Песков сообщил об отсутствии конкретики по визиту делегации из Европы в Москву

Tекст: Вера Басилая

«Единственное, что позавчера мы слышали заявление из Брюсселя, что, дескать, европейцы решили не вести какие-либо двусторонние контакты. Вот такое публичное заявление было», – приводит ТАСС слова Пескова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Песков сообщил об отсутствии определенных сроков визита в Москву представителей Евросоюза для обсуждения украинского урегулирования.

В понедельник Австрия предложила Вену в качестве места встречи России и Европы по украинскому урегулированию.

В воскресенье Песков сообщил об отсутствии контактов Москвы с выбранными странами Европы переговорщиками.