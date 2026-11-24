Марочко заявил об увеличении числа польских наемников во Львове

Tекст: Катерина Туманова

Большая группа военных в форме Вооруженных сил Украины (ВСУ) была замечена на выходных во Львове. По словам Марочко, солдаты разговаривали на польском языке.

«Такие случаи фиксировались именно на Западной Украине – они поступают с определенной регулярностью. Следовательно, на Западной Украине численность польских наемников увеличивается», – заявил он ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко заявил о пребывании в Одессе большой группы вызывающе ведущих себя французских наемников. В начале месяца он сообщил об увеличении числа контратак украинской армии за счет иностранных наемников. Радиостанция RFI сообщила о тайных действиях Вооруженных сил Франции на территории Украины по меньшей мере с лета.