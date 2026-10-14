Мирошник: Более 9 тыс. мирных жителей погибли от атак ВСУ с 2022 года

Tекст: Денис Тельманов

Мирошник озвучил эти данные во время диалога с верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком, передает ТАСС.

«От рук украинских боевиков только с 2022 года уже пострадало более 36,4 тыс. мирных жителей, из них 9 141 тыс. из которых погибли. Достоверность этих данных мы готовы подтвердить», – заявил посол.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Родион Мирошник сообщил о гибели 52 мирных жителей от атак ВСУ за неделю.

Украинские военные целенаправленно обстреляли колонну с беженцами под Купянском. При ударе один мирный житель погиб.