самое главное – перепады высот. В таких условиях осуществлять наступательные действия очень сложно», – уточнил военкор. Как бы то ни было, «буферизация» пограничья – один из весомых аргументов стабилизации ситуации.

«Я думаю, что в ходе мирных переговоров одним из условий урегулирования конфликта может оказаться создание демилитаризованной зоны на территории Украины в 50-80 км. Таким образом мы исключим возможность ударов по нашей территории. Причем эта зона, вероятно, охватит Харьков, Сумы и Чернигов», – заключил Громов.

С военкором соглашается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». По его мнению, президент неслучайно надел военную форму. «Это сигнал западным странам: мы не собираемся действовать на переговорном треке исключительно мягкой силой. Россия – военная сверхдержава, и мы мобилизованы для решения любых задач в области защиты национальных интересов», – пояснил собеседник.

И если ранее США и Украина громогласно заявляли, что «мяч на стороне России», то сейчас Москва сыграла свою партию. Политолог также обратил внимание на заявление Путина о необходимости создать зону безопасности вдоль границы. «Вопрос "буферизации" приграничья станет крайне важным на будущих переговорах. Позиция Москвы состоит в том, что для нашей страны не должно создаваться дополнительных рисков», – отметил Ткаченко.

В этом контексте аналитик указал на сообщения, согласно которым по официальным и неофициальным каналам в США и России происходит обмен информацией в контексте урегулирования конфликта на Украине. Оппоненты услышат сигналы российской стороны, считает он. «Другое дело, как они их интерпретируют и к каким выводам придут», – добавил спикер.

Впрочем, визит Путина в Курскую область и его заявления стали важным показателем и для внутренней российской аудитории. «Президент четко дал понять, что итоги американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии имеют лишь отдаленное отношение к реальному завершению конфликта. Москва же намерена вести конструктивный диалог, отражающий наши интересы», – заключил Ткаченко.