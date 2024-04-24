Максимальное раскрытие талантов и не невротизированное население – вот плюсы социализма. А что делать с афонями, как мотивировать этот тип людей, не прибегая к страху – отдельная и действительно большая проблема из области нейрофизиологии.41 комментарий
Байден подписал пакет законопроектов о помощи Украине
Президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом пакет законопроектов, предполагающий в том числе оказание военной помощи Киеву.
«Я только что подписал закон о национальной безопасности, который был принят Палатой представителей в эти выходные и Сенатом вчера», – заявил Байден во время выступления в Белом доме, трансляцию которого вели американские новостные телекомпании, передает ТАСС.
По словам президента США, это «хороший день для Америки, для Европы и мира во всем мире», поскольку этот пакет законопроектов «сделает мир безопаснее».
Байден также сообщил, что поставки оружия Украине будут возобновлены в ближайшие несколько часов.
Накануне Сенат США проголосовал за пакет законопроектов, объем которого составляет 95 млрд долларов. Он включает, в частности, 61 млрд долларов для Украины, 26 млрд долларов для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа.