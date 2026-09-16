Склад с реквизитом студии «Квартал 95» сгорел на Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Помещение, где хранились костюмы и декорации для концертов, съемок шоу, фильмов и сериалов, полностью выгорело, передает РИА «Новости». В компании отметили, что этот реквизит использовался труппой на протяжении двадцати лет.

«Было уничтожено складское помещение, где хранился реквизит нашей студии», – сказано в сообщении, размещенном на странице организации в соцсетях. Также были опубликованы кадры пожара, предоставленные киевским управлением украинской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Украинская компания «Квартал 95» занимается созданием юмористических и концертных программ. В ноябре прошлого года студия попросила не ассоциировать ее с совладельцем компании Тимуром Миндичем, который стал фигурантом громкого коррупционного дела.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало очередную порцию записей разговоров совладельца студии Тимура Миндича.

В мае этот украинский бизнесмен подал в суд на Владимира Зеленского из-за персональных санкций.

Украинские СМИ распространили аудиозаписи переговоров предпринимателя с бывшим главой Минобороны Рустемом Умеровым.