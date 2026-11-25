Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.0 комментариев
Песков: Конкретики о визите европейской делегации в Москву нет
Песков сообщил об отсутствии конкретики по визиту делегации из Европы в Москву
В настоящее время нет никакой конкретной информации о возможном визите европейской делегации в Москву, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Единственное, что позавчера мы слышали заявление из Брюсселя, что, дескать, европейцы решили не вести какие-либо двусторонние контакты. Вот такое публичное заявление было», – приводит ТАСС слова Пескова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Песков сообщил об отсутствии определенных сроков визита в Москву представителей Евросоюза для обсуждения украинского урегулирования.
В понедельник Австрия предложила Вену в качестве места встречи России и Европы по украинскому урегулированию.
В воскресенье Песков сообщил об отсутствии контактов Москвы с выбранными странами Европы переговорщиками.