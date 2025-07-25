Bloomberg: Зеленский решил заманивать добровольцев в армию крупными выплатами

Шеслер: Зеленский испугался радикализации протестов на Украине

Политолог Шеслер: Законопроект Зеленского – это иллюзия возвращения независимости НАБУ и САП

Tекст: Анастасия Куликова

«Протесты на Украине продолжаются несколько дней подряд. Но если сначала на улицы выходила в основном проплаченная молодежь в возрасте от 17 до 20 лет, то сейчас к ним стали присоединяться люди, которые раздражены мобилизацией, ограничениями всех прав, политикой властей», – отметила политолог Лариса Шеслер.

Так, на митинге в Киеве были замечены несколько человек в военной форме с плакатами, на которых рядом с фото Владимира Зеленского и Андрея Ермака значилась надпись «Предатели Украины», напомнила собеседница. «Протестный потенциал в стране большой. При этом вектор протестов постепенно начал смещаться с защиты антикоррупционных органов на открытые выступления против украинского руководства», – заметила аналитик.

По ее мнению, с этим связано решение Зеленского «отыграть все назад» и якобы восстановить независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). «Он испугался не подростков с лозунгами в защиту НАБУ, а того, что к ним примкнут недовольные, и в результате возникнет радикальное крыло протеста против него», – уточнила Шеслер.

Впрочем, на деле едва ли можно говорить о полном отказе Киева от реформы антикоррупционных служб. «Зеленский пытается лавировать. Инициированный им законопроект – это создание иллюзии возвращения автономии ведомствам. О какой независимости может идти речь, если СБУ будет проверять сотрудников НАБУ на полиграфе, фактически контролировать их?» – рассуждает политолог. Собеседница допускает, что Зеленский ведет торг с Западом, чтобы «сохранить свое лицо» и в то же время угодить европейцам и американцам.

«Если стороны придут к соглашению, то депутатов Рады выдернут с каникул и соберут на внеочередное заседание. Проблем с этим не возникнет, ведь подавляющее большинство парламентариев – на коротком поводке. Задача остановить протесты при этом окажется не такой простой. Тем не менее если будет принято какое-то взаимоустраивающее решение, то власти смогут их купировать», – считает Шеслер.

Ранее Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, передает ТАСС. Согласно тексту инициативы, сотрудники НАБУ, имеющие доступ к гостайне, раз в полгода должны проходить полиграф, организованный СБУ. Также им будет запрещен выезд за границу на время военного положения, за исключением служебных командировок.

Кроме того, в законопроекте отмечается, что генпрокурору запрещено давать указания детективам НАБУ. Также, согласно проекту, генпрокурор и его заместители не имеют права давать указания прокурорам САП. Подчеркивается, что работники САП подчиняются только руководителю САП, его первому заместителю и заместителю.

По словам Зеленского, законопроект вносится «для справедливости», он даст «полноценные гарантии независимости антикоррупционных органов» и предоставит «реальные возможности не допустить российского вмешательства». Зеленский отметил, что текст инициативы обсуждался с представителями НАБУ и САП, а также с иностранными партнерами.

Он также прокомментировал продолжающиеся третий день акции протеста. «Конечно, важно, что украинцы так достойно реагируют на все события. Украина – это люди, которые неравнодушны. Я уважаю мнение общества. Я считаю, что это абсолютно нормально реагировать, когда люди чего-то не хотят, когда людям это не нравится. Люди сказали: все должно быть по закону. Мы отреагировали», – сказал Зеленский.

Он попытался переложить вину. По его словам, за закон об ограничении полномочий антикоррупционных ведомств ответственна якобы лишь Рада. Сам же он в момент разработки и принятия закона якобы был сосредоточен на боевых действиях. При этом соответствующий закон Зеленский одобрил спустя несколько часов после голосования в парламенте. Многие депутаты заявляли, что голосование организовали по прямому распоряжению офиса Зеленского.

Отметим, спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что новый законопроект будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании. Точная дата пока неизвестна. Украинский парламент на каникулах до 19 августа, передает РИА «Новости». Издание «Страна» отмечает, что при внесении инициативы о НАБУ и САП Зеленский значительно «сдал назад».

«Это его тяжелейшее стратегическое, политическое поражение... Сначала подписал изменения в закон, затем сам же их отменил после давления «улицы» и Запада», – говорится в материале. По мнению аналитиков издания, если законопроект с «откатом назад» примут в ближайшее время, то это фактически будет означать постепенную утрату контроля Зеленским над вертикалью власти. «Страна» не исключила, что акции протеста продолжатся, чтобы создавать постоянное давление на Зеленского.

Напомним, 22 июля Рада приняла закон, который ликвидирует независимость НАБУ и САП. Зеленский в тот же день подписал соответствующий документ. Согласно поправкам, обе службы будут подчинены генпрокурору. Власти объяснили данный шаг необходимостью «очистить» деятельность антикоррупционных структур от «российского влияния».

Действия офиса Зеленского вызвали недовольство не только внутри Украины, но и на Западе. Европейские чиновники предупреждали, что закон, ограничивающий работу антикоррупционных агентств, может стоить Украине финансовой помощи и возможности вступить в ЕС.