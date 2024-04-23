Сенат США проголосовал за пакет законопроектов о помощи Украине

Tекст: Валерия Городецкая

Объем пакета составляет 95 млрд долларов и включает, в частности, 61 млрд долларов для Украины, 26 млрд долларов для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа, передает ТАСС.

Голосованию по проекту предшествовали непродолжительные дебаты. Ожидается, что уже на этой неделе Сенат окончательно одобрит документ, после чего он будет направлен на подпись президенту США Джо Байдену.

Ранее в Кремле заявили, что помощь Киеву от США не изменит успехи российской армии в зоне СВО.