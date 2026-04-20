Агентство Bloomberg назвало дату возобновления Киевом прокачки нефти по «Дружбе»
Bloomberg: Украина во вторник планирует запустить прокачку нефти по «Дружбе»
Киев рассчитывает возобновить прокачку сырья по нефтепроводу «Дружба» уже во вторник, 21 апреля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным Bloomberg, «Украина ожидает, что прокачка нефти по »Дружбе« возобновится уже во вторник». Возобновление транзита необходимо украинским властям для получения европейского кредита. По информации источников агентства, технические испытания магистрали запланированы на вторник, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия заявила о контактах с Украиной и Венгрией для упрощения перезапуска нефтепровода «Дружба». Bloomberg также сообщало, что Будапешт может разблокировать помощь Киеву на заседании послов стран Евросоюза на этой неделе. Будапешт отказывался поддержать кредит на 90 млрд евро до восстановления транзита нефти.