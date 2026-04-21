Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство Исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.0 комментариев
В России резко ускорилось закрытие ресторанов и баров
«Коммерсантъ»: Число ликвидаций предприятий общепита в России выросло на треть
За первый квартал текущего года ликвидировано более 11 тыс. компаний сферы гостеприимства из-за заметного сокращения числа посетителей.
В январе–марте 2026 года количество ликвидаций в отрасли выросло более чем на 31%, достигнув отметки в 11,2 тыс. юридических лиц, пишет «Коммерсантъ». При этом число новых регистраций увеличилось почти на 21% и составило 12,5 тыс. компаний.
Аналитики отмечают негативную тенденцию в крупнейших городах страны. В марте количество ресторанов и кафе там заметно сократилось, а баров стало меньше сразу на 11%. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Алексей Небольсин объяснил происходящее общим снижением гостевого трафика.
С начала года бары и рестораны страны потеряли существенную часть аудитории. В Москве падение посещаемости достигло 12%, тогда как в Петербурге отток клиентов оказался чуть менее выраженным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сеть быстрого питания Rostic’s опровергла слухи о массовом закрытии своих ресторанов в Москве. Ранее правительство увеличило до 3 млрд рублей порог доходов для освобождения организаций общепита от уплаты НДС. В начале прошлого года средний чек россиян в заведениях общественного питания вырос на 13 процентов.