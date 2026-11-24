В борьбе России за национальное выживание исторические события, философские идеи и человеческие подвиги спрессованы в единое целое, где даже самое давнее событие может проявить острую актуальность.1 комментарий
Писториус предостерег от распространения украинского конфликта на Балтику
WELT: Писториус предостерег от распространения конфликта на Балтику
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что конфликт с Украиной не должен распространиться на Балтийское море после предполагаемого нападения на российское судно в Финском заливе.
Писториус выступил с соответствующим заявлением после встречи с украинским коллегой Евгением Хмарой в Берлине, сообщает WELT.
По его словам, Украина имеет право атаковать военные объекты в России, но несет «особую ответственность».
«Война не должна распространяться на Балтийское море», – подчеркнул Писториус, отметив важность свободного судоходства.
Кроме того, Германия и Украина подписали декларацию о развитии украинской системы управления боевыми действиями «Дельта», которую в будущем планирует использовать бундесвер.
Ранее пограничная служба Финляндии сообщила о возгорании российского грузового судна, начав спасательную операцию и подготовку к предотвращению экологического ущерба. Представитель финских вооруженных сил Аки-Маури Хухтинен допустил, что за атакой стоит Украина, передает Yle.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о нагнетании напряженности из-за атаки на российский сухогруз в Финском заливе. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о возвращении в петербургский порт экипажа атакованного судна. В субботу в Финляндии допустили причастность Украины к удару дронами по российскому грузовому судну.