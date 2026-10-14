Tекст: Катерина Туманова

«В прифронтовой зоне, контролируемой Киевом, создана целая сеть из десятков «секретных тюрем», которые в отчетах международных правозащитных организаций завуалированно именуются «транзитными лагерями», – приводит слова Мирошника ТАСС.

По его словам, правозащитникам известно об этих объектах, однако они не стремятся их посещать.

Представитель МИД отметил, что в одном из недавних докладов Управления Верховного комиссара ООН по правам человека вскользь упоминалось о преступных действиях украинских боевиков на начальных этапах плена.

Это свидетельствует об осведомленности авторов документа о местах истязаний и насилия. При этом данная информация не влияет на позицию международных организаций и спонсоров Киева.

«Что же такое эти «секретные тюрьмы»? Это подвалы, зинданы, каменные мешки и даже клетки, установленные под открытым небом, под дождем и палящим солнцем. Как правило, они спрятаны в охраняемых расположениях украинских формирований, куда официально не допускаются иностранные проверяющие и правозащитники», – рассказал Мирошник.

Он пояснил, что сотрудники украинских спецслужб, скрывающие лица за масками, применяют там пытки для получения нужных показаний или принуждения к сотрудничеству.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник назвал абсурдными доклады миссии ООН по правам человека на Украине, а также сообщил о гибели более 9 тыс. мирных граждан от рук ВСУ с 2022 года.

Уполномоченный по правам человека и ребенка ВГА Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская сообщала 13 октября о том, что украинские боевики целенаправленно обстреляли колонну с беженцами под Купянском.