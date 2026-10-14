Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Мирошник сообщил о гибели более 9 тыс. мирных граждан от рук ВСУ с 2022 года
Мирошник: Более 9 тыс. мирных жителей погибли от атак ВСУ с 2022 года
С 2022 года от действий украинских военных пострадали более 36 тыс. мирных жителей, из них свыше 9 тыс. погибли, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Мирошник озвучил эти данные во время диалога с верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком, передает ТАСС.
«От рук украинских боевиков только с 2022 года уже пострадало более 36,4 тыс. мирных жителей, из них 9 141 тыс. из которых погибли. Достоверность этих данных мы готовы подтвердить», – заявил посол.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Родион Мирошник сообщил о гибели 52 мирных жителей от атак ВСУ за неделю.
Украинские военные целенаправленно обстреляли колонну с беженцами под Купянском. При ударе один мирный житель погиб.