Марочко: ВСУ увеличили число контратак за счет резервов и иностранных рекрутов

Tекст: Алексей Дегтярёв

«На прошедшей неделе со стороны вооруженных формирований Украины отмечался рост контратакующих действий практически по всей линии боевого соприкосновения», – цитирует Марочко ТАСС.

По словам военного эксперта, украинское командование в короткие сроки нарастило ударный потенциал за счет беспилотников и свежих подразделений, часть которых перебросили из Херсонской области. Восстановить боеспособность противник смог благодаря личным резервам главкома ВСУ Михаила Драпатого и иностранцам.

Марочко подчеркнул, что возросшее количество контратак не принесло украинским военным серьезных результатов. Российские войска по-прежнему удерживают ключевые рубежи и позиции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре военнослужащие группировки войск «Север» узнали о прибытии в Харьков главкома ВСУ Михаила Драпатого и колумбийских наемников.

В августе военный эксперт Андрей Марочко заявил о переходе украинских войск на удары крылатыми ракетами из-за провала Драпатого в Донбассе.

Марочко сообщал о потере украинской армией тысяч солдат и наемников после ввода Драпатым резервных подразделений.