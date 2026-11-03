Генсек ООН выразил обеспокоенность атаками ВСУ на энергообъекты России

Гутерреш обеспокоился ударами ВСУ по энергообъектам в России

Tекст: Катерина Туманова

«Генеральный секретарь также выражает обеспокоенность в связи с продолжающимися сообщениями об атаках украинских вооруженных сил на энергетические объекты в Российской Федерации, в том числе в регионе столицы, Москвы», – заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, чье выступление опубликовано на сайте организации.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что Киев вновь ослушался американского лидера Дональда Трампа, возобновив удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Он подчеркнул, что Украина решается на подобные действия благодаря поддержке со стороны Европы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о продолжении СВО на Украине для лишения киевских властей возможности бить по российской энергетической инфраструктуре.

Минобороны сообщило о массированном ударе российских войск высокоточным оружием по электростанциям Украины. В понедельник украинская армия вопреки требованию президента США возобновила удары беспилотниками по нефтеперерабатывающим заводам в Нижегородской и Самарской областях.