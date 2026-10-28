МИД Кубы обвинил США в стремлении установить контроль над островом

Глава МИД Кубы Паррилья обвинил США в попытке сменить власть на острове

Tекст: Антон Антонов

«Правительство США... с открыто заявленной и официально выраженной целью завладеть страной, контролировать ее экономику и осуществлять господство, усилило давление на Кубу... осуществляет агрессию посредством экономической войны против государства-члена этой организации, независимой, мирной, солидарной и небольшой нации. Она делает это с целью господства и смены режима», – сказал министр.

По словам Родригеса Паррильи, с января давление США на Кубу превратилось в «средневековую осаду», а с июля Вашингтон, по его утверждению, также пытается препятствовать проводимым в Гаване экономическим и социальным преобразованиям, передает РИА «Новости».

«Пытаются спровоцировать на Кубе гуманитарный кризис, чтобы использовать его как оружие. Мы этому помешали и будем препятствовать», – заявил глава кубинского МИД, напомнив, что Гавана ежегодно призывает Генассамблею ООН осудить ограничения США и добивается права на свободные внешнеэкономические связи без американских санкций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Паррилья назвал американскую блокаду угрозой жизни кубинцев.

Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию с призывом к США снять экономическую, торговую и финансовую блокаду с Кубы.

Во вторник председатель Генассамблеи ООН Халилур Рахман прервал заседание из-за перепалки между Паррильей и постпредом США Майком Уолтцем.