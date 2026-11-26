NU.nl: Единственный в Нидерландах цинковый завод остановит производство

Tекст: Ольга Иванова

Производство на предприятии в городе Будел остановится 30 ноября, передает ТАСС со ссылкой на портал NU.nl. «Условия на рынке для плавильных предприятий остаются крайне сложными, поэтому правительствам необходимо действовать быстро и решительно, чтобы сохранить стратегически важные мощности по переработке сырья», – заявил генеральный директор Nyrstar Мэтт Хэтфилд.

Предприятие долгое время платило за энергию больше конкурентов в соседних европейских странах. Завод принадлежит сингапурскому трейдеру Trafigura. На производстве трудятся около 500 человек, однако увольнений постоянных сотрудников пока не ожидается.

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