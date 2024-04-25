США тайно готовили ВСУ к ударам ракетами ATACMS по территории России

Tекст: Анастасия Куликова,

Евгений Поздняков

США в марте отправили Украине дальнобойные ракеты ATACMS, сообщило издание Politico. За это время ВСУ уже якобы дважды применили их для ударов по российскому тылу: сначала для удара по военной базе в Крыму, затем по войскам, расположенным к востоку от Бердянска.

Предполагается, что ATACMS были переданы офису Зеленского в рамках обеспечения боеприпасами реактивных систем залпового огня HIMARS, поскольку в публичных документах номенклатура данного вооружения упоминается без конкретизации. По словам представителя Пентагона Гаррона Гарна, на сохранении секретности поставок настаивала Украина.

В свою очередь Reuters уточняет, что ATACMS были включены в пакет военной помощи на 300 млн долларов, утверждение которого состоялось 12 марта. Точное количество ракет, отправленных ВСУ, не раскрывается, однако помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что их «значительное число». Позже The New York Times сообщила о поставке более чем 100 ракет.

По его словам, офису Зеленского разрешено использовать ракеты исключительно «на суверенной территории» страны. Таким образом, местные военные взяли на себя обязательство не применять боеприпасы для нанесения ударов по объектам в России. Примечательно, что официально передача ATACMS должна состояться только в рамках недавно подписанного президентом Джо Байденом пакета помощи на 61 млрд долларов.

Посол РФ в Штатах Анатолий Антонов назвал заявления американской стороны «циничными». «Как можно не замечать многочисленные теракты киевских преступников? Смертоносные удары по больницам, школам, детским садам, мостам и даже собственным военнослужащим?» – задался он риторическим вопросом в Telegram-канале диппредставительства. Дипломат также подчеркнул, что Вашингтону не удастся выбраться из ужасного болота, «впитавшего в себя кровь простых солдат».

«И это все на фоне назойливых попыток англосаксов и киевского режима обманом втянуть мировое сообщество в некие конференции по «формуле Зеленского», – также прокомментировала ситуацию представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Сами же поставки были осуществлены и оплачены в нарушение внутренних законов Штатов, заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «США напрямую вовлечены в этот конфликт. Они идут по дороге повышения дальности работы систем вооружений, которые они поставляют. Это не сможет изменить принципиально исход специальной военной операции, мы добьемся своего», – отметил он.

По мнению Апты Алаудинова, заместителя начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, США, выделяя помощь Украине, фактически финансируют террористическую деятельность ВСУ. В интервью ТАСС он сообщил, что при помощи ATACMS противник может попытаться нанести удар по Крымскому мосту.

Все указывает на то, что офис Зеленского действительно рассматривает варианты увеличения числа ударов по территории России. Так, глава оборонного ведомства Британии Энтони Радакин сообщил Financial Times, что приток западной военной помощи призван помочь украинской армии действовать «гораздо более решительным образом».

Он также подчеркивает, что по мере роста возможностей ВСУ, «глубокие операции» в тылу РФ станут еще одной «особенностью» текущего конфликта, которая непременно возымеет эффект на общий ход противостояния. Беспокойства по поводу возможного учащения ударов по российскому тылу он также не выразил.

Напомним, 19 апреля Министерство обороны в своем Telegram-канале сообщало о перехвате трех ракет ATACMS над акваторией Черного моря. Уже тогда СМИ писали о том, что Украина использует американские разработки в рамках попыток ликвидировать стратегически важные объекты в тылу.

В экспертном сообществе уверены, что ВСУ на этом не остановятся. Особенно на фоне такой очевидной поддержки со стороны Вашингтона. «Офис Зеленского склонен хвастаться своими достижениями по выпрашиванию у Запада оружия. Однако не стоит удивляться тому факту, что в случае с ATACMS в Киеве просили о секретности», – говорит украинский политолог Владимир Скачко. Он связывает это с тем, что местное руководство совместно с американскими чиновниками и инструкторами разрабатывали план действий ВСУ.

Собеседник в этой связи напомнил о визите Виктории Нуланд на Украину в конце января этого года.

Тогда она заявляла, что Россию «ждут сюрпризы». «Под этим, вероятно, подразумевались удары по территории РФ – по промышленной и социальной инфраструктуре. Целью мог стать и Крымский мост, ведь руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) неоднократно говорил о намерении уничтожить его. Для реализации задуманного необходимо соответствующее вооружение. Я думаю, что тогда и было решено выдать ATACMS», – допускает Скачко.

Он подчеркнул: если на Западе обсуждается передача ВСУ какого-либо вооружения, это почти наверняка означает, что оно уже в распоряжении офиса Зеленского – и скорее всего, используется. Вместе с тем Белый дом пытается снять с себя всяческую ответственность и заявляет, что ATACMS будут использованы «в пределах суверенной украинской территории».

«Таким образом, во-первых, американские чиновники перестраховываются, дабы избежать ответных действий со стороны Москвы. Во-вторых, они строят из себя «демократов», а также пытаются убедить мир в том, что ВСУ ведут войну по всем правилам. Но за этим скрывается их убежденность в том, что в борьбе против России все средства хороши», – уточнил политолог.

При этом заявления, которые тиражирует западная пресса о неудачах украинской армии, и военная помощь ВСУ вполне укладываются в общую картинку. «Одной рукой США «подстилают соломку» на случай поражения, которое неизбежно, а с другой – стараются каким-то образом спасти ситуацию, полагаясь на авось», – пояснил Скачко. Несколько иной точки зрения придерживается военный эксперт Алексей Леонков. По его мнению,

офис Зеленского держал в секрете поставки ракет ATACMS для того, чтобы показать: они якобы способны перехитрить Москву.

«Но этот «секрет Полишинеля», который выдавался за величайшее достижение спецслужб, вызывает только улыбку», – отметил собеседник. Он подчеркивает: российскому руководству известно о схемах между Киевом и Вашингтоном. Так, Украина получает от Запада вооружение, поставки которого не анонсируются. Наша разведка выявляет склады, куда доставляют снаряды, технику и прочее снаряжение, а военные наносят удары по этим целям.

Более того, США не прекращали оказывать помощь ВСУ, даже когда в американском парламенте шли дебаты по этому вопросу, добавил Леонков. Он напомнил, что из одобренного 61 млрд долларов 23 миллиарда заложены на пополнение запасов Пентагона. «Это служит еще одним подтверждением тому, что Штаты поставляли Киеву больше, чем анонсировали», – акцентировал спикер.

В случае с ATACMS речь идет о сотнях переданных Киеву ракет, считает военный эксперт. «Дело в том, что у американцев на вооружении большое количество боеприпасов в кассетном варианте, и они их особо нигде не использовали, а сроки хранения подходят к концу. Встает вопрос об утилизации. На это нужны деньги. Выходом для США становится поставка ракет Украине. Для Штатов это двойная выгода», – пояснил Леонков.

Впрочем, стоит ожидать, что помимо кассетных модификаций ВСУ также передали снаряды осколочно-фугасного действия, добавил собеседник.

«Первые противник будет применять в основном на линии боевого соприкосновения. Вторыми же ВСУ попытаются бить по складам ГСМ, энергообъектам, нефтеперерабатывающим заводам, расположенным в прифронтовых областях. Другими словам, украинская армия вернется к террористической деятельности», – считает аналитик.

При этом в Белом доме на это традиционно закроют глаза, прогнозирует спикер. Военный эксперт призвал помнить, что ATACMS, как и любое вооружение, несет определенные риски для ВС РФ. По его мнению, противник будет пытаться произвести комбинированную атаку на охраняемую комплексами ПВО территорию.

«Расчет ВСУ на то, что количества зенитных управляемых ракет не хватит, чтобы отразить удар», – уточнил собеседник. Леонков говорит, что российские военные справятся и с этой угрозой. Он напомнил, что у нас уже есть опыт подавления ATACMS. «Счет давно открыт. Мы сбивали эти ракеты и будем сбивать. Вопрос ведь еще связан с пусковыми установками. Украине их пригонят из Франции и Великобритании. Американцы, вероятно, тоже чем-то поделятся. Нам важно отслеживать эти пусковые установки и уничтожать их. Без них противник попросту не сможет использовать ракеты», – резюмирует Леонков.