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Единственный в Нидерландах цинковый завод решили закрыть из-за цен на энергию
NU.nl: Единственный в Нидерландах цинковый завод остановит производство
Металлургическая компания Nyrstar решила остановить производство на единственном в Нидерландах цинковом заводе из-за высоких расходов на электроэнергию и сложной ситуации на рынке.
Производство на предприятии в городе Будел остановится 30 ноября, передает ТАСС со ссылкой на портал NU.nl. «Условия на рынке для плавильных предприятий остаются крайне сложными, поэтому правительствам необходимо действовать быстро и решительно, чтобы сохранить стратегически важные мощности по переработке сырья», – заявил генеральный директор Nyrstar Мэтт Хэтфилд.
Предприятие долгое время платило за энергию больше конкурентов в соседних европейских странах. Завод принадлежит сингапурскому трейдеру Trafigura. На производстве трудятся около 500 человек, однако увольнений постоянных сотрудников пока не ожидается.
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