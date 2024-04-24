Байден подписал пакет законопроектов о помощи Украине

Tекст: Валерия Городецкая

«Я только что подписал закон о национальной безопасности, который был принят Палатой представителей в эти выходные и Сенатом вчера», – заявил Байден во время выступления в Белом доме, трансляцию которого вели американские новостные телекомпании, передает ТАСС.

По словам президента США, это «хороший день для Америки, для Европы и мира во всем мире», поскольку этот пакет законопроектов «сделает мир безопаснее».

Байден также сообщил, что поставки оружия Украине будут возобновлены в ближайшие несколько часов.

Накануне Сенат США проголосовал за пакет законопроектов, объем которого составляет 95 млрд долларов. Он включает, в частности, 61 млрд долларов для Украины, 26 млрд долларов для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа.