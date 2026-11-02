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ВСУ бросили в контратаки иностранных наемников и резервы
Марочко: ВСУ увеличили число контратак за счет резервов и иностранных рекрутов
На минувшей неделе украинская армия увеличила число контратак по всей линии фронта за счет иностранных наемников и резервов, заявил военный эксперт Андрей Марочко.
«На прошедшей неделе со стороны вооруженных формирований Украины отмечался рост контратакующих действий практически по всей линии боевого соприкосновения», – цитирует Марочко ТАСС.
По словам военного эксперта, украинское командование в короткие сроки нарастило ударный потенциал за счет беспилотников и свежих подразделений, часть которых перебросили из Херсонской области. Восстановить боеспособность противник смог благодаря личным резервам главкома ВСУ Михаила Драпатого и иностранцам.
Марочко подчеркнул, что возросшее количество контратак не принесло украинским военным серьезных результатов. Российские войска по-прежнему удерживают ключевые рубежи и позиции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре военнослужащие группировки войск «Север» узнали о прибытии в Харьков главкома ВСУ Михаила Драпатого и колумбийских наемников.
В августе военный эксперт Андрей Марочко заявил о переходе украинских войск на удары крылатыми ракетами из-за провала Драпатого в Донбассе.
Марочко сообщал о потере украинской армией тысяч солдат и наемников после ввода Драпатым резервных подразделений.