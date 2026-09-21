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    Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Когда европейцы поймут, что не вывозят войну

    В сложившейся ситуации по урегулированию на Украине у Трампа есть два варианта действий. Первый – попытаться продавить Украину, используя все имеющиеся рычаги. Второй – не давить, не убеждать и не угрожать, а просто отойти в сторону. Дать всем время.

    6 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Нервозный немец – опасный немец

    Дихотомия консерваторы – социалисты была несущей политической конструкцией всей Западной Европы после Второй мировой войны и придавала устойчивость системе, потрясенной событиями первой половины ХХ века. В Германии упорядоченность схемы соблюдалась особенно жестко.

    3 комментария
    21 сентября 2026, 19:48 • Новости дня

    Путин выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии столицы, отметив важность традиций, заложенных бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.

    Российский лидер направил приветственную телеграмму участникам торжественного мероприятия, посвященного 90-летию со дня рождения бывшего градоначальника Юрия Лужкова. В своем обращении глава государства отметил значительный вклад экс-мэра в развитие столицы.

    «Убежден, что Москва и в дальнейшем будет успешно развиваться, в том числе опираясь на крепкие традиции, заложенные Юрием Михайловичем Лужковым», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Напомним, в день 90-летия Юрия Лужкова в Москве открыли памятник бывшему мэру.

    Весной организационный комитет анонсировал масштабную программу празднования юбилея политика.

    В начале сентября Владимир Путин посетил праздничный концерт в честь Дня города.

    21 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    Собянин оценил идею переноса столицы из Москвы в другие регионы

    Собянин назвал неэффективной идею переноса столицы из Москвы в другие регионы

    Собянин оценил идею переноса столицы из Москвы в другие регионы
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин назвал идею переноса столицы России в другие регионы сложным и неэффективным решением, не приносящим пользы на практике.

    Собянин высказал свое мнение в рамках ХI Московского финансового форума, передает ТАСС. Градоначальник оценил возможный перенос главного города страны за Урал, в Сибирь или на Дальний Восток.

    «Первое, что просится на ум, когда говорят о том, как сделать так, чтобы во всех регионах было, как в Москве, ну, наверное, каждый год переносить столицу нашей Родины в разные регионы, и, глядишь, все счастливо заживут. Хотя такие мысли, вы знаете, всегда есть. Перенести куда-нибудь за Урал, в Сибирь, на Дальний Восток и так далее. Я думаю, что это не самое простое и не самое эффективное решение», – подчеркнул мэр.

    Политик также добавил, что международный опыт подобных перемещений административных центров не продемонстрировал положительных результатов и ни к чему не привел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года заместитель главы администрации президента Максим Орешкин отметил неэффективность переноса столицы в Сибирь.

    Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков высказывался за переезд главного города России во Владивосток.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал нереализуемой инициативу перемещения столицы в Иркутск.

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    21 сентября 2026, 00:30 • Новости дня
    Экс-резидента Comedy Club Романа Юнусова госпитализировали после спектакля

    Экс-резидент Comedy Club Роман Юнусов госпитализирован в Москве

    Экс-резидента Comedy Club Романа Юнусова госпитализировали после спектакля
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский юморист Роман Юнусов, известный по дуэту «Сестры Зайцевы» в шоу Comedy Club, был госпитализирован со сцены московского театра из-за внезапного ухудшения самочувствия.

    Артисту стало плохо во время спектакля «Подыскиваю жену, недорого!» в «Театриуме на Серпуховке», после чего его доставили в больницу, передает РИА «Новости».

    «Да, ему просто стало плохо во время спектакля, поехал на обследование в больницу, но ничего серьезного, вроде, все хорошо, оставили обследоваться», – рассказала собеседница агентства из окружения актера.

    Роман Юнусов – известный российский юморист, актер и телеведущий. За карьеру он снялся более чем в 20 фильмах и сериалах.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 14:37 • Новости дня
    Путин присвоил главе ВТБ Костину звание Героя Труда

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил особые заслуги руководителя банка ВТБ Андрея Костина, присвоив ему высшую государственную награду за многолетний труд.

    Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован в понедельник, передает ТАСС.

    «За особые заслуги перед государством, вклад в развитие финансово-банковской системы и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Костину Андрею Леонидовичу – президенту – председателю правления Банка ВТБ», – говорится в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент России Владимир Путин отметил положительную динамику работы ВТБ.

    Весной Андрей Костин спрогнозировал снижение ключевой ставки Центробанка до однозначной цифры к 2027 году.

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    21 сентября 2026, 18:24 • Новости дня
    Собянин ответил шуткой о «сарае и коммунизме» на идею использовать ИИ в финансах
    Собянин ответил шуткой о «сарае и коммунизме» на идею использовать ИИ в финансах
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин ответил анекдотом на предложение министра финансов России Антона Силуанова обсудить использование искусственного интеллекта в управлении финансами.

    Разговор состоялся на полях XI Московского финансового форума, передает ТАСС. «Антон Германович, когда денег нет, всегда говорят об искусственном интеллекте. Как в том анекдоте, знаете, когда на колхозном собрании обсуждали два вопроса, первый – строительство коммунизма, а второй – строительство сарая. Слушайте, на строительство сарая денег нет, сразу перейдем к обсуждению вопроса о коммунизме. И мы с вами, давайте поговорим об искусственном интеллекте», – ответил глава города на инициативу министра.

    Силуанов с юмором воспринял слова мэра и добавил, что тема внедрения новых технологий остается интересной и недооцененной. Он отметил, что недавно на встрече финансовой «двадцатки» этому вопросу посвятили отдельную сессию. По словам министра, использование нейросетей помогает экономить средства и находить дополнительные резервы в бюджетах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной текущего года глава Минфина Антон Силуанов сообщил о внедрении искусственного интеллекта в процесс подготовки федерального бюджета.

    Ранее министр назвал бюджетное планирование неподвластной нейросетям сферой из-за нехватки у них человеческих качеств.

    Мэр Москвы Сергей Собянин в конце прошлого года выразил уверенность в отсутствии угрозы массовой безработицы из-за новых технологий.

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    21 сентября 2026, 19:45 • Новости дня
    Путин назвал Лужкова патриотом

    Путин отметил защиту исторических ценностей Лужковым в день его 90-летия

    Путин назвал Лужкова патриотом
    @ Алиса Макарова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в день 90-летия Юрия Лужкова назвал бывшего мэра Москвы настоящим патриотом, отстаивавшим исторические ценности.

    Российский лидер направил приветствие участникам торжественного мероприятия в связи с 90-летием бывшего мэра столицы. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

    «Юрий Михайлович на деле отстаивал наши традиционные, исторические ценности, поддерживал моряков-черноморцев, жителей Крыма и Севастополя. И в этих, и в других вопросах действовал как патриот Отечества», – говорится в тексте послания.

    Напомним, в Москве открыли памятник бывшему мэру столицы Юрию Лужкову.

    В прошлом году президент России поручил провести праздничные мероприятия к девяностолетию политика.

    Ранее глава государства заявил о необходимости защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

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    21 сентября 2026, 02:24 • Новости дня
    Бывший франчайзи сети Rostic’s решил подать заявление о банкротстве

    Бывший франчайзи сети Rostic’s решил заявить о банкротстве

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший франчайзи сети ресторанов Rostic’s инициирует процедуру собственного банкротства из-за наличия соответствующих финансовых признаков, о чем указано в карточке на портале «Федресурс».

    Компания «Фаст фуд Маркет», ранее развивавшая рестораны Rostic’s по франшизе, намерена обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о собственном банкротстве, передает ТАСС.

    «Основанием для обращения является наличие признаков банкротства», – отмечается в официальном сообщении.

    Заявление будет подано по истечении 15 календарных дней с даты публикации уведомления, которая состоялась 16 сентября.

    В списке кредиторов компании значатся Сбербанк, ИФНС России №26 по Москве, а также структуры ФПК «Гарант-инвест» и другие организации. Размер задолженности в опубликованном уведомлении не раскрывается.

    «Фаст фуд маркет», вероятно, столкнулся с финансовыми проблемами, так как в 2026 году получил 25 исков от контрагентов на общую сумму 22,8 млн руб., приводит «Коммерсант» данные из СПАРК.

    «Для сравнения: за весь 2025 год исковая нагрузка не превысила 5,3 млн руб. По данным сервиса «Прозрачный бизнес», сумма недоимки и задолженности по пеням и штрафам компании на 1 августа 2026 года составила 176,2 млн руб.», – отметила газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе в Rostic’s опровергли слухи о массовом закрытии точек в Москве. Весной сообщалось, что в России резко ускорилось закрытие ресторанов и баров.


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    21 сентября 2026, 12:23 • Новости дня
    Пассажир московского метро напал на девушку и плюнул в поезд

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Московском метрополитене правоохранители задержали мужчину, который толкнул девушку на платформе станции «Театральная» и плюнул вслед уезжающему поезду, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Полиция Москвы задержала мужчину, который напал на пассажирку на станции «Театральная», пояснила Волк в Max.

    В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о побоях, ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

    «Девушка вместе с подругами ожидала прибытия электропоезда, когда к ним подошли двое неизвестных мужчин. В ходе возникшего конфликта один из них толкнул потерпевшую. Она упала, подняться ей помогли окружающие пассажиры», – раскрыла подробности представитель ведомства.

    После падения девушки сели в прибывший состав и уехали. На опубликованных МВД кадрах видно, как подозреваемый толкает одну из пассажирок, а затем плюет в форточку уезжающего поезда.

    Сам задержанный на видео утверждает, что никого не бил и не нападал на девушек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле конфликт на станции метро «Павелецкая» закончился тяжелым ножевым ранением пассажира.

    Месяцем ранее правоохранители задержали снимавшего провокационные видео в столичной подземке иностранца.

    В феврале Следственный комитет возбудил уголовное дело на сломавшего нос попутчице мужчину.

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    21 сентября 2026, 13:31 • Новости дня
    В Москве открыли памятник Юрию Лужкову

    Памятник бывшему мэру Москвы Лужкову открыли в Большом Сухаревском переулке

    В Москве открыли памятник Юрию Лужкову
    @ Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

    Tекст: Мария Иванова

    В Большом Сухаревском переулке в Москве состоялось торжественное открытие памятника бывшему мэру столицы Юрию Лужкову в день его 90-летия.

    В церемонии открытия приняли участие председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, вдова экс-мэра Елена Батурина и автор монумента скульптор Салават Щербаков, передает ТАСС.

    Батурина отметила, что памятник задумывался как «добрый, московский и без пафоса», что отражает характер самого Лужкова.

    Бронзовая фигура Лужкова изображена с протянутой рукой. Щербаков рассказал, что монумент выполнен из бронзы и гранита: из бронзы отлита фигура, надпись и карта Москвы, а гранит использован для амфитеатра, где люди смогут отдыхать.

    Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год. Скончался в декабре 2019 года на 84-м году жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной стало известно о планах установить в Москве памятник Юрию Лужкову к его 90-летию.

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    21 сентября 2026, 17:33 • Новости дня
    Полиция полтора часа преследовала рецидивиста в тоннелях метро Москвы

    Волк: Полиция полтора часа преследовала рецидивиста в тоннелях метро Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве полицейские задержали находившегося в федеральном розыске рецидивиста после погони по тоннелям метро на протяжении шести километров, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Правоохранители задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске и пытавшегося скрыться в тоннеле столичной подземки, рассказала Волк. Беглец преодолел шесть километров и миновал четыре станции.

    «На станции метро «Печатники» сотрудник полиции обратил внимание на пассажира, приметы которого совпадали с имеющейся ориентировкой. Увидев полицейского, мужчина внезапно спрыгнул с платформы на пути и скрылся в тоннеле. Его преследование продолжалось более полутора часов», – сообщила представитель МВД в Max.

    Стражам порядка пришлось пройти от станции «Печатники» до «Марьино». Из-за инцидента поезда на участке следовали с увеличенными интервалами.

    Задержанным оказался житель Пензенской области, ранее судимый за кражу и насильственные действия сексуального характера. Сейчас он находится в федеральном розыске за уклонение от административного надзора. Фигуранта передадут инициатору розыска.

    В понедельник полиция возбудила уголовное дело против напавшего на пассажирку метро мужчины.

    В июле правоохранители задержали перепрыгнувшего через пути на станции «Партизанская» юношу.

    Весной суд арестовал на десять суток спрыгнувшего на крышу поезда нарушителя.

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    21 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    Устроивший массовую аварию с двумя погибшими на МКАД водитель был пьян

    Tекст: Валерия Городецкая

    Управлявший коммерческим фургоном мужчина спровоцировал столкновение восьми автомобилей на Московской кольцевой автодороге, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщили в прокуратуре Москвы.

    Трагедия унесла жизни двух человек, еще один участник движения получил травмы, передает РИА «Новости». Накануне грузовик марки Sollers двигался по обочине и протаранил машины, ожидавшие очереди на заправку на 104-м километре кольцевой магистрали.

    Столичная прокуратура взяла расследование инцидента под строгий контроль. «Установлено, что водитель 1990 года рождения, управлявший автомобилем «Соллерс» и совершивший столкновение, в момент ДТП находился в состоянии опьянения», – заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

    Виновнику грозит уголовная ответственность. Правоохранительные органы готовят обвинение за нарушение правил дорожного движения в нетрезвом виде, повлекшее смерть двух лиц по неосторожности.

    Накануне на 104-м километре Московской кольцевой автодороги произошло столкновение восьми автомобилей.

    Двигавшийся по обочине водитель грузовика протаранил стоявшие в очереди на заправку машины.

    Несколькими днями ранее суд в Уфе приговорил виновника другого массового ДТП с участием грузовика к девяти годам колонии.

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    21 сентября 2026, 15:20 • Новости дня
    Задержан устроивший смертельное ДТП на МКАД водитель грузовика

    Tекст: Ольга Иванова

    Правоохранители взяли под стражу мужчину, управлявшего грузовиком, который спровоцировал массовую аварию с участием восьми автомобилей на МКАД, сообщили в прокуратуре столицы.

    Правоохранительные органы задержали виновника массовой аварии на 104-м километре Московской кольцевой автодороги, передает РИА «Новости». Двигаясь по обочине, водитель большегруза протаранил автомобили, ожидавшие очереди на автозаправочную станцию.

    «В районе 104-го км МКАД произошло столкновение восьми транспортных средств... Задержан подозреваемый в совершении ДТП со смертельным исходом», – сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

    В результате происшествия несовместимые с жизнью травмы получили мужчина и женщина. Кроме того, один человек пострадал, всем нуждающимся оказана необходимая медицинская помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне водитель «Газели» протаранил очередь из автомобилей перед заправочной станцией на МКАД.

    В результате масштабного столкновения восьми машин изначально погиб один человек.

    Позже столичная Госавтоинспекция сообщила об увеличении числа жертв аварии до двух.

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    21 сентября 2026, 14:58 • Новости дня
    Путин наградил погибшего в Джанкое помощника машиниста орденом Мужества

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин посмертно удостоил ордена Мужества помощника машиниста Ивана Шведова, который погиб во время удара украинских войск по городу Джанкой.

    Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

    «За мужество, отвагу и храбрость, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга, наградить орденом Мужества Шведова Ивана Сергеевича – помощника машиниста тепловоза структурного подразделения «Джанкойское локомотивное депо»… «Крымская железная дорога»… (посмертно)», – говорится в указе главы государства.

    Иван Шведов трагически погиб при исполнении своих обязанностей во время удара украинских войск по городу Джанкой.

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    21 сентября 2026, 01:55 • Новости дня
    Аэропорты Внуково и Домодедово стали работать с рейсами по согласованию

    Аэропорты Внуково и Домодедово заработали по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Московские аэропорты Внуково и Домодедово стали работать с рейсами по согласованию, сообщил в Max-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней», – написал он.

    В Росавиации предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов Внуково и Домодедово.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО в ночь на воскресенье сбили 1100 дронов. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в воскресенье была отражена самая массированная атака беспилотников на столицу.

    Массированная атака беспилотников на Московскую область привела к гибели двух человек, также есть пострадавшие, госпитализированы двое детей.

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    21 сентября 2026, 13:14 • Новости дня
    Песков: Путин встретится с главой Федеральной таможенной службы

    Песков: Путин встретится с главой Федеральной таможенной службы Пикалевым

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Владимир Путин в понедельник встретится в Кремле с руководителем Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Встреча пройдет в открытом для СМИ формате. По словам Пескова, Пикалев выступит с докладом о результатах работы службы и перспективах ее развития. Представитель Кремля подчеркнул важность ведомства с точки зрения наполнения бюджета, передает ТАСС.

    Остальные встречи в графике президента в этот день будут носить непубличный характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Федеральная таможенная служба выявила более 136 тыс. тонн товаров с нарушениями за 2025 год.

    В октябре прошлого года глава ФТС рассказал Путину о новой системе противодействия серому импорту. Год назад руководитель ведомства сообщил о товарообороте России свыше 425 млрд долларов с начала года.

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    21 сентября 2026, 18:18 • Новости дня
    Путин наградил медалью «За храбрость» кладовщика из Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин наградил медалью «За храбрость» II степени Виктора Букавцова, кладовщика краснояружского элеватора в Белгородской области.

    Соответствующий указ президента размещен на сайте официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости». «Наградить медалью «За храбрость» II степени Виктора Григорьевича Букавцова – кладовщика материального склада обособленного подразделения «Краснояружский элеватор» акционерного общества «Краснояружская зерновая компания», Белгородская область», – отмечается в документе.

    Награда вручена за мужество, отвагу и храбрость, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга.

    Руководитель награжденного рассказал, что Букавцов совмещает работу кладовщиком с участием в районной территориальной обороне с момента ее формирования. Медалью его отметили именно за эту деятельность.

    На элеваторе сотрудник трудится давно, начинал с должности простого слесаря. Руководство характеризует его как исполнительного работника без нареканий. У мужчины есть жена и двое детей, в ноябре ему исполнится 50 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России удостоил ордена Мужества погибшего в Джанкое помощника машиниста.

    В середине лета при обстреле поселка Красная Яруга погибла местная жительница. В июне украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Краснояружском округе.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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