Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.4 комментария
МИД: Россия не рассматривала Гутерреша серьезным посредником по Украине
МИД: Россия не рассматривала Гутерреша посредником по Украине
Заместитель главы МИД России Александр Алимов заявил об отсутствии у Москвы доверия к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу как к серьезному переговорщику по украинскому конфликту.
«Мы его в принципе не считаем и не считали каким-то серьезным посредником», – заявил дипломат РИА «Новости».
Срок полномочий Антониу Гутерреша на посту генсекретаря ООН завершается 31 декабря.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что генсек ООН открыто поддерживает позицию западных стран, в том числе в контексте ситуации на Украине.
Российскую столицу уже посетили потенциальные претенденты на пост главы ООН. Среди них генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, руководитель ЮНКТАД Ребека Гринспан и бывший президент Чили Мишель Бачелет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров сообщил о предвзятости генсека ООН по украинскому вопросу и обвинил Запад в узурпации секретариата организации. Глава МИД России также назвал Кофи Аннана одним из лучших генсеков ООН.