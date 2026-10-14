Снятием санкций Трамп еще раз показал, что единого западного фронта против России уже не существует, а попытки Киева и Европы его восстановить, подключив США к жесткому давлению на Москву, терпят крах.4 комментария
Мирошник заявил об известных ООН «секретных тюрьмах» Киева
В прифронтовой зоне на Украине организована сеть нелегальных тюрем, где боевики и сотрудники спецслужб пытают пленных, скрывая это от международных наблюдателей, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник на неформальном заседании членов СБ ООН по формуле Арриа.
«В прифронтовой зоне, контролируемой Киевом, создана целая сеть из десятков «секретных тюрем», которые в отчетах международных правозащитных организаций завуалированно именуются «транзитными лагерями», – приводит слова Мирошника ТАСС.
По его словам, правозащитникам известно об этих объектах, однако они не стремятся их посещать.
Представитель МИД отметил, что в одном из недавних докладов Управления Верховного комиссара ООН по правам человека вскользь упоминалось о преступных действиях украинских боевиков на начальных этапах плена.
Это свидетельствует об осведомленности авторов документа о местах истязаний и насилия. При этом данная информация не влияет на позицию международных организаций и спонсоров Киева.
«Что же такое эти «секретные тюрьмы»? Это подвалы, зинданы, каменные мешки и даже клетки, установленные под открытым небом, под дождем и палящим солнцем. Как правило, они спрятаны в охраняемых расположениях украинских формирований, куда официально не допускаются иностранные проверяющие и правозащитники», – рассказал Мирошник.
Он пояснил, что сотрудники украинских спецслужб, скрывающие лица за масками, применяют там пытки для получения нужных показаний или принуждения к сотрудничеству.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник назвал абсурдными доклады миссии ООН по правам человека на Украине, а также сообщил о гибели более 9 тыс. мирных граждан от рук ВСУ с 2022 года.
Уполномоченный по правам человека и ребенка ВГА Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская сообщала 13 октября о том, что украинские боевики целенаправленно обстреляли колонну с беженцами под Купянском.