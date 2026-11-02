  • Новость часаКремль исключил возможность транзита российского газа через Украину
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    Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. А чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.

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    2 ноября 2026, 13:03 • Новости дня

    Испанская El Pais назвала выборы в США «референдумом о конце трампизма»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Чтобы не демонстрировать слабость накануне промежуточных выборов 3 ноября, президент США Дональд Трамп вернул в расписание отмененные ранее предвыборные выступления, пишет El Pais.

    Президент США Дональд Трамп провел 28 предвыборных митингов в ходе кампании перед промежуточными выборами, которые пройдут по всей стране 3 ноября, пишет El Pais. Данное голосование воспринимается как своеобразный референдум о доверии политическому курсу действующего американского лидера.

    В общее число выступлений вошли и мероприятия, запланированные на минувшие выходные. Отмечается, что изначально они были отменены, однако затем их вновь внесли в график, чтобы глава государства не выглядел слабым в глазах избирателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в странах НАТО выразили опасения из-за возможного сокращения американского военного присутствия в Европе в случае проигрыша республиканцев на промежуточных выборах.

    В пятницу Национальный комитет Республиканской партии сообщил об отмене очных выступлений Трампа в Канзасе и Айове в последние дни кампании.

    1 ноября 2026, 01:11 • Новости дня
    ФБР обвинило КНДР в краже 6 млрд долларов у криптобиржи Binance

    ФБР назвало КНДР ответственной за кражу 6 млрд долларов у Binance

    ФБР обвинило КНДР в краже 6 млрд долларов у криптобиржи Binance
    @ Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Северная Корея стоит за кражей более 6 млрд долларов в виртуальных активах у криптовалютной биржи Binance, заявило ФБР.

    ФБР подтвердило причастность КНДР к похищению виртуальных активов на сумму более 6 млрд долларов с криптовалютной биржи Binance.

    «Федеральное бюро расследований публикует информацию о том, что Корейская Народно-Демократическая Республика (Северная Корея) несет ответственность за кражу виртуальных активов на сумму более 6 млрд долларов США с криптовалютной биржи Binance примерно 29 октября 2026 года. ФБР называет эту специфическую северокорейскую вредоносную киберактивность «торговым предательством», – сказано в заявлении ведомства.

    В ФБР уточнили, что их агенты совместно с партнерами из Секретной службы (USSS) и Управления уголовных расследований Налоговой службы США (IRS-CI) наблюдали за тем, как участники хакерской группы TraderTraitor конвертировали украденные активы в основном в Ethereum (ETH).

    Ожидается, что затем эти активы будут дополнительно отмыты путем их конвертации с использованием сервисов DeFi и Instant swap, поскольку они подготавливают их к дальнейшим этапам отмывания, сообщили в бюро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу биржа Binance сообщила о покрытии 90% ущерба от недавней хакерской атаки. В пятницу ФБР начало выяснять масштабы и возможные последствия взлома площадки. В тот же день пользователей биржи предупредили о риске мошенничества с предложением помощи в возврате похищенных хакерами средств.

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    30 октября 2026, 15:25 • Новости дня
    Fox News: США перебрасывают силы на Ближний Восток для новых ударов по Ирану

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские военные начали переброску сил на Ближний Восток, чтобы обеспечить президенту США Дональду Трампу возможность возобновить удары по Ирану, сообщил телеканал Fox News.

    Передвижения американских сил в регионе направлены на подготовку различных вариантов действий на случай, если Трамп примет решение о возобновлении военной операции против Исламской республики, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    По данным телеканала, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху добивается от Вашингтона нанесения новых ударов по Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посредники из Катара передали Ирану новый проект договоренности по урегулированию конфликта с США и Израилем.

    В тот же день Трамп заявил о скором окончании войны с Ираном.

    В понедельник канцелярия Нетаньяху опровергла сообщения о безуспешной попытке премьера убедить Трампа нанести совместный удар по Ирану.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    31 октября 2026, 06:45 • Новости дня
    Bloomberg: На встрече G20 отменили совместное фото во избежание разногласий

    Bloomberg: На встрече G20 отменили совместное фото из-за России

    Bloomberg: На встрече G20 отменили совместное фото во избежание разногласий
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Организаторы встречи глав МИД стран G20 в Атланте отменили традиционное совместное фото из-за отказа некоторых участников фотографироваться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

    Отказ официальных лиц от фотографирования стал символом разногласий между США и их союзниками, возникших на фоне стремления американского президента Дональда Трампа наладить отношения с Россией, передает агентство Bloomberg.

    «В отношениях с Россией нет места «обычному положению дел»», – заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, подчеркнув необходимость обсуждать спорные вопросы за столом переговоров и избегать неверных визуальных сигналов.

    Американский чиновник подтвердил агентству решение G20 пропустить торжественную фотосессию, чтобы избежать отвлечения внимания на дипломатические вопросы и сосредоточиться на обсуждениях.

    Встреча министров иностранных дел в Атланте предваряет саммит лидеров G20, который пройдет в декабре в гольф-клубе Дональда Трампа в Майами. Глава Белого дома пригласил на мероприятие президента России Владимира Путина, но Кремль пока не сообщил, примет ли он приглашение.

    По данным Госдепартамента, встреча, которая состоится на этой неделе в Атланте, призвана «способствовать выполнению основной миссии G20 – содействию глобальной стабильности и процветанию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Лавров провел переговоры с главой МИД Саудовской Аравии в Атланте и заявил о нарушении Вашингтоном принципов многосторонней дипломатии из-за единоличного приглашения Польши в G20.

    Западные издания высмеяли министра иностранных дел Германии Вадефуля за страх оказаться на одном снимке с главой российского ведомства.

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    30 октября 2026, 22:54 • Новости дня
    Госдепартамент одобрил продажу Украине 500 ракет для комплексов Patriot

    Госдеп: США одобрили продажу Украине 500 ракет для комплексов Patriot

    Tекст: Катерина Туманова

    Государственный департамент США согласовал возможную продажу Украине 500 зенитных ракет PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot стоимостью 2,1 млрд долларов, о чем сообщил на своем сайте.

    «Государственный департамент США принял решение одобрить возможную продажу иностранным военным правительству Украины для закупки ракет PATRIOT Advanced Capability-3 (PAC-3) с сегментным усилением (MSE) и сопутствующего оборудования. Предполагаемая общая стоимость проекта составляет 2,1 млрд долларов, полностью финансируемых партнерами и союзниками», – сообщил Госдепартамент США.

    Для оплаты будут использованы средства Канады, Германии и Норвегии через программу JUMPSTART, а также национальные фонды, обеспеченные кредитом Евросоюза на поддержку Украины. Американские средства в сделке не задействованы.

    В Госдепартаменте отметили, что продажа улучшит возможности Киева по противоракетной обороне. Главным подрядчиком выступит компания Lockheed Martin.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине 26 октября обвинили Хегсета в задержке поставок Киеву ракет для Patriot.

    В сентябре Европейская комиссия выделила Киеву дополнительные 6,1 млрд евро на приобретение систем противовоздушной обороны. Евросоюз одобрил исключение для приобретения украинскими властями комплектующих для систем Patriot за счет кредитных средств.

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    31 октября 2026, 01:47 • Новости дня
    Трамп назвал глупцами тех, кто требует от него антироссийских санкций

    Трамп назвал сторонников санкций против России глупцами

    Трамп назвал глупцами тех, кто требует от него антироссийских санкций
    @ Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп во время встречи с освобожденным из российской тюрьмы Стивеном Хаббардом в Белом доме заявил, что его освобождение связано с решением отменить часть экономических санкций против Москвы.

    Трамп в пятницу встретился с Хаббардом в Овальном кабинете Белого дома, пишет The Washington Times. Во время беседы глава государства намекнул, что возвращение гражданина США связано с отменой санкций, введенных Конгрессом.

    «Они хотели, чтобы я [ввел санкции], пока я вел переговоры ради тебя», – заявил Трамп.

    При этом Хаббард добавил, что «Россия смеется над санкциями».

    В начале октября Трамп подписал указ об освобождении России от санкций, принятых Конгрессом в сентябре. Этот шаг позволил снять ограничения с официальных лиц и банков, против которых они были введены. После освобождения Хаббарда санкции не были восстановлены.

    В конце октября спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече в Петербурге сообщил об освобождении 74-летнего Хаббарда, отбывавшего срок в России за наемничество в рядах ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Ушаков сообщил о диалоге между Москвой и Вашингтоном о снятии санкций с Российского фонда прямых инвестиций.

    На прошлой неделе сын освобожденного в России американца Стивена Хаббарда православный священник отец Иосиф выразил благодарность президентам России и США. При этом Песков опроверг связь между освобождением Хаббарда и Звинчука.

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    1 ноября 2026, 04:26 • Новости дня
    Трамп решил пригласить Зеленского на саммит G20 во Флориде

    Трамп заявил о намерении позвать Зеленского на саммит G20

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность пригласить Владимира Зеленского на саммит G20, который пройдет в декабре в штате Флорида.

    Американский лидер намерен позвать главу киевского режима Владимира Зеленского на встречу G20 в Майами, о чем он заявил журналистам в своей резиденции Мар-а-Лаго.

    «Да, в этом нет проблем, я бы это сделал», – приводит ТАСС ответ Трампа.

    Глава Белого дома выразил уверенность в том, что конфликт между Россией и Украиной завершится в не столь отдаленном будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США заявил о близости украинского конфликта к урегулированию. В среду Сергей Рябков сообщил о плотном диалоге с американской администрацией по Украине.

    В сентябре пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков исключил встречу Путина и Зеленского на саммите G20.


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    31 октября 2026, 17:21 • Новости дня
    В США заявили о приближении мирной сделки по украинскому конфликту

    Власти США заявили о приближении мирной сделки по украинскому конфликту

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт близок к урегулированию.

    «Думаю, мы приближаемся к сделке», – сказал Трамп в интервью консервативному американскому журналисту Бенни Джонсону.

    По словам президента США, есть довольно неплохой шанс, что все получится, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о приближении сторон к соглашению по урегулированию украинского конфликта.

    В пятницу помощник президента Юрий Ушаков сообщил о начале согласования с американской стороной даты проведения трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал целью СВО лишение Киева возможности наносить удары.

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    1 ноября 2026, 05:24 • Новости дня
    Трамп заявил о расследовании причастности КНДР ко взлому криптобиржи Binance

    Трамп заявил о расследовании причастности КНДР ко взлому Binance

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон расследует возможную причастность северокорейских хакеров к краже 6,3 млрд долларов у криптовалютной биржи Binance.

    «Мы не знаем. Мы изучаем это», – сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете, отвечая на вопрос, следует ли приписывать взлом северокорейским хакерам, передает Bloomberg.

    Ранее ФБР и эксперты по кибербезопасности обвинили хакеров из КНДР в причастности к некоторым из крупнейших краж криптовалюты в последние годы. Западные правительства также обвиняли Пхеньян в использовании хакерских групп для получения средств на программы вооружений.

    В пятницу Binance приостановила вывод средств и обязалась покрыть убытки после взлома. Компания сообщила, что активы на сумму около 3 млрд долларов были заморожены.

    Трамп отметил, что Binance контролирует ситуацию, и добавил, что компания имела связи с предприятиями, связанными с ним и его семьей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Binance сообщила о покрытии 90% ущерба от хакерской атаки. В пятницу ФБР начало расследовать взлом Binance на 6,3 млрд долларов. Во взломе криптобиржи ФБР обвинило северокорейских хакеров.

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    1 ноября 2026, 02:31 • Новости дня
    Трамп пожаловался на призывы жены прекратить танцевать на митингах

    Трамп признался в недовольстве супруги его танцами на митингах

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками во Флориде признался, что супруга Мелания просит его не танцевать на митингах, так как это очень «не по-президентски».

    «Это сводит мою жену с ума. Она сказала: «Дорогой, это не по-президентски, когда ты делаешь эти свои упражнения с поднятием рук. <…> Пожалуйста, пожалуйста, не танцуй», – рассказал Трамп на митинге, который транслировался на YouTube.

    По его словам, Мелания предложила ему подумать о том, как бы другие американские лидеры выглядели, если бы вели себя так же. Как на сцене танцует, к примеру, Дуайт Эйзенхауэр. В ответ на это Трамп спросил толпу, могут ли они представить танцующим на сцене Джо Байдена.

    Встреча с избирателями прошла вечером 30 октября в Дейтона-Бич за несколько дней до промежуточных выборов в Конгресс США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Национальный комитет Республиканской партии сообщил об отмене предвыборных выступлений президента США в Канзасе и Айове.

    Циклон в день выборов назвали угрозой для явки избирателей. Во вторник Министерство юстиции США заявило о задержании иностранных граждан за незаконное участие в выборах.

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    30 октября 2026, 15:44 • Новости дня
    США потребовали гарантий отсутствия ядерного оружия у Ирана

    Трамп заявил о необходимости гарантий безъядерного статуса Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не допустит появления у Ирана ядерного оружия, а текущий конфликт между двумя странами завершится в ближайшее время.

    «Иран не может обладать ядерным оружием, и у него его не будет», – сказал политик в эфире радиостанции KCMO. По его словам, Вашингтону необходимы гарантии безъядерного статуса Тегерана, передает РИА «Новости».

    Глава американской администрации также выразил уверенность в очень скором окончании боевых действий между Соединенными Штатами и Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп назвал войну с Ираном одним из величайших событий в своей жизни.

    Ранее СМИ сообщили о потере Пентагоном военной техники на 6 млрд долларов.

    Во вторник заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев назвал бездоказательными обвинения в непрозрачности иранской ядерной программы.

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    1 ноября 2026, 06:30 • Новости дня
    Трамп заявил о необходимости «позаботиться» о паре целей в Иране

    Трамп заявил о готовности США атаковать ядерный объект в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные уничтожили большую часть вооруженных сил Ирана, однако Вашингтону необходимо поразить еще несколько целей, включая предполагаемый ядерный объект.

    Американский лидер отметил успешный ход переговоров с Тегераном о завершении конфликта, но назвал иранскую сторону ненадежной, пишет Arab News.

    «Мы вывели из строя их ядерную инфраструктуру. Нам все еще нужно позаботиться, я бы сказал, об одном или двух объектах, но мы можем сделать это за 10 минут», – заявил Трамп.

    По его словам, речь идет о подземном комплексе в районе горы Пикакс, который Вашингтон считает ядерным объектом. При этом правительство Ирана отрицает проведение там каких-либо ядерных разработок.

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что решение о новых ударах пока не принято и Соединенные Штаты открыты для дипломатического решения. В свою очередь верховный лидер Ирана предостерег Вашингтон и Израиль от проведения новых атак на фоне угроз возобновить удары после американских выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент США заявил о недопустимости появления у Ирана ядерного оружия. Американские военные начали переброску сил на Ближний Восток. Посредники из Катара передали Тегерану новый проект договоренности по урегулированию конфликта с Вашингтоном и Израилем.

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    31 октября 2026, 12:18 • Новости дня
    Возле поместья Трампа во Флориде развернули зенитные ракетные комплексы

    The War Zone: У резиденции Трампа во Флориде развернули системы ПВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Около резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде установили системы противовоздушной обороны на фоне повышенных опасений за его безопасность.

    Зенитные ракетные комплексы AN/TWQ-1 Avenger появились около поместья президента США Дональда Трампа во Флориде в Палм-Бич и возле аэропорта имени Трампа примерно в трех милях к западу, пишет The War Zone.

    Развертывание комплексов произошло около двух недель назад. Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки и Северное командование ВС США подтвердили размещение наземных средств ПВО и систем борьбы с беспилотниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом безопасность президента США Дональда Трампа на гольф-поле в Нью-Джерси также обеспечивали зенитные ракетные комплексы Avenger.

    Ранее американские спецслужбы провели секретную операцию по пересадке политика на другой самолет в Анкаре ради предотвращения возможного покушения.

    А в прошлом году на территории аэропорта в Палм-Бич обнаружили подозрительный объект с прямым обзором на зону выхода американского лидера из самолета.

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    31 октября 2026, 17:48 • Новости дня
    Власти США допустили «венесуэльский сценарий» для Кубы

    Власти США допустили смену власти на Кубе по венесуэльскому сценарию

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп предрек смену власти на Кубе в ближайшие два с половиной года и допустил развитие событий по венесуэльскому сценарию.

    Трамп в интервью консервативному журналисту Бенни Джонсону заявил о возможной смене руководства на Кубе и охарактеризовал ее как потерпевшую крах страну, передают «Вести».

    «Я бы сказал, что это продлится недолго. Послушайте, это потерпевшая крах страна. Мы очень скоро вернем туда людей. Посмотрите, что мы сделали с Венесуэлой, и там все сложится очень хорошо. Сначала мы доведем дело до конца там, а потом, возможно, займемся другим», – заявил Трамп.

    Американский лидер добавил, что администрация США внимательно следит за кубинским направлением, а курирующий этот вопрос госсекретарь Марко Рубио занимается ситуацией весьма тщательно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Китай призвал Вашингтон снять санкции с Кубы.

    Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил о стремлении США установить контроль над Кубой.

    Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию с призывом к США снять блокаду с Кубы.

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    31 октября 2026, 09:16 • Новости дня
    Трамп допустил назначение рэп-исполнительницы Минаж пресс-секретарем

    Трамп задумался о назначении Ники Минаж новым пресс-секретарем Белого дома

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп не исключил возможность назначения американской рэп-исполнительницы Ники Минаж на должность нового пресс-секретаря Белого дома.

    Американский лидер пообещал подумать над идеей сделать певицу официальным представителем администрации, передает РИА «Новости».

    Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг 25 октября в шутку предположил, что Минаж может занять этот пост.

    «Это хорошая идея. Думаю, мне нужно подумать об этом. Я подумаю об этом», – заявил Трамп в интервью блогеру Бенни Джонсону, отвечая на вопрос о вероятности подобного кадрового решения.

    Предыдущий пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария продержалась на должности пять дней и была уволена после провального первого брифинга и скандала с адвокатской лицензией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американская рэп-исполнительница Ники Минаж заявила о готовности проголосовать за президента США Дональда Трампа.

    Ранее администрация американского лидера перевела Кэти Захарию с должности пресс-секретаря Белого дома на другой пост.

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    1 ноября 2026, 07:14 • Новости дня
    При стрельбе на стадионе в Бирмингеме один человек погиб и несколько ранены

    Birmingham Times: Один человек погиб при стрельбе в Бирмингеме

    Tекст: Катерина Туманова

    В американском городе Бирмингем штата Алабама после завершения футбольного матча произошла стрельба на стадионе, в результате которой погиб по меньшей мере один человек и еще несколько получили ранения.

    Инцидент произошел в субботу вечером возле стадиона Legion Field после окончания 85-го ежегодного футбольного матча Magic City Classic, пишет The Birmingham Times.

    Неизвестные открыли огонь незадолго до 20:00 по местному времени на Греймонт-авеню. В результате нападения по меньшей мере один человек погиб. Еще несколько участников праздничных мероприятий получили ранения, их состояние в настоящий момент неизвестно.

    «Все массовые мероприятия после Magic City Classic приостановлены. В настоящий момент всем следует покинуть территорию стадиона. Полиция Бирмингема предоставит обновленную информацию, как только это будет возможно», – заявили в правоохранительных органах города.

    По данным портала Al.com, одна из жертв перестрелки скончалась, что подтвердила коронерская служба округа Джефферсон.

    «По сообщениям радиосвязи служб общественной безопасности, по меньшей мере двое пострадавших получили критические травмы, а еще один – незначительные», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в американском Таллахасси задержали подростка по подозрению в стрельбе с 12 пострадавшими.

    Правоохранители штата Иллинойс задержали молодого человека за подготовку массовой стрельбы в индуистском храме города Аврора.

    При стрельбе в мечети в американском штате Огайо погиб человек.

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    СВО подстегивает продажи российской авиатехники

    «Тактико-технические характеристики самолета и его относительная доступность в сравнении с американскими и европейскими аналогами делают машину желанной для многих стран мира». Такими словами эксперты объясняют рост продаж российской военной авиатехники на мировом рынке. О каких именно образцах идет речь и для каких стран они привлекательны? Подробности

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    Альянс Турции с Ливией ведет Средиземноморье к войне за газ

    Турция добилась успеха в продвижении своего видения географии Средиземного моря: соглашение между ней и разными частями Ливии о переделе региона и его газоносного шельфа окончательно утверждено. Однако на этот шельф претендуют слишком многие, чтобы Анкаре это сошло с рук. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Церковные праздники в ноябре 2026 года: православный календарь, главные даты и Рождественский пост

      В ноябре 2026 года православные верующие отметят празднование Казанской иконы Божией Матери 4 ноября, Димитриевскую родительскую субботу 7 ноября, день памяти великомученика Димитрия Солунского 8 ноября и Собор Архистратига Михаила 21 ноября. В конце месяца, 28 ноября, начнется Рождественский пост, который продлится 40 дней – до 6 января 2027 года включительно. При этом двунадесятых праздников в ноябре нет: следующий такой праздник, Введение во храм Пресвятой Богородицы, приходится на 4 декабря. Рассказываем, какие церковные праздники будут в ноябре 2026 года, когда родительская суббота и какие дни будут постными.

    • Когда придет пенсия в ноябре 2026 года: график выплат, переносы и дата 3 ноября

      В ноябре 2026 года часть пенсионеров получит выплаты раньше привычного срока. Пенсию, которая обычно поступает на банковский счет 4 ноября, перечислят 3 ноября из-за Дня народного единства. С 5 ноября выплаты через банки продолжатся по обычным региональным графикам, а доставка через почту будет проходить с 3 по 25 ноября. Разбираемся, когда придет пенсия в ноябре 2026 года, кому деньги перечислят досрочно и где узнать точную дату выплаты.

    • Когда придут детские пособия в ноябре 2026 года: график выплат 3, 5 и 6 ноября

      В ноябре 2026 года основные федеральные детские пособия через банки поступят 3, 5 и 6 ноября. Единое пособие, выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего перечислят 3 ноября за октябрь. 5 ноября поступит ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до трех лет. Пособие по уходу до 1,5 лет работающим родителям выплатят досрочно 6 ноября вместо 8-го, поскольку 8 ноября приходится на воскресенье. Рассказываем, когда придут детские пособия в ноябре 2026 года и что делать, если деньги не поступили.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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