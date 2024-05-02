Украинская коррупция ускорила отступление ВСУ

Армия Украины вынуждена уповать только на созданные природой линии обороны

Tекст: Андрей Резчиков

После освобождения Авдеевки российские войска продолжают развивать свой успех в ДНР, подойдя на этой неделе вплотную к селам Архангельское и Новоалександровка. Примерно в 10 км отсюда находится ключевая развязка трассы Т-0504 между Красноармейском (Покровском) и Константиновкой, от которой всего 36 километров до города Краматорска (расположен в 80 км к северу от Донецка, в 170 км к юго-востоку от Харькова).

За минувшие сутки на этом участке было освобождено около четырех с половиной квадратных километров территории, что выровняло фронт к северо-западу от Очеретино и улучшило позиции подразделения группировки войск «Центр». В связи с этим Вооруженным силам Украины (ВСУ) пришлось вводить туда резервы. Освобождение части Очеретино грозит разрушить линию обороны ВСУ к западу от Авдеевки.

По данным Минобороны, российские войска продолжают штурм Архангельского к северо-востоку от Очеретино. Наступление развивается с нескольких направлений – с юго-запада (с территории собственно Очеретино) и с юго-востока (с территории Керамика и Новокалиново). К северу-западу от Очеретино подразделения ВС РФ продвигаются в сторону Новоалександровки, ее освобождение облегчит продвижение на запад от Очеретино вдоль железной дороги.

Как заявил на прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу, российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать ВСУ с занимаемых рубежей. Россия, по словам Шойгу, усилит удары по тылам противника. На днях главком ВСУ Александр Сырский назвал самыми горячими точками Ивановское и Часов Яр. Не менее критическая ситуация для украинской армии на Красноармейском и Кураховском направлениях.

О том, что украинской армии в этой связи не хватает оборонительных линий, пишет AP News со ссылкой на военных и руководителей строительных компаний. Как рассказал командир одного из подразделений, Украине необходимо увеличивать темпы строительства оборонительных укреплений, чтобы при отступлении ВСУ отходили на подготовленные позиции. Нехватка боеприпасов у ВСУ вынуждает превосходящих по численности украинских солдат в Донбассе «оставлять одно село за другим, в том числе три сдались в минувшее воскресенье».

В этом году Украина выделила почти 38 млрд гривен (960 млн долларов) на строительство обширной сети укреплений. В начале весны Зеленский объявил о строительстве двух тысяч километров укреплений по трем линиям. Однако украинские военные говорят, что укрепления должны были начать строить еще в прошлом году при «контрнаступе», а не сейчас.

Теперь на передовой жалуются, что должны не только воевать, но и рыть окопы – сказывается нехватка инженерных войск, которые были частично расформированы после обретения Украиной независимости. В постсоветские годы на Украине активно распродавались экскаваторы и плуги, столь необходимые сейчас ВСУ.

При этом российские дроны следят за строительной деятельностью ВСУ вплоть до третьей линии обороны и регулярно поражают строительную технику. Таким образом, отсутствие адекватных оборонительных линий и постоянный огонь ВС РФ препятствует строительству инженерных защитных сооружений на второй и третьей линиях обороны. Это, как считают на Западе, помогает ВС России добиваться значительных военных успехов.

«Однако говорить о том, что в Донбассе у ВСУ совсем нет полевых укреплений, было бы неверно. К северу от Очеретино и к западу от Архангельского наличествует система окопов, блиндажей, которые были выкопаны в недавнее время. Их нельзя недооценивать. Просто по сравнению с той линией обороны, которую российская армия преодолевала в районе Авдеевки, эти линии обороны слабее», – отмечает Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики.

По его словам, на Украине не предполагали, что авдеевский укрепрайон падет так быстро. «Деньги, которые выделялись на строительство второй и третьей линий обороны, были потрачены нецелевым образом или частично разворованы. ВСУ думали, что Авдеевка будет удержана и никто не будет проверять строительство линий обороны», – пояснил военкор.

«Украина стала заложником собственной пропаганды, коррупции и ожиданий Запада. Желая получить финансирование и вооружение, ВСУ доказывали, что будут наступать и отвоевывать территории, а не обороняться. Так называемый мирный план Зеленского вообще предусматривает возвращение всех утраченных земель. Эта позиция привела к тому, что они не подготовились к обороне», – пояснил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

В итоге, когда ВСУ бросились наверстывать упущенное и строить оборонительные линии, «местами это оказалось поздно». «Сейчас украинцы активно строят вторую и третью линии обороны. Может быть, где-то более успешно, где-то менее, но в целом время упущено», – считает собеседник. По прогнозу Рожина,

ВСУ придется пользоваться тем, что есть от природы – рельефами местности, высотами и водоемами, «пытаясь прикрываться».

«Пока у них это не очень получается в силу того, что малоэффективная оборона была прорвана, и сейчас они вынуждены купировать это. Мы нащупали там слабое место. У наших войск есть возможность маневрировать, обострять боевые действия. Это дает плоды, которые мы наблюдаем сейчас. Если в районе Авдеевки слабое место нащупывалось очень долго, то сейчас получилось относительно быстро», – подчеркнул спикер.

С другой стороны, за последний год противник нарастил количество спецтехники и инженерные подразделения. Но одни военные не справляются. В Донбассе в строительство подобных укреплений активно вкладывались местный олигарх Ринат Ахметов и депутат Верховной рады, бизнесмен и экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута.

«В то же время противник активно строит укрепления на границах с Белгородской, Курской и Брянской областями. Это бетонированные огневые точки, различная арматура и т. д. Для ускорения темпов работ, помимо инженерных соединений, привлекаются гражданские подрядчики, рабочие с различных предприятий», – перечислил Рожин.

Кроме того, для ускорения строительства третьей линии обороны частные компании заключали контракты без обычного тендера, что создает благоприятные условия для коррупции,

отмечает Рожин. «На Украине всегда так было, начиная с известной истории про «аваковские рюкзаки» в 2014 году (скандал с откатами тогдашнему министру МВД Арсену Авакову и его сыну). Эта схема живет и здравствует. Коррупционные скандалы продолжились после начала СВО. Те люди, которые были ответственны за построение второй линии обороны к западу от Авдеевки, обвинялись в получении откатов», – напомнил эксперт.

Козюлин согласен, что коррупционные риски на Украине были всегда, «а в военной ситуации особенно». «Тут даже сомневаться не приходится, что на подрядах по строительству линий обороны наживаются именно те, кто приближен к главе офиса президента Андрею Ермаку, который сегодня фактически руководит на Украине всеми хозяйственными и административными делами», – указал военный эксперт.

Снижение эффективности полевых укреплений противника привело к увеличению темпов продвижения российских войск, которым предстоит решать непростые задачи и нащупывать новые слабые места в обороне ВСУ. «Следующие серьезные линии обороны – это Селидово, Курахово и Покровск (Красноармейск), Славянско-Краматорская агломерация. Здесь оборона строится с учетом большого количества промышленной индустриальной застройки. И для ее прорыва нам придется приложить немало усилий», – отметил Рожин.