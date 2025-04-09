Заславский: Ефремов может выходить на сцену, как и Радзинский

Tекст: Татьяна Косолапова

«В России действуют правила, согласно которым человек наказывается за какое-либо преступление только один раз. И, отбыв наказание, Михаил Олегович уже все, что касается по закону, за содеянное ответил. Теперь, он не может занимать руководящие должности в образовательном учреждении, поскольку существуют ограничения для тех, кто имеет судимость. И такие ограничения действуют не только в России, но и в других странах мира», – говорит Заславский.

Он полагает, что наличие судимости никак не должно помешать возвращению Ефремова в профессиональную среду. «У нас были и есть актеры, писатели, совершавшие те или другие преступления, в том числе связанные с гибелью людей. И ничто не мешает, например, Эдварду Радзинскому выходить на сцену со своими программами. Мне кажется, что это убедительно говорит в пользу моей гипотезы», – заключил Заславский.

Эдвард Радзинский – советский и российский писатель, драматург, сценарист и телеведущий. В 2011 году в Подмосковье, находясь за рулем автомобиля, он выехал на встречную полосу и столкнулся с другим транспортным средством. В результате ДТП погибла 24-летняя девушка. Уголовное производство по факту ее гибели было прекращено в 2014 году на основании объявленной в честь 20-летия Конституции РФ амнистии.

На ваш взгляд Вы поддерживаете досрочное освобождение актера Михаила Ефремова из мест лишения свободы? Да

Нет

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

Актер Михаил Ефремов, который отбывал срок за ДТП со смертельным исходом, в среду освобожден из исправительной колонии № 4 в Белгородской области. Его адвокат Юрий Падалко уточнил, что актер вышел по условно-досрочному освобождению и направился в Москву. Он также отметил, что Ефремов намерен пройти лечение и возобновить актерскую деятельность.