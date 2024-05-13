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    13 мая 2024, 20:45 • Общество

    Россия создает буферную зону на харьковском направлении

    Эксперты назвали цели ВС России при продвижении на харьковском направлении

    Россия создает буферную зону на харьковском направлении
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Активизация боевых действий в Харьковской области обернулась для Украины несколькими скандалами. Среди них – публичные обвинения в адрес Зеленского из-за отсутствия полноценной линии обороны под Харьковом. Однако, как считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, ВСУ на этом направлении решили сделать ставку на оборону конкретных населенных пунктов и тем самым превратить города Слобожанщины в аналоги Авдеевки и Артемовска. Что это означает для ВС России?

    Обстановка на харьковском направлении для украинских сил остается сложной и динамично меняется, сообщили в генштабе ВСУ. Противник отмечает – Россия имеет тактические успехи, но тут же уверяет: бои за контроль над населенным пунктом Волчанск еще продолжаются. К вечеру понедельника генштаб ВСУ сообщил о заходе ВС России на северную окраину города.

    Параллельно с этим один из депутатов Харьковского облсовета сообщил местным СМИ, что российские военные начали окружать населенный пункт, а сам город якобы почти разрушен. К слову, Минобороны РФ эти данные пока не подтверждало. Однако начавшееся три дня назад наступление ВС РФ в этих районах сразу же создало массу проблем ВСУ.

    Напомним, российские военные перешли к активным боевым действиям на границе с Сумской и Харьковской областями еще в минувшую субботу, о чем сообщило Минобороны. Подразделения группировки «Север» в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Огурцово, Борисовка, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.

    К понедельнику подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике подразделений 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Нескучное, Липцы и Веселое. Кроме того, отражены пять контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Глубокое и Тихое Харьковской области, говорится в Telegram-канале ведомства.

    Как пишет The New York Times, складывающаяся ситуация может деморализовать украинцев, а также создать впечатление, что после двух лет активных боевых действий, сотен тысяч жертв и потраченных миллиардов долларов «мало что изменилось». Все это повлечет за собой давление на официальный Киев и может склонить его к заключению перемирия.

    По мнению украинского депутата Евгения Шевченко, российские войска готовят для ВСУ сразу два котла. Якобы направление ударов России будет происходить с двух сторон: из Белгородской области на Харьков и на Днепр и через Часов Яр на Днепр, который станет «точкой соприкосновения».

    Чтобы исправить ситуацию, Украина перебрасывает под Харьков подразделения с Красноармейского направления, пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах. Также ТАСС сообщал о переброске сил противника из Константиновки под Харьков. Это подтверждают и украинские источники.

    На этом фоне набирает обороты скандал с фортификациями ВСУ в Харьковской области. По словам украинского военного Дениса Ярославского, на первой линии обороны не оказалось даже минных заграждений. «За два года на украинской границе должны были стоять бетонные укрепления в минус три этажа! А не было даже мин. Мы приходим к мнению, что это или безумное воровство, или умышленный саботаж!» – отметил он.

    В оправдание депутаты Рады отметили, что военным не хватает техники – спрос на нее не меньше, чем на оружие. По словам Ирины Геращенко, на дороги возле Волчанска в 2023 году выделили больше, чем на окопы в этом направлении. При этом в правительстве якобы до сих пор не определены ответственные за фортификации.

    Кроме того, в украинском сегменте соцсетей активно расходится заявление Владимира Зеленского за декабрь прошлого года, где он называет фортификации под Харьковом «потужними» – то есть мощными в переводе на русский язык. И к вечеру понедельника близкие к офису Зеленского Telegram-каналы начали подчищать эту информацию.

    Также в понедельник стало известно о второй за последние два месяца смене командующего Харьковской группировкой ВСУ. С 11 мая на этом посту числится бригадный генерал Михаил Драпатый, пришедший на замену предыдущему командующему Юрию Галушкину, возглавившему ОТГВ «Харьков» в начале апреля.

    По мнению же российских экспертов, украинская сторона не собиралась строить полноценные фортификации в силу коррупционных причин и иных недостатков в военном управлении. Вместо этого ставка сделана на оборону близ крупных городов, которую ВСУ ранее использовали в Донбассе. Недавний пример с Авдеевкой тому доказательство: противник сделал все для уничтожения города и лишь затем отступил из него с большими потерями, откатываясь вплоть до Очеретина и Бердычей.

    Таким образом, как считают аналитики, ВСУ намерены превратить тот же Волчанск в аналог Авдеевки, Артемовска или Часова Яра, используя местные высотки в качестве огневых точек, а подземные коммуникации – для хранения боеприпасов.

    «В целом противник с самого начала строил укрепления не у границы ЛБС, а в 7–15 км от нее. Это хорошо видно по спутниковым снимкам и подтверждается сообщениями со стороны командований различных группировок», – говорит военный эксперт Борис Рожин.

    По его словам, отсюда и возникли жалобы со стороны ВСУ о необорудованном предполье. «Украинская армия потеряла внушительные территории за значительно меньший период времени, нежели ожидала. Россия же выиграла в темпе и создала предпосылки для освобождения существенного количества населенных пунктов, которые в скором времени окажутся под нашим контролем», – считает спикер.

    Аналитик полагает, что в первую очередь российская армия попытается занять Волчанск. «Он необходим для дальнейшего продвижения на участке. Освободив этот населенный пункт и прилегающие поселки, мы сможем по-настоящему комфортно продвигаться на юг, не форсируя рек», – описывает собеседник.

    «Кроме того, таким образом наша артиллерия начнет воздействовать на фланги группировки ВСУ, которая расположена западнее Волчанска», – указал эксперт. Вместе с тем Рожин предостерег от недооценивания сил противника. «Ближе к Харькову нам предстоит столкнуться с более серьезными оборонительными укреплениями», – объяснил он.

    «Наша задача-минимум – это создать буферную зону, заняв часть северных районов Харьковской области. Это позволит отодвинуть противника и его артиллерию, чтобы снизить интенсивность воздействия на Белгородскую область. Кроме того, так Россия сможет продвинуть зону поражения нашей артиллерии глубже на юг, к окраинам Харькова», – рассуждает эксперт.

    Он говорит, что ВСУ будут подтягивать все больше резервов, чтобы минимизировать последствия собственных просчетов. «Но так или иначе, часть северных районов Харьковской области они однозначно потеряют. Однако прямого штурма областного центра на данный момент нашим командованием, судя по всему, не предусмотрено», – объяснил Рожин.

    О том, что противник изначально не был готов выстраивать полноценную оборону, заявляет и военкор Федор Громов. «Основа обороны украинской армии – это всегда населенные пункты. Но со строительством тоже есть проблемы. Во-первых, деньги воруются, это не секрет. Во-вторых, возведением сооружений занимаются либо инженерные войска, которых уже практически не осталось, либо частные организации. Последние часто связаны с городскими администрациями прифронтовых регионов, и там снова есть коррупционный интерес», – пояснил он.

    «Линию Суровикина» ВСУ повторить никогда не смогут», – делает вывод собеседник. Поэтому противник не в состоянии сдержать продвижение российских военных «в поле». Что касается направлений продвижения ВС РФ, то здесь эксперт обращает внимание на Липцы.

    «Занятие этого села позволит воздействовать на цели в городской черте Харькова уже со ствольной артиллерии. Тогда в ход пойдут относительно дешевые и доступные средства поражения. Кроме того, неподалеку проходит главная артерия снабжения Купянска, который является важным логистическим хабом для всей группировки противника на восточном берегу реки Оскол», – рассказывает Громов.

    И если снабжение будет нарушено, ВСУ придется либо снижать активность, либо отходить, чтобы не оказаться «под угрозой окружения и разгрома». Помимо этого, неподалеку от Липцов и Волчанска располагается населенный пункт Белый Колодезь. «Именно через него проходит основная трасса на Купянск. Это третий важный пункт на данном этапе проведения спецоперации», – замечает эксперт.

    Четвертое, по его словам, интересующее ВС России поселение – Казачья Лопань, расположенная западнее. «Закрепление там позволит нам минимизировать обстрелы непосредственно Белгорода. И это тот минимум, который необходимо реализовать в ближайшее время», – заключил Громов.

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