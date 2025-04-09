Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.8 комментариев
Заславский: Ефремов может выходить на сцену, как и Радзинский
«У нас были и есть актеры, писатели, совершавшие те или другие преступления, в том числе связанные с гибелью людей. И ничто не мешает, например, Эдварду Радзинскому выходить на сцену со своими программами», – сказал газете ВЗГЛЯД ректор ГИТИС, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Григорий Заславский, комментируя планы освободившегося из тюрьмы актера Михаила Ефоремова продолжить актерскую деятельность.
«В России действуют правила, согласно которым человек наказывается за какое-либо преступление только один раз. И, отбыв наказание, Михаил Олегович уже все, что касается по закону, за содеянное ответил. Теперь, он не может занимать руководящие должности в образовательном учреждении, поскольку существуют ограничения для тех, кто имеет судимость. И такие ограничения действуют не только в России, но и в других странах мира», – говорит Заславский.
Он полагает, что наличие судимости никак не должно помешать возвращению Ефремова в профессиональную среду. «У нас были и есть актеры, писатели, совершавшие те или другие преступления, в том числе связанные с гибелью людей. И ничто не мешает, например, Эдварду Радзинскому выходить на сцену со своими программами. Мне кажется, что это убедительно говорит в пользу моей гипотезы», – заключил Заславский.
Эдвард Радзинский – советский и российский писатель, драматург, сценарист и телеведущий. В 2011 году в Подмосковье, находясь за рулем автомобиля, он выехал на встречную полосу и столкнулся с другим транспортным средством. В результате ДТП погибла 24-летняя девушка. Уголовное производство по факту ее гибели было прекращено в 2014 году на основании объявленной в честь 20-летия Конституции РФ амнистии.
Актер Михаил Ефремов, который отбывал срок за ДТП со смертельным исходом, в среду освобожден из исправительной колонии № 4 в Белгородской области. Его адвокат Юрий Падалко уточнил, что актер вышел по условно-досрочному освобождению и направился в Москву. Он также отметил, что Ефремов намерен пройти лечение и возобновить актерскую деятельность.