Почему президент Польши Кароль Навроцкий проиграл битву за Конституционный суд – последний орган власти, до сих пор не подконтрольный премьеру страны Дональду Туску.4 комментария
Испанская El Pais назвала выборы в США «референдумом о конце трампизма»
Чтобы не демонстрировать слабость накануне промежуточных выборов 3 ноября, президент США Дональд Трамп вернул в расписание отмененные ранее предвыборные выступления, пишет El Pais.
Президент США Дональд Трамп провел 28 предвыборных митингов в ходе кампании перед промежуточными выборами, которые пройдут по всей стране 3 ноября, пишет El Pais. Данное голосование воспринимается как своеобразный референдум о доверии политическому курсу действующего американского лидера.
В общее число выступлений вошли и мероприятия, запланированные на минувшие выходные. Отмечается, что изначально они были отменены, однако затем их вновь внесли в график, чтобы глава государства не выглядел слабым в глазах избирателей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в странах НАТО выразили опасения из-за возможного сокращения американского военного присутствия в Европе в случае проигрыша республиканцев на промежуточных выборах.
В пятницу Национальный комитет Республиканской партии сообщил об отмене очных выступлений Трампа в Канзасе и Айове в последние дни кампании.