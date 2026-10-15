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    Украина стала еще ближе к вымиранию
    Прокурор Шмидт отказался считать «Северные потоки» законной военной целью
    Ландтаг немецкой Саксонии-Анхальт проголосовал за отмену санкций против России
    Индонезия объявила о планах расширить сотрудничество с Россией в оборонной сфере
    Новак констатировал неготовность Украины к энергетическому перемирию
    Маск объяснил ограничения работы Starlink для Украины
    Лавров анонсировал визит Путина в Шэньчжэнь на саммит АТЭС
    Россия призвала Запад прекратить тиражировать ложь об Алешках
    Матвиенко заявила о появлении имитирующих образование частных вузов
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дизельная сделка запустила эрозию санкционного режима

    Снятием санкций Трамп еще раз показал, что единого западного фронта против России уже не существует, а попытки Киева и Европы его восстановить, подключив США к жесткому давлению на Москву, терпят крах.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Протесты во Франции не приведут ни к чему

    Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.

    6 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский ПВО становится бизнесом

    Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и русским ничто не мешает выйти на рынок.

    12 комментариев
    15 октября 2026, 00:24 • Новости дня

    Небензя: Невозможно обсуждать кризис с непризнающими террор Киева странами

    Небензя: Нельзя обсуждать кризис с непризнающими террор Киева

    Небензя: Невозможно обсуждать кризис с непризнающими террор Киева странами
    @ Пресс-служба МИД России/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Серьезное обсуждение урегулирования украинского кризиса со странами, не признающими киевский террор гражданского населения, невозможно, заявил постпред России при ООН Василий Небензя, указав на регулярное игнорирование преступлений киевского режима.

    «Невозможно серьезно обсуждать урегулирование кризиса (на Украине – ред.) со странами, которые не признают очевидного – Киев терроризирует гражданское население», – цитирует его РИА «Новости» на неформальном заседании СБ ООН по Украине.

    Небензя отметил, что страны Запада продолжают направлять Киев и финансировать его действия. При этом они демонстрируют двойные стандарты и избирательную глухоту, отказываются признавать собственную ответственность за происходящее.

    «Жертвой этой кампании стала и наша Организация, которая всячески уклоняется от документирования преступлений киевского режима, одновременно выдвигая необоснованные обвинения против России», – подчеркнул дипломат.

    По словам Небензи, Россия критикует подходы Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) к украинскому кризису и методологию сбора и обработки данных.

    «Но мы всегда открыты к конструктивному диалогу по этим и другим вопросам. Сегодня от такой возможности УВКПЧ отказалось, и, полагаю, сделано это было намеренно», – констатировал постпред России.

    Небензя особо отметил отсутствие на неформальном заседании СБ ООН по теме «Проливая свет на нарушения международного гуманитарного права и прав человека, остающиеся вне поля зрения в контексте украинского кризиса: разоблачение ВСУ» помощника генсекретаря ООН по вопросам прав человека госпожи Клаудии Фуэнтес Хулио.

    «У помощника генерального секретаря по вопросам прав человека госпожи Клаудии Фуэнтес Хулио не нашлось времени для участия в нашей встрече. В силу необходимости – цитирую – «посетить иное мероприятие за пределами штаб-квартиры». Мы разочарованы решением УВКПЧ приоритезировать иное мероприятие», – подытожил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник назвал абсурдными доклады миссии ООН по правам человека на Украине, а также сообщил о гибели более 9 тыс. мирных граждан от рук ВСУ с 2022 года.

    Диплома также заявил об известных ООН «секретных тюрьмах» Киева, которых никто якобы не замечает.

    14 октября 2026, 13:35 • Новости дня
    Прокуратура ФРГ объявила подрыв «Северных потоков» военным преступлением
    Прокуратура ФРГ объявила подрыв «Северных потоков» военным преступлением
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель Федеральной прокуратуры ФРГ заявил, что действия украинца Сергея Кузнецова по подрыву газопроводов «Северный поток» следует рассматривать как военное преступление.

    Федеральная прокуратура ФРГ считает военным преступлением действия украинца Сергея Кузнецова, обвиняемого по делу о подрыве «Северных потоков». Процесс проходит в Высшем земельном суде Гамбурга, передает ТАСС.

    «Поскольку он совершил деяния, будучи офицером украинской армии и с ведома государственных структур Украины, их следует расценивать как военное преступление», – сказал прокурор.

    Украинец обвиняется в осуществлении взрывов, разрушении строительных сооружений и нарушении работы общественных предприятий. В начале заседания он отказался от дачи устных показаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду прокурор в ФРГ назвал власти Украины заказчиками подрыва «Северных потоков».

    Суд Гамбурга начал рассматривать дело об этом преступлении.

    Газета The Times отметила, что судебный процесс создаст проблемы для ФРГ и Украины.

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    14 октября 2026, 18:31 • Новости дня
    Новак: Дроны ВСУ атаковали НПЗ в Саратовской и Рязанской областях

    Новак заявил об ударах украинских беспилотников по двум российским НПЗ

    Новак: Дроны ВСУ атаковали НПЗ в Саратовской и Рязанской областях
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что киевский режим с помощью беспилотников атаковал нефтеперерабатывающие заводы в Саратовской и Рязанской областях.

    Вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели сообщил ТАСС об атаках украинских беспилотников на два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в Саратовской и Рязанской областях.

    «По данным Минэнерго и компаний, сегодня киевским режимом были атакованы два нефтеперерабатывающих завода – в Саратовской и Рязанской областях. Мы видим, что украинская сторона не демонстрирует движение в сторону энергетического перемирия», – сказал Новак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков переадресовал вопросы об атаке на дата-центр Сбербанку. Сам Сбербанк сообщил, что его сервисы не пострадали при атаке дронов на дата-центр в Балакове.

    Во вторник США отказали Киеву в уступках за прекращение атак на НПЗ России.

    Комментарии (5)
    14 октября 2026, 18:11 • Видео
    Элита США взбунтовалась из-за русского дизеля

    В Конгрессе США пообещали заблокировать сделку по поставкам российского дизеля, приняв двухпартийный Акт Рональда Рейгана. А получится?

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    14 октября 2026, 17:18 • Новости дня
    Мирошник: Заявления Трампа заставили Зеленского бросить Киев и умчаться в Лондон

    Мирошник: Обидные слова Трампа вынудили Зеленского поехать к хозяевам в Лондон

    Мирошник: Заявления Трампа заставили Зеленского бросить Киев и умчаться в Лондон
    @ Stephen Chung/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский после высказываний президента США Дональда Трампа об урегулировании и выборах оставил находящийся без света Киев и отправился в Великобританию, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    «Обидные слова Трампа и неприятные американские предложения об урегулировании заставили Зеленского бросить все – и воюющую страну, и сидящий без света Киев, и мчаться к хозяевам за решениями», – заявил Мирошник в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    По его словам, украинский суверенитет и независимость не могут существовать «без решений настоящих хозяев».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Трамп озвучил нормы украинской конституции, говоря о выборах.

    Во вторник в Кремле ответили на идею президента США о встрече Владимира Путина и Зеленского.

    В воскресенье Зеленский напомнил Трампу о праве украинцев выбирать главу государства.

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    14 октября 2026, 13:56 • Новости дня
    Кличко обвинил власти Украины в пропаже выделенных на ПВО миллиардов

    Мэр Киева Кличко потребовал от властей отчета о миллиардах на ПВО

    Кличко обвинил власти Украины в пропаже выделенных на ПВО миллиардов
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Мэр Киева Виталий Кличко обратился к властям Украины с требованием отчитаться о потраченных на противовоздушную оборону миллиардах и обвинил их в кампании вранья против городских администраций.

    Мэр Киева Виталий Кличко, выступая в Верховной раде, задался вопросом о неработающей противовоздушной обороне столицы Украины и судьбе выделенных на ее укрепление средств, передает ТАСС.

    «Можно что угодно говорить, даже третью мировую войну вешать на Кличко, но вопрос не только у меня, вопрос у каждого из вас – где противовоздушная оборона столицы Украины? Где защита объектов «Укрэнерго»? Где миллиарды, которые были выделены на это?» – обратился Кличко к депутатам парламента.

    Мэр Киева также обвинил центральные власти в блокировании денег на нужды города, отсутствии сотрудничества и ведении кампании вранья против Киева в условиях так называемого плана стойкости.

    По его словам, из-за действий руководства страны заморожено множество проектов энергостойкости, при этом мэрия постоянно слышит циничные обвинения в срыве еще не начавшегося отопительного сезона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Зеленский обвинил Виталия Кличко в провале подготовки Киева к ударам по энергетике.

    Мэр Киева объяснил потерю доверия Запада коррупцией в окружении главы государства.

    Зеленский признал значительные повреждения энергосистемы страны.

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    14 октября 2026, 13:51 • Новости дня
    Медведев заявил о панике Киева без американских разведданных

    Медведев: Без разведданных от США Киев слепнет, мечется и паникует

    Медведев заявил о панике Киева без американских разведданных
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские власти слепнут и паникуют без разведданных от Соединенных Штатов, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Зеленая вошь возмущена отсутствием разведданных от американцев. Без них она слепнет, мечется и паникует. А что она хотела? Когда хамишь спонсорам, они злятся. И Трамп не Шольц. Он не хочет быть ливерной колбасой и не любит, когда его кусают кровососущие насекомые», – написал Медведев в Max.

    Зампред Совбеза отметил, что без информации от США киевский режим начинает паниковать, однако такое положение дел было ожидаемо в условиях хамского отношения к спонсорам.

    Бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что вооруженным силам страны ограничили доступ к терминалам спутникового интернета Starlink, из-за чего сорвался ряд важных военных операций.

    В среду Владимир Зеленский заявил, что США не обсуждали с ним остановку передачи разведданных. Глава киевского режима Зеленский сообщил, что Вашингтон предупредил его генералов о прекращении передачи разведданных.

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    14 октября 2026, 14:52 • Новости дня
    Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец отказался от показаний

    Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец Кузнецов отказался от показаний

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гражданин Украины Сергей Кузнецов, обвиняемый в подрыве «Северного потока», отказался от дачи устных показаний в суде Гамбурга.

    Обвиняемый в координации подрыва газопроводов «Северный поток» украинец Сергей Кузнецов отказался от дачи устных показаний в Высшем земельном суде Гамбурга. На предложение судьи взять слово подсудимый ответил отрицательно, передает корреспондент РИА «Новости».

    Взрывы на экспортных газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду адвокаты обвиняемого в подрыве «Северных потоков» потребовали закрыть дело.

    Немецкий прокурор назвал власти Украины заказчиками подрыва.

    В Гамбурге началась акция с призывом создать комиссию по этому делу.

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    14 октября 2026, 22:48 • Новости дня
    Маск ответил Киеву на претензии в ограничении Starlink

    Маск объяснил ограничения работы Starlink коммерческим статусом сети

    Tекст: Вера Басилая

    Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что терминалы спутниковой связи Starlink предназначены исключительно для гражданских и оборонительных целей и не могут применяться Киевом для наступательных действий.

    Маск отреагировал на претензии украинской стороны из-за скоростных лимитов и ограничений на работу устройств, передает РИА «Новости».

    «Starlink – это коммерческий сервис, принадлежащий и контролируемый SpaceX. Использование Starlink ограничено гражданскими или оборонительными действиями и не может применяться для наступательных военных операций, поскольку подобное недопустимо для коммерческой компании», – подчеркнул Маск.

    Он пояснил разницу между гражданской сетью и военной спутниковой системой Starshield. По его словам, аппараты Starshield принадлежат американскому правительству, а любые ограничения по их использованию устанавливаются военным ведомством США и президентом страны.

    Заявление последовало в ответ на сообщение бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова о восстановлении связи на скоростях до 160 км в час. Ранее экс-советник главы украинского оборонного ведомства Сергей Стерненко пожаловался на пропадание сигнала при быстром движении, что ограничило логистику армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Зеленский призвал Илона Маска вернуть армии доступ к терминалам Starlink.

    Офицер украинских войск сравнил ограничения в работе системы с ядерным ударом.

    Глава МИД Польши пригрозил предпринимателю из-за возникшей у Киева проблемы.

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    14 октября 2026, 20:27 • Новости дня
    Российские войска поразили сухогруз с военными грузами для ВСУ
    Российские войска поразили сухогруз с военными грузами для ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные поразили беспилотниками логистический центр «Эпицентр» в Хмельницком и сухогруз, перевозивший военные грузы в порт Одессы.

    Вооруженные силы России продолжили нанесение ударов беспилотниками по логистическим центрам и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину, сообщает Минобороны.

    В результате удара в Хмельницком поражен транспортно-логистический центр «Эпицентр», использовавшийся для хранения и распределения грузов в интересах украинской армии.

    Кроме того, при переходе морем поражен сухогруз, который доставлял в порт Одессы грузы военного и двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Вооруженные силы России также поразили сухогруз с военными грузами для ВСУ на пути в Одессу.

    В пятницу российские военные поразили два сухогруза с военным имуществом для украинской армии.

    А в начале месяца президент Владимир Путин фразой о фашисте и гранате объяснил удары по портам Украины.

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    14 октября 2026, 19:56 • Новости дня
    Ландтаг немецкой Саксонии-Анхальт проголосовал за отмену санкций против России
    Ландтаг немецкой Саксонии-Анхальт проголосовал за отмену санкций против России
    @ Ronny Hartmann/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ландтаг германской федеральной земли Саксония-Анхальт принял резолюцию с требованием немедленно отменить экономические санкции против России и прекратить военную поддержку Украины.

    Ландтаг (региональный парламент) федеральной земли Саксония-Анхальт ФРГ на внеочередном заседании принял резолюцию, требующую немедленной отмены экономических санкций против России и прекращения военной помощи Украине. Документ, предложенный фракциями «Альтернатива для Германии» (АдГ) и BSW («Союз социальной справедливости и экономического благоразумия»), поддержало большинство депутатов регионального парламента, передает ТАСС.

    Резолюция обязывает региональные власти представить мирную инициативу в Бундесрате. В заявлении содержится призыв к отмене финансовых ограничений в отношении Москвы, остановке поставок оружия Киеву и содействию нейтральному статусу Украины. Против инициативы проголосовали представители ХДС, СДПГ, «Зеленых» и Левой партии.

    «Вы ведете политику не для Германии, а для кого угодно в этом мире. Наши деньги должны оставаться нашей стране», – заявил сопредседатель фракции АдГ Ульрих Зигмунд. По его словам, Берлин потратил около 28 млрд евро на украинских беженцев и 23 млрд евро на оружие для Киева в ущерб собственным гражданам.

    Исполняющий обязанности премьер-министра Саксонии-Анхальт Свен Шульце назвал голосование шоу. Он подчеркнул, что региональный парламент не обладает полномочиями в сфере внешней политики, и пообещал, что кабинет министров изучит принятую резолюцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу лидер АдГ обвинил Мерца в предпочтении Украины интересам граждан Германии. В тот же день в стране сгорел склад с гуманитарной помощью для Киева.

    А в четверг выяснилось, что Берлин потратил треть выделенных на поддержку Украины денег внутри страны.

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    14 октября 2026, 14:39 • Новости дня
    Свет и вода пропали в Верховной раде во время обсуждения проблем энергетики

    В зданиях Верховной рады пропали электричество и вода во время отчета Кличко

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В зданиях Верховной рады в Киеве пропали электричество, интернет и вода во время выступления мэра украинской столицы Виталия Кличко с отчетом об отключениях электроэнергии.

    Электричество, интернет и водоснабжение пропали в зданиях Верховной рады в Киеве, передает ТАСС.

    «Во время этого очередного выступления и перепалки между Кличко и Владимиром Зеленским в комитетах Рады нет ни света, ни интернета. С водой тоже проблема. Как минимум в здании нашего комитета по вопросам энергетики. В самом «куполе» (там, где зал заседаний) тоже не было света. Но здание перешло на генераторное питание», – сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.

    Парламентарий отметил, что Зеленский, местные власти и мэр несут личную ответственность за подготовку Украины к зиме, и обвинил их в том, что проблема не решена, хотя известно о ней с весны.

    Как сообщило ранее издание «Страна.ua», в результате взрывов были повреждены все теплоэлектроцентрали Киева, а также крупнейший энергообъект Киевской области – Трипольская ТЭС.

    Премьер Украины Сергей Корецкий подтвердил, что все три киевские ТЭЦ были повреждены ночью в результате взрывов, также пострадали критически важные энергообъекты в области – тепловая электростанция «Трипольская» и электроподстанция «Киевская».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Киеве возникли перебои со светом из-за массового повреждения энергообъектов.

    Вооруженные силы России нанесли удары по инфраструктуре города.

    Во вторник Виталия Кличко вызвали в Верховную раду для отчета о блэкаутах.

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    14 октября 2026, 16:46 • Новости дня
    AFP: Вашингтон продолжает предоставлять Украине разведывательные данные

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американская администрация не меняла политику обмена информацией с союзниками и продолжает предоставлять разведывательные данные Украине.

    Неназванный представитель американской администрации сообщил, что Соединенные Штаты не меняли политику в отношении обмена разведданными с союзниками и партнерами, в том числе с Украиной, передает ТАСС со ссылкой на AFP.

    Во вторник издание Politico сообщило о возможных планах президента США Дональда Трампа лишить Украину американских разведданных или надавить на предпринимателя Илона Маска с целью отключения спутникового интернета Starlink, на который сильно полагается украинская армия.

    Сам Дональд Трамп во вторник заявил, что его администрация не прекращала передавать разведывательные данные Киеву и помогает ему прийти к окончательному ответу в вопросе урегулирования конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Украины Владимир Зеленский отверг обсуждение с США остановки передачи разведданных.

    Во вторник Дональд Трамп опроверг прекращение передачи американской разведывательной информации Украине.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о планах Вашингтона лишить Киев разведданных.

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    14 октября 2026, 19:16 • Новости дня
    Белоусов проверил испытательную базу ВМФ на Иссык-Куле

    Белоусов проинспектировал испытательную базу ВМФ в Киргизии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Минобороны Андрей Белоусов в рамках рабочего визита в Киргизию проинспектировал испытательную базу на озере Иссык-Куль, проверив уровень ее оснащенности.

    Министр обороны Андрей Белоусов в рамках рабочего визита в Киргизию проинспектировал объекты испытательной базы на озере Иссык-Куль. В состав базы входят катера и суда различных проектов, которые готовы к проведению испытаний, сообщает Минобороны.

    Начальник базы доложил министру, что основная задача объекта – проведение серийных испытаний образцов противолодочного вооружения ВМФ России, а также комплексов противоторпедной защиты кораблей и подлодок. В ходе испытаний для контроля и наблюдения в реальном времени применяются современные беспилотники.

    Испытательная база расположена на высоте 1609 метров над уровнем моря. Озеро Иссык-Куль не замерзает круглый год, а его вода близка к морской, что делает условия идеальными для испытаний морского вооружения и водолазного снаряжения. В завершение Белоусов провел совещание с командованием базы, заслушав доклад о текущих и перспективных задачах, ходе проведения испытаний вооружений и развитии инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр обороны Андрей Белоусов прибыл в Киргизию на заседание министров обороны стран СНГ.

    Ранее он поручил обеспечить качественную подготовку фондов Минобороны к зиме. До этого министр заявил о регулярных контактах Минобороны России и Вьетнама.

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    14 октября 2026, 18:28 • Новости дня
    Новак констатировал неготовность Украины к энергетическому перемирию

    Вице-премьер Новак заявил о неготовности Украины к энергоперемирию

    Tекст: Ольга Иванова

    Вице-премьер России Александр Новак в ходе Российской энергетической недели сообщил, что украинская сторона не демонстрирует готовности к энергетическому перемирию.

    Об отсутствии движения Киева в сторону перемирия в энергетической сфере вице-премьер России рассказал журналистам в кулуарах Российской энергетической недели, передает ТАСС.

    «Мы видим, что украинская сторона не демонстрирует движение в сторону энергетического перемирия», – заявил Новак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Кремль заявил о продолжении работы на фоне слов США об энергоперемирии.

    В пятницу Владимир Зеленский признал значительные повреждения украинской энергосистемы.

    Минобороны анонсировало массированные удары по объектам энергетики Украины.

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    14 октября 2026, 20:50 • Новости дня
    Зеленский обвинил Трампа в предательстве Украины и переходе на сторону России

    Зеленский заявил о переходе Трампа на сторону России и потере поддержки США

    Зеленский обвинил Трампа в предательстве Украины и переходе на сторону России
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Владимир Зеленский во время визита в Великобританию заявил, что чувствует себя преданным Вашингтоном, и обвинил президента США Дональда Трампа в поддержке Москвы.

    Глава Украины Владимир Зеленский в эфире программы Piers Morgan Uncensored пожаловался на чувство предательства из-за соглашения США с Россией по поставкам дизельного топлива, пишет «Московский комсомолец».

    «Реально да, реально между нами, но… я имею в виду, это немножко… более сложно, чем просто мои эмоции или мои чувства», – заявил он в ответ на прямой вопрос ведущего. Он подчеркнул, что Киев теряет сильного партнера в лице Соединенных Штатов. После этого Зеленский обвинил президента США Дональда Трампа в том, что тот якобы перешел на сторону России.

    «Если занимаешь нейтральную позицию, нужно ее и придерживаться, а не переходить на неверную сторону. Я считаю, что советники Трампа ошибаются. Не знаю, кто подталкивает его к неверной стороне. Это не та сторона истории, которая является правильной», – заявил Зеленский.

    Кроме того, он призвал предпринимателя Илона Маска восстановить полноценную работу системы спутниковой связи Starlink на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Трамп при разговоре о выборах на Украине озвучил нормы из конституции.

    Во вторник Кремль ответил на идею американского политика о встрече Владимира Путина и Зеленского. А заявление Трампа о новом лидере Украины там сочли приговором для главы киевского режима.

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    14 октября 2026, 21:09 • Новости дня
    Офицер ВСУ сравнил ограничения в работе Starlink с ядерным ударом

    Politico: В ВСУ сравнили ограничения в работе Starlink с ядерным ударом

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские военнослужащие назвали сопоставимыми с ядерным ударом введенные ограничения на работу систем спутниковой связи Starlink.

    Украинские военные пожаловались на ограничение работы терминалов спутниковой связи Starlink в ночное время, пишет Politico.

    По словам неназванного украинского офицера, подобные ограничения сопоставимы с ядерным ударом, в результате чего все операции были приостановлены. Подразделение этого военного использует Starlink для управления американскими беспилотниками Hornet с радиусом действия до 150 км, передает РИА «Новости».

    Бывший заместитель министра обороны Украины Сергей Стерненко сообщил, что при движении со скоростью более 160 км в час спутниковая связь начинала пропадать. Это помешало действиям вооруженных сил и ограничило логистику.

    Ранее издание сообщало, что США могут лишить Киев американских разведданных и доступа к Starlink. Это произошло после критики президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского. Глава Белого дома заявлял, что Украине необходим лидер, способный договориться с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на Украине заявили о срыве операций из-за отключения интернета Starlink.

    Советник Владимира Зеленского подтвердил ограничение доступа вооруженных сил к спутниковой связи.

    Глава МИД Польши пригрозил руководству компании-оператора из-за возникших у военных проблем со связью.

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